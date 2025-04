Das revolutionäre Blockchain-Telefon Phenix X von BioFi erhält 4G-Typgenehmigung und -Zertifizierung, sodass der Weg für die Markteinführung in Nigeria frei ist

WELDON SPRING, MO / ACCESS Newswire / 28. April 2025 / Finnovant Inc., ein wegweisendes Fintech-Unternehmen, das auf Mobiltechnologie und biometrische Authentifizierungslösungen spezialisiert ist, meldet mit Stolz, dass sein revolutionäres Blockchain-Telefon Phēnix X in Nigeria erfolgreich die begehrte 4G-Typgenehmigungszertifizierung erhalten hat. Dieser bedeutende Meilenstein gewährleistet eine nahtlose Kompatibilität mit mobilen Netzwerken in ganz Nigeria und ebnet den Weg für die Markteinführung auf anderen Märkten in ganz Afrika, Südostasien und Südamerika. Das BioFi-Team freut sich über diesen Meilenstein und bereitet sich im Anschluss an die Genehmigungen der Nigerian Communications Commissions (NCC) auf die bevorstehende Einführung auf dem nigerianischen Markt vor.