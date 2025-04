Plug Power: Brutale Eskalation zum Wochenstart!

Es steht nicht gut um die einstige Wasserstoff-Hoffnung Plug Power. Profitabilität will dem Unternehmen noch immer nicht gelingen, während der Auf- und Ausbau von Produktionsanlagen viel Geld kostet, das eigentlich nicht da ist. Eine fast unlösbare Aufgabe für den Konzern, der sich in den vergangenen Jahren mithilfe von Kapitalerhöhungen immer neues Geld besorgen musste – und die Anzahl der ausstehenden Anteile damit auf fast eine Milliarde aufgebläht hat.

Der Aktienkurs reflektiert die verzweifelte Lage des Unternehmens. In den vergangenen 12 Monaten hat das Papier die Hälfte seines Wertes eingebüßt. Seit dem Jahreswechsel stehen Verluste in Höhe von 45 Prozent zu Buche – und dass, obwohl die Aktie am Montag einen gewaltigen Kurssprung von fast 50 Prozent erlebt. Das ist der stärkste Anstieg seit mehr als einem Jahr.