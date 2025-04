ERAZER enthüllt die nächste Generation leistungsstarker Gaming-Laptops

Maxbox schrieb 13.09.24, 11:23

Vergleich BGAV Ausgleichszahlung McKesson // Medion



Ich nehme an, dass die Medion Ausgleichszahlung nach der ordentlichen HV fällig ist und zusätzlich zur Abfindung am 13.11.24 gezahlt wird.



McKesson

Gemäß McKesson BGAV ist die Ausgleichszahlung nach dem Tag einer ordentlichen HV fällig.

Der SqueezeOut wurde aber auf einer außerordentlichen HV am 6.4.23 beschlossen. (Anm. nur 6 Tage nach Geschäftsjahresende 2022/23)

Im Gutachten wird deswegen eine ordentliche HV regelmäßig zum 31.7. angenommen.

Die Ausgleichszahlungen werden vom jeweiligen Fälligkeitstag 1.8. auf den Bewertungsstichtag abgezinst, erstmalig vom 1.8.23

Bei McKesson war die Ausgleichszahlung in der SqueezeOut-HV nicht fällig und wurde deshalb auch nicht gezahlt.



Medion

Gemäß Medion BGAV ist die Ausgleichszahlung am ersten Bankarbeitstag nach der ordentlichen HV fällig.

Die ordentliche HV findet am 12.11.24 statt, also auch noch vor dem letzen Fälligkeitstag 31.11.24 (8 Monate nach dem am 31.3.24 endenden Geschäftsjahresende 2023/24).

Der BGAV ist ungekündigt. Die Ausgleichszahlung ist somit ordentlich am 13.11.24 zur Auszahlung fällig.

Die Ausgleichszahlungen gemäß Gutachten werden mE vom jeweiligen Fälligkeitstag im November. auf den Bewertungsstichtag abgezinst, erstmalig im November 25.