Diese Rüstungsaktien halten den Marktschwankungen stand!

Der Beta-Wert einer Aktie misst die Volatilität einer Aktie im Vergleich zum Gesamtmarkt. Ein Hinweis auf wenig Schwankungen der Aktie in einer volatilen Marktphase wie sie derzeit besteht, könnte eine Hinweis auf ihre Stabilität sein. Daher kann es in einer kriselnder Marktphase eine sinnvolle Strategie sein, nach Aktien mit geringerer Schwankung, also einem niedrigen Beta-Wert, Ausschau zu halten. Ein Wert größer als 1 bedeutet dabei, dass die Aktie volatiler als der Markt ist.

Angesichts der europäischen Konjunkturprogramme und der Aufrüstung Europas sind in den Fokus der Anleger besonders deutsche Rüstungshersteller geraten. Das kann trügerisch sein: Denn in die weltweiten Lieferketten der Rüstungshersteller sind die US-Amerikaner bestens integriert und lassen sich nicht wegdenken!