Großrechner und Quantencomputer IBM will in den USA Milliarden investieren Der Computerkonzern IBM will Milliarden in seinem Heimatmarkt USA investieren. In den nächsten 5 Jahren sollen 150 Milliarden Dollar in die Hand genommen werden, teilte das im US-Leitindex Dow Jones notierte Unternehmen am Montag in Armonk mit. …