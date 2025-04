HONGQI stellt auf der Auto Shanghai 2025 neue Modelle vor und erweitert seine globale Vision

Anschließend wurden als Höhepunkt der Veranstaltung zwei neue Modelle auf Basis der rein elektrischen Plattform „Tiangong" vorgestellt: die Limousine EH5 und der Geländewagen EHS5. Beide Modelle sind für einen jüngeren, dynamischen Lebensstil konzipiert und zeichnen sich durch schlanke, kompakte Proportionen aus, die sowohl in der Stadt als auch in Vororten ein angenehmes Fahrgefühl gewährleisten. Das klare Design der EV-Front beider Fahrzeuge macht herkömmliche Kühlergrillverzierungen überflüssig, während der charakteristische rote HONGQI-Streifen erhalten bleibt, sodass sie für unser globales Publikum leicht zu erkennen sind. Integriert in den DeepSeek-LLM bieten sie ein adaptives und intelligentes Nutzererlebnis.

Außerdem stellte HONGQI seinen ersten Luxus-Geländewagen vor und unterstrich damit das Engagement der Marke für Innovationen bei verschiedenen Mobilitätslösungen. Gleichzeitig startete HONGQI den „Off-Road Ecosystem Co-Creation Plan" und lud globale Tuning-Unternehmen, Designer und Offroad-Enthusiasten zur Zusammenarbeit ein, um gemeinsam ein neues Offroad-Ökosystem zu schaffen.

HONGQI stellte auch das Modell GUOYA seiner Untermarke Golden Sunflower vor, ein Flaggschiff der Luxusklasse, das außergewöhnliche Handwerkskunst mit fortschrittlicher Technologie verbindet. GUOYA unterstreicht sowohl die überlegene Leistung als auch den raffinierten Luxus und markiert einen wichtigen Meilenstein in der Entwicklung von HONGQI von „Oriental Luxury" zu „World's New Luxury".

Seit Beginn seiner internationalen Expansion 2020 hat HONGQI eine Präsenz in 43 Ländern und Regionen aufgebaut, wobei sich der Auslandsumsatz in vier aufeinanderfolgenden Jahren verdoppelt hat und eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von 151 % erzielt wurde. Dieser Erfolg basiert auf dem uneingeschränkten Bekenntnis von HONGQI zu den traditionellen chinesischen Werten „Harmonie in allen Schöpfungen", der Beschleunigung der technologischen Inklusion, der intensiven Zusammenarbeit mit lokalen Gemeinschaften und der Förderung der lokalen industriellen Entwicklung. Für die Zukunft plant HONGQI den Aufbau von fünf großen Basis-Clustern in Südostasien, Europa und Lateinamerika. Bis 2030 rechnet HONGQI mit einer Produktionskapazität von über 200.000 Einheiten in Übersee und der Schaffung von mehr als 20.000 Arbeitsplätzen weltweit.

Genau wie Shanghai, das durch seine Offenheit und Innovation den Rhythmus der Welt mitbestimmt, ist es die Vision von HONGQI, ein neues Symbol für „gegenseitiges Wachstum, gemeinsame Gestaltung, Win-Win-Situation" zu schaffen. Mit einem unerschütterlichen Bekenntnis zu langfristigem Wachstum wird HONGQI auch weiterhin außergewöhnliche Fahrzeuge herstellen, eine Luxusmarke von Weltrang aufbauen und mit chinesischer Weisheit voranschreiten.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2674427/image.jpg

