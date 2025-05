AMD, AppLovin und Palantir: Der Zahlen-Wahnsinn geht in die nächste Runde!

Montag, 05. Mai: Palantir

Der KI-Trade hat in den vergangenen Wochen und Monaten spürbar gelitten. Während Hardware-Hersteller plötzlich mit einer Handelskrise konfrontiert waren, die ihre weitverzweigten Lieferketten bedrohen, litten Software- und Cloudunternehmen unter Rezessions- und Wachstumssorgen.

Davon blieb zwar auch KI-Überflieger Palantir nicht verschont – auf dem Höhepunkt der Zollpanik hatte die Aktie rund 40 Prozent ihres Wertes eingebüßt – doch die Anteile haben sich wie kaum ein zweiter Titel der Branche erholt: Am Donnerstag war die Aktie nur etwa 5 US-Dollar beziehungsweise 4 Prozent von ihrem bisherigen Rekordhoch entfernt.

Dem Unternehmen gelangen in den vergangenen Wochen weitere Vertragsabschlüsse und Kooperationen, außerdem wird spekuliert, dass der US-Verteidigungsbereich in Zukunft vor allem im Bereich KI gestärkt werden soll – die US-Regierung ist ein wichtiger Auftraggeber des Konzerns.

Damit hat die Palantir-Aktie dasselbe Problem wie schon vor einigen Wochen: Ihre astronomische Bewertung! Gegenwärtig ist das Unternehmen mit dem 210-fachen seiner in diesem Jahr erwarteten Gewinne bewertet. Selbst wenn Wachstumskennziffern wie das Kurs-Gewinnwachstums-Verhältnis herangezogen (PEG), ist Palantir dramatisch überbewertet.

Um diese Bewertung irgendwie zu rechtfertigen, bleibt dem Unternehmen nichts anderes übrig, als sowohl die Erwartungen für das zurückliegende als auch das kommende Quartal so weit wie möglich zu übertreffen. Die Schätzungen für den Umsatz liegen bei 862,1 Millionen US-Dollar, daraus soll ein bereinigter Gewinn von 0,13 US-Dollar pro Aktie erzielt worden sein.

Für die Aktie, für die eine Kursbewegung von 14,2 Prozzent eingepreist ist, sind Händlerinnen und Händler an der Optionsbörse vorsichtig optimistisch. Die Call-Quote der am kommenden Freitag auslaufenden Optionen liegt bei 54,3 Prozent, denen ein Put-Anteil von 45,7 Prozent gegenübersteht. Geht es nach der Historie, sind die Bullen klar im Vorteil: In fünf der vergangenen sechs Quartale ging es nach den Zahlen überwiegend steil bergauf.

Dienstag, 06. Mai: AMD

Für Halbleiterhersteller und ihre Anlegerinnen und Anleger verlief die Quartalssaison bislang durchwachsen. Zwar legte Auftragsfertiger Taiwan Semiconductor stark vor, doch der niederländische Anlagenbauer ASML sorgte kurz darauf für Ernüchterung – so ging es dann auch weiter: Während Intel und Qualcomm floppten, konnten immerhin Seagate und Qorvo überzeugen.

Bei AMD wird alles von seinen KI-Prozessoren abhängen, denn das Intel-Ergebnis hat bereits durchblicken lassen, dass die schon seit vielen Quartalen erhoffte Erholung auf dem PC-Markt weiter auf sich warten lässt. Genau die Abhängigkeit vom Datencentergeschäft könnte für AMD jedoch zum Problem werden, denn schon im vergangenen Dreimonatszeitraum war das Wachstum mit 8,7 Prozent gegenüber dem Vorquartal beziehungsweise 69,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr nicht den Erwartungen der Marktteilnehmenden entsprechend.

Für weitere Probleme könnten aufgrund der hohen Abhängigkeit von Importen aus Taiwan die Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump sowie die wachsende Konkurrenz aus China sorgen – gerüchteweise ist der neue KI-Prozessor von Huawei ebenbürtig mit Nvidias H100-Prozessor, der nur wenig älter ist als das aktuelle Spitzenmodell H200 (Blackwell).

In diesem Umfeld muss AMD ein Umsatzergebnis von mindestens 7,12 Milliarden US-Dollar abliefern, während die Gewinnerwartungen von 0,93 US-Dollar pro Aktie übertroffen werden sollten. Im Vorjahr hatte das Unternehmen mit 5,47 Milliarden US-Dollar und einem bereinigten Gewinn von 0,62 US-Dollar noch deutlich schwächer abgeschnitten.

Ungeachtet der Hürden, denen sich AMD gegenüber sieht, sind Marktteilnehmende zuversichtlich für einen steigenden Kurs. Der Call-Anteil liegt bei fast zwei Dritteln, nur rund 34 Prozent der Händlerinnen und Händler wetten für kommende Woche gegen die Aktie. Die implizierte Kursbewegung liegt bei 8,6 Prozent, das ist für den Intel-Rivalen ein durchschnittlicher Wert.

Mittwoch, 07. Mai: Uber

2025 verspricht das Jahr des kommerziellen Durchbruchs autonomer Fahrdienstleistungen zu werden. Während der chinesische Technologiekonzern Baidu seine Selbstfahrplattform Apollo bereits in zahlreichen Großstädten betreibt und damit nach eigenen Angaben profitabel wirtschaftet, macht in den USA vor allem Alphabet-Tochter Waymo Dampf – sehr zum Leidweisen des technologisch abgehängten Tesla-Konzerns, der hier aber in Kürze mit einem eigenen Angebot nachziehen will.

Die Anlegerinnen und Anleger der Fahrdienstleister Uber und LYFT betrachten diese Entwicklungen einerseits mit Sorge und andererseits als Chance. Eine Gefahr bietet die bevorstehende Entwicklung, da von menschlichen Fahrerinnen und Fahrern durchgeführte Fahrten künftig weniger stark nachgefragt sein könnten, andererseits bieten die bereits bestehenden Plattformen- und Ökosysteme die Chance, sich noch stärker als Vermittler zu positionieren.

Mit Blick auf die Aktienkursentwicklung sind Anlegerinnen und Anleger bei Uber jedenfalls völlig unbesorgt. Gegenüber dem Stand vor einem Jahr haben sich die Anteile um 21 Prozent verteuert und können den US-Technologieindex Nasdaq 100 (+12,8 Prozent) damit deutlich hinter sich lassen. Vor allem das kontinuierliche Gewinnwachstum und der Vorzeichenwechsel bei der Profitabilität sorgte unter Anlegerinnen und Anlegern für Begeisterung. Hier gilt es für Uber weiterzumachen.

Am Markt erwartet wird ein Umsatzergebnis von 11,6 Milliarden US-Dollar, was gegenüber dem Vorjahresquartal einem Plus von 14,6 Prozent entsprechend würde. Das Gewinnergebnis soll mit 0,70 US-Dollar pro Aktie erstmals in einem ersten Quartal überhaupt ein positives Vorzeichen tragen.

In den vergangenen fünf Quartalen gab die Uber-Aktie nach den Earnings drei Mal nach, davon zwei Mal zuletzt. Optionshändlerinnen und -händler zeigen sich davon durchaus beeindruckt: Trotz des deutlich verbesserten Gesamtmarktumfeldes liegt die Call-Quote für den komemden Freitag "nur" bei 55,5 Prozent. Eingepreist ist eine Kursreaktion von 7,7 Prozent. Das ist wie bei AMD ein durchschnittlicher Wert.

Mittwoch, 07. Mai: AppLovin

Dass die Gesetze der Gravitation oft genug auch für Börsenkurse gelten, hat in den vergangenen Wochen das Papier von Werbetechnologieanbieter AppLovin bewiesen. Die Begeisterung um ein explosives Wachstum seiner Geschäfte, angetrieben von KI-gestützter Software, kannte lange keine Grenzen – bis das Unternehmen gleich doppelt mit Betrugsvorwürfen konfrontiert wurde.

Die Sorgen um eine wachsende Konsumzurückhaltung sowie einer Wirtschaftskrise verschärfte die Talfahrt der Aktie dann, denn Werbeausgaben gelten als stark zyklusabhängig. Ausgehend von ihrem noch Mitte Februar erzielten Allzeithoch bei 525,15 US-Dollar verlor die Aktie rasch rund die Hälfte ihres Wertes. Erst in den vergangenen Tagen gelang eine Stabilisierung des Kursgeschehens. Zuletzt zeigte sich das Research-Haus Piper Sandler zuversichtlich für die am Mittwoch anstehenden Quartalszahlen und bekräftigte seine Empfehlung zum Übergewichten der Aktie mit einem Kursziel von 425 US-Dollar.

Nach Erlösen in Höhe von 1,06 Milliarden US-Dollar und einem bereinigten Gewinn pro Aktie von 0,67 US-Dollar erwartet der Markt nun einen Umsatz von 1,38 Milliarden US-Dollar und einen Ertrag von 1,96 US-Dollar je Anteilsschein. Damit droht sich die Wachstumskurve beim Umsatz nach einem Plus von 44,0 Prozent im vergangenen Quartal bereits etwas abzuflachen.

Angesichts der nach den Short-Reports übergroßen Verunsicherung ist mit 21,9 Prozent eine gewaltige Kursreaktion eingepreist. Das ist der bislang höchste Wert für die AppLoving-Aktie. Die Earnings-Historie ist allerdings beeindruckend: Bereits fünfmal in Folge ging es für die Anteile nach oben, davon im vergangenen November einmal sogar mit einem Plus von 46,3 Prozent. Mit einem Call-Anteil von 54,8 Prozent sind die Optimisten leicht im Vorteil.

Mittwoch, 07. Mai: Walt Disney

Als Freizeit- und Unterhaltungskonzern ist Walt Disney in besonderem Maße auf eine stabile Konjunktur und anhaltend hohe Verbraucherausgaben angewiesen – vor allem mit Blick auf sein hochpreisiges Freizeitparkgeschäft. Das könnte außerdem von der Reisezurückhaltung ausländischer Touristinnen und Touristen betroffen sein: US-Präsident Donald Trump hat mit seiner Handelspolitik und Äußerungen zur Annexion von Kanada und Grönland für eine Welle der Empörung gesorgt, die sich schon jetzt in zum Teil halbierten Einreisezahlen niederschlägt.

Was das Kinogeschäft betrifft, ist 2025 bislang verhalten angelaufen. Angeführt wird das Box Office mit weltweiten Erlösen in Höhe von knapp 1,9 Milliarden US-Dollar vom chinesischen Animationsfilm Ne Zha 2. Dahinter folgen auf den Plätzen 3 und 4 aus dem Hause Disney Captain America: Brave New World (~415 Millionen US-Dollar) und Schneewittchen (200 Millionen US-Dollar). Hier sind für das Ergebnis des Unternehmens also kaum Impulse zu erwarten. Die Hoffnungen dürften daher nach dem Serien-Überraschungserfolg Star Wars: Skeleton Crew auf der Streaming-Sparte ruhen.

Gegenüber dem Vorjahresquartal wird mit einem moderaten Umsatzwachstum von knapp 5 Prozent auf 23,1 Milliarden US-Dollar gerechnet. Der bereinigte Gewinn pro Aktie soll sich auf 1,21 US-Dollar belaufen – das entspräche genau dem vor 12 Monaten erzielten Ertrag.

Bei der Disney-Aktie ist mit einer Kursreaktion von bis zu 6,9 Prozent zu rechnen, das liegt im Mittel der vergangenen Quartale. Dass sich die Verbraucherstimmung und damit die Ertragschancen für Walt Disney zuletzt deutlich eingetrübt hat, schlägt sich im Sentiment am Optionsmarkt nicht nieder: Der Call-Anteil liegt bei 63,1 Prozent, während nur 36,9 Prozent der Händler auf fallende Kurse setzt.

Weitere nennenswerte US-Quartalszahlen:

Wert Datum Zeit erw. EPS erw. Umsatz erw. Kursbew. Börsenwert Vertex Mo., 05.05. Nachbörse 4,29 $ 2,86 Mrd. $ ± 4,8 % 128,7 Mrd. $ Williams Mo., 05.05. Nachbörse 0,55 $ 2,94 Mrd. $ ± 4,6 % 73,2 Mrd. $ Realty Income Mo., 05.05. Nachbörse 1,06 $ ** 1,30 Mrd. $ ± 3,3 % 50,8 Mrd. $ Ford Mo., 05.05. Nachbörse 0,02 $ 35,79 Mrd. $ ± 7,0 % 40,9 Mrd. $ Diamondback Mo., 05.05. Nachbörse 4,20 $ 3,75 Mrd. $ ± 6,4 % 40,2 Mrd. $ Ares Mgmt. Mo., 05.05. Vorbörse 0,94 $ 915,9 Mio. $ ± 7,0 % 34,3 Mrd. $ BioNTech Mo., 05.05. Vorbörse -2,68 $ 184,7 Mio. $ ± 10,3 % 25,2 Mrd. $ Tyson Foods Mo., 05.05. Vorbörse 0,82 $ 13,14 Mrd. $ ± 6,0 % 21,6 Mrd. $ ON Semi. Mo., 05.05. Vorbörse 0,50 $ 1,40 Mrd. $ ± 10,6 % 17,7 Mrd. $ Clorox Mo., 05.05. Nachbörse 1,56 $ 1,72 Mrd. $ ± 6,5 % 17,2 Mrd. $ BWX Tech. Mo., 05.05. Nachbörse 0,76 $ 646,0 Mio. $ ± 7,2 % 10,3 Mrd. $ Hims & Hers Mo., 05.05. Nachbörse 0,23 $ 538,4 Mio. $ ± 19,3 % 9,1 Mrd. $ Vornado Mo., 05.05. Nachbörse 0,55 $ ** 450,6 Mio. $ ± 8,1 % 7,1 Mrd. $ Mattel Mo., 05.05. Nachbörse -0,10 $ 791,5 Mio. $ ± 9,5 % 5,3 Mrd. $ Arista Networks Di., 06.05. Nachbörse 0,59 $ 1,97 Mrd. $ ± 9,8 % 114,3 Mrd. $ Duke Energy Di., 06.05. Vorbörse 1,59 $ 8,11 Mrd. $ ± 3,5 % 94,4 Mrd. $ Brookfield Di., 06.05. Vorbörse 0,41 $ 1,31 Mrd. $ ± 6,2 % 89,7 Mrd. $ Ferrari Di., 06.05. Vorbörse 2,56 $ 2,02 Mrd. $ ± 6,3 % 82,4 Mrd. $ Zoetis Di., 06.05. Vorbörse 1,40 $ 2,19 Mrd. $ ± 6,7 % 70,5 Mrd. $ Marriott Di., 06.05. Vorbörse 2,25 $ 6,18 Mrd. $ ± 4,7 % 68,7 Mrd. $ Energy Transfer Di., 06.05. Nachbörse 0,29 $ ** 21,54 Mrd. $ ± 5,0 % 57,2 Mrd. $ Marathon Petroleum Di., 06.05. Vorbörse -0,54 $ 30,15 Mrd. $ ± 5,5 % 44,1 Mrd. $ Electronic Arts Di., 06.05. Nachbörse 1,08 $ 1,55 Mrd. $ ± 7,1 % 39,4 Mrd. $ GlobalFoundries Di., 06.05. Vorbörse 0,29 $ 1,58 Mrd. $ ± 9,2 % 20,1 Mrd. $ Kinross Gold Di., 06.05. Nachbörse 0,24 $ 1,45 Mrd. $ ± 6,3 % 17,3 Mrd. $ Rivian Di., 06.05. Nachbörse -0,73 $ 1,02 Mrd. $ ± 11,3 % 15,9 Mrd. $ Astera Labs Di., 06.05. Nachbörse 0,28 $ 151,6 Mio. $ ± 13,4 % 11,8 Mrd. $ Tempus AI Di., 06.05. Nachbörse -0,27 $ 248,1 Mio. $ ± 13,1 % 9,8 Mrd. $ Celsius Di., 06.05. Vorbörse 0,19 $ 342,3 Mio. $ ± 12,7 % 8,9 Mrd. $ Embraer Di., 06.05. Vorbörse -0,02 $ 1,12 Mrd. $ ± 8,4 % 8,6 Mrd. $ Lucid Di., 06.05. Nachbörse -0,23 $ 247,5 Mio. $ ± 11,8 % 7,7 Mrd. $ Halozyme Di., 06.05. Nachbörse 0,94 $ 230,2 Mio. $ ± 7,5 % 7,6 Mrd. $ Kontoor Brands Di., 06.05. Vorbörse 1,19 $ 626,3 Mio. $ ± 9,8 % 3,5 Mrd. $ Clover Health Di., 06.05. Nachbörse -0,07 $ 466,9 Mio. $ ± 12,3 % 1,7 Mrd. $ SolarEdge Di., 06.05. Vorbörse -1,16 $ 204,2 Mio. $ ± 17,9 % 773,5 Mio.$ Ginkgo Bioworks Di., 06.05. Nachbörse -1,77 $ 38,7 Mio. $ ± 19,1 % 409,4 Mio.$ Novo Nordisk Mi. 07.05. Vorbörse 0,92 $ 11,77 Mrd. $ ± 7,3 % 307,6 Mrd. $ Arm Mi. 07.05. Nachbörse 0,53 $ 1,23 Mrd. $ ± 10,4 % 129,6 Mrd. $ DoorDash Mi. 07.05. Nachbörse 0,98 $ 3,09 Mrd. $ ± 8,7 % 86,9 Mrd. $ Fortinet Mi. 07.05. Nachbörse 1,54 $ 0,53 Mio. $ ± 10,2 % 81,6 Mrd. $ Axon Enterprise Mi. 07.05. Nachbörse 1,24 $ 586,3 Mio. $ ± 12,4 % 49,9 Mrd. $ Vistra Mi. 07.05. Vorbörse 0,78 $ 3,78 Mrd. $ ± 8,9 % 47,4 Mrd. $ Occi. Petroleum Mi. 07.05. Nachbörse 0,76 $ 6,91 Mrd. $ ± 5,9 % 39,9 Mrd. $ Carvana Mi. 07.05. Nachbörse 0,75 $ 4,00 Mrd. $ ± 14,3 % 34,5 Mrd. $ Barrick Gold Mi. 07.05. Vorbörse 0,30 $ 3,13 Mrd. $ ± 4,7 % 31,7 Mrd. $ Skyworks Solutions Mi. 07.05. Nachbörse 1,20 $ 951,5 Mio. $ ± 10,4 % 10,1 Mrd. $ Unity Software Mi. 07.05. Vorbörse 0,11 $ 416,6 Mio. $ ± 13,9 % 8,9 Mrd. $ Pan American Silver Mi. 07.05. Nachbörse 0,21 $ 699,7 Mio. $ ± 6,4 % 8,5 Mrd. $ Kyndryl Mi. 07.05. Nachbörse 0,51 $ 3,77 Mrd. $ ± 12,1 % 7,7 Mrd. $ Ionq Mi. 07.05. Nachbörse -0,15 $ 7,5 Mio. $ ± 15,7 % 7,5 Mrd. $ Dutch Bros Mi. 07.05. Nachbörse 0,10 $ 343,5 Mio. $ ± 15,2 % 7,1 Mrd. $ Joby Aviation Mi. 07.05. Nachbörse -0,19 $ 0,8 Mio. $ ± 15,2 % 7,1 Mrd. $ GEO Group Mi. 07.05. Nachbörse 0,19 $ ** 611,8 Mio. $ ± 10,6 % 4,5 Mrd. $ Avis Budget Mi. 07.05. Nachbörse -5,95 $ 2,49 Mrd. $ ± 11,5 % 3,4 Mrd. $ Schrödinger Mi. 07.05. Nachbörse -0,81 $ 54,6 Mio. $ ± 13,3 % 1,9 Mrd. $ Tripadvisor Mi. 07.05. Vorbörse 0,06 $ -0,16 Mio. $ ± 12,4 % 1,8 Mrd. $ AMC Entertainment Mi. 07.05. Nachbörse -0,61 $ 837,1 Mio. $ ± 10,7 % 1,2 Mrd. $ Bumble Mi. 07.05. Nachbörse 0,32 $ 246,8 Mio. $ ± 15,2 % 481,1 Mio.$ Anheuser-Busch Do., 08.05. Vorbörse 0,73 $ 13,81 Mrd. $ ± 4,6 % 128,5 Mrd. $ Shopify Do., 08.05. Vorbörse 0,26 $ 2,33 Mrd. $ ± 12,0 % 128,5 Mrd. $ MercadoLibre Do., 08.05. Nachbörse 7,99 $ 5,52 Mrd. $ ± 7,7 % 115,6 Mrd. $ ConocoPhilips Do., 08.05. Vorbörse 2,05 $ 15,69 Mrd. $ ± 5,1 % 115,6 Mrd. $ Monster Beverage Do., 08.05. Nachbörse 0,46 $ 1,98 Mrd. $ ± 5,7 % 58,4 Mrd. $ Coinbase Do., 08.05. Nachbörse 2,05 $ 2,13 Mrd. $ ± 8,2 % 52,0 Mrd. $ Kenvue Do., 08.05. Vorbörse 0,23 $ 3,68 Mrd. $ ± 5,7 % 45,8 Mrd. $ Cloudflare Do., 08.05. Nachbörse 0,16 $ 469,4 Mio. $ ± 12,9 % 43,1 Mrd. $ Trade Desk Do., 08.05. Nachbörse 0,25 $ 575,6 Mio. $ ± 15,5 % 26,6 Mrd. $ Microchip Tech. Do., 08.05. Nachbörse 0,10 $ 962,7 Mio. $ ± 8,7 % 25,7 Mrd. $ Pembina Pipeline Do., 08.05. Nachbörse 0,58 $ ** 1,51 Mrd. $ ± 4,3 % 22,7 Mrd. $ Warner Bros. Do., 08.05. Vorbörse -0,12 $ 9,60 Mrd. $ ± 10,1 % 21,1 Mrd. $ Expedia Do., 08.05. Nachbörse 0,40 $ 3,01 Mrd. $ ± 10,6 % 20,6 Mrd. $ Pinterest Do., 08.05. Nachbörse 0,26 $ 846,1 Mio. $ ± 13,3 % 18,2 Mrd. $ DraftKings Do., 08.05. Nachbörse 0,12 $ 1,43 Mrd. $ ± 10,8 % 17,1 Mrd. $ Tapestry Do., 08.05. Vorbörse 0,88 $ 1,53 Mrd. $ ± 8,0 % 17,0 Mrd. $ Affirm Do., 08.05. Nachbörse 0,32 $ 783,0 Mio. $ ± 14,3 % 16,6 Mrd. $ Evergy Do., 08.05. Nachbörse 0,67 $ 1,02 Mrd. $ ± 3,1 % 15,9 Mrd. $ Warner Music Do., 08.05. Vorbörse 0,28 $ 1,52 Mrd. $ ± 7,2 % 15,7 Mrd. $ Paramount Global Do., 08.05. Nachbörse 0,25 $ 7,12 Mrd. $ ± 4,6 % 15,2 Mrd. $ Illumina Do., 08.05. Nachbörse 0,94 $ 1,03 Mrd. $ ± 9,2 % 12,3 Mrd. $ Lamar Advertising Do., 08.05. Vorbörse 1,34 $ ** 509,7 Mio. $ ± 4,8 % 11,9 Mrd. $ SharkNinja Do., 08.05. Vorbörse 0,73 $ 1,17 Mrd. $ ± 11,5 % 11,8 Mrd. $ Molson Coors Do., 08.05. Vorbörse 0,81 $ 2,40 Mio. $ ± 6,2 % 11,7 Mrd. $ Solventum Do., 08.05. Nachbörse 1,22 $ 2,02 Mio. $ ± 7,7 % 11,7 Mrd. $ RocketLab Do., 08.05. Nachbörse -0,09 $ 121,4 Mio. $ ± 13,7 % 10,6 Mrd. $ Dropbox Do., 08.05. Nachbörse 0,62 $ 619,8 Mio. $ ± 7,8 % 8,2 Mrd. $ Match Group Do., 08.05. Vorbörse 0,65 $ 827,3 Mio. $ ± 10,7 % 7,5 Mrd. $ Crocs Do., 08.05. Vorbörse 2,49 $ 907,9 Mio. $ ± 10,9 % 5,5 Mrd. $ LYFT Do., 08.05. Nachbörse 0,20 $ 1,46 Mrd. $ ± 15,5 % 5,3 Mrd. $ Main Street Capital Do., 08.05. Nachbörse 1,02 $ 138,3 Mio. $ ± 6,9 % 4,8 Mrd. $ Grindr Do., 08.05. Nachbörse 0,07 $ 95,9 Mio. $ ± 11,8 % 4,8 Mrd. $ MP Materials Do., 08.05. Nachbörse -0,13 $ 61,8 Mio. $ ± 10,1 % 4,1 Mrd. $ SoundHound AI Do., 08.05. Nachbörse -0,06 $ 30,4 Mio. $ ± 15,7 % 3,7 Mrd. $ Peleton Do., 08.05. Vorbörse -0,04 $ 621,1 Mio. $ ± 19,0 % 2,7 Mrd. $ Rumble Do., 08.05. Nachbörse -0,10 $ 22,8 Mio. $ ± 12,3 % 2,7 Mrd. $ D-Wave Quantum Do., 08.05. Vorbörse -0,04 $ 10,5 Mio. $ ± 15,6 % 2,3 Mrd. $ Hut 8 Do., 08.05. Vorbörse -0,57 $ 30,2 Mio. $ ± 10,7 % 1,4 Mrd. $ Novavax Do., 08.05. Vorbörse 0,54 $ 204,1 Mio. $ ± 17,1 % 1,0 Mrd. $ Olaplex Do., 08.05. Vorbörse 0,02 $ 93,8 Mio. $ ± 10,6 % 912,1 Mio.$ Wolfspeed Do., 08.05. Vorbörse -0,82 $ 185,8 Mio. $ ± 35,4 % 693,6 Mio.$ Enbridge Fr., 09.05. Vorbörse 0,69 $ 7,42 Mrd. $ ± 3,9 % 102,1 Mrd. $ Algonquin Power Fr., 09.05. Vorbörse 0,10 $ 652,6 Mio. $ ± 4,1 % 4,1 Mrd. $ Alpha Metallurgical Fr., 09.05. Vorbörse -1,06 $ 573,2 Mio. $ ± 11,2 % 1,7 Mrd. $ TeraWulf Fr., 09.05. Vorbörse -0,09 $ 41,9 Mio. $ ± 13,1 % 1,2 Mrd. $

* Earnings per Share / Gewinn pro Aktie (Non-GAAP, bereinigt)

** Immobilienunternehmen (REIT), daher Funds from Operation (FFO) statt EPS

Stand: Samstag, 02. April, 10:00 Uhr (MESZ)

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion