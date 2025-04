"AI wird in den nächsten 5 Jahren 80 % der Arbeit von Projektmanagern ersetzen - und das ist auch gut so"

Prag (ots) - Zusammenfassung: Easy Redmine zeigt Projektmanagern auf, warum sie

sich an die kontinuierliche Entwicklung und Integration von AI anpassen müssen.



Die Rolle des Projektmanagers befindet sich in einem tiefgreifenden Wandel. Die

Zeiten manueller Aufgabenverfolgung und Aktualisierung von Arbeitsblättern

neigen sich dem Ende zu. Die harte Wahrheit? AI wird Projektmanager ersetzen,

die sich diesem Wandel verschließen. Doch wer sich anpasst, wird in

strategischere, einflussreichere Rollen aufsteigen. Wer diese Entwicklung

ignoriert, riskiert, den Anschluss zu verpassen.







früher zeitaufwendig waren, wie z. B. Zeitplanung, Fortschrittsüberwachung und

sogar Risikovorhersage. Diese Aufgaben verlangsamen das Projektmanagement, und

deshalb sind Unternehmen aktiv auf der Suche nach Projektmanagern, die mit AI

umgehen können. Bei PMI-Studien (https://www.pmi.org/-/media/pmi/documents/publi

c/pdf/learning/thought-leadership/shaping-the-future-of-project-management-with-

ai.pdf?rev=b0e3468cba9642e8add80e5f5d4f55fd&sc_lang_temp=en) haben 21 % der

Befragten angegeben, dass sie AI im Projektmanagement einsetzen. 82 % der

Führungskräfte erwarten, dass AI die Projektdurchführung innerhalb der nächsten

fünf Jahre signifikant beeinflussen wird. Darüber hinaus glauben 91 % der

Fachleute, dass AI eine gewisse Auswirkung auf den Beruf haben wird, wobei 58 %

eine tiefgreifendere oder transformative Veränderung erwarten. Diese Zahlen

unterstreichen den wachsenden Bedarf an Fachleuten mit AI-Kenntnissen im

Projektmanagement.



Laut dem Gründer von Easy Redmine (https://www.easyredmine.com/de/) werden

"Projektmanager, die sich anpassen, erfolgreich sein".



Die eigentliche Herausforderung in der schnelllebigen Welt von heute ist die

Anpassungsfähigkeit. "Ich glaube, es geht nicht mehr nur um Erfahrung und

Technologie, sondern darum, wer sich weiterentwickeln will. Ich erlebe, wie

manche Fachleute unabhängig von ihrer Berufserfahrung damit zu kämpfen haben,

veraltete Methoden über Bord zu werfen. Für mich ist klar, dass alle, die AI als

Werkzeug zur Verbesserung ihrer Arbeit nutzen, erfolgreich sein werden", erklärt

Filip Morávek, Gründer und CEO von Easy Redmine .



Fakt ist, dass Fachwissen allein nicht mehr ausreicht. AI verändert das

Management von Projekten, und wer sie in seinen Workflow integriert, verschafft

sich einen entscheidenden Vorteil. Heutzutage zählt weniger die Anzahl der

Berufsjahre, sondern vielmehr, wie schnell man lernen, sich anpassen und neue

Technologien anwenden kann.



