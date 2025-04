Yutong Bus führt EnRoute+-Service-Innovation und technologieorientierte Lösungen ein, um die Wertstandards für Nutzfahrzeuge neu zu definieren

Zhengzhou, China (ots/PRNewswire) - Six- Point Service Framework steigert

Effizienz und Kundenwert



Yutong Bus (https://en.yutong.com/) ("Yutong", SHA: 600066), ein

Nutzfahrzeughersteller in Asien, war kürzlich Gastgeber der Central Asia

Customer Value Exploration Tour in Zhengzhou, die das Debüt der EnRoute+

-Serviceplattform von Yutong markierte. Die Plattform wurde entwickelt, um die

Benchmarks der Branche zu verfeinern, indem technologieorientierte Lösungen in

den Vordergrund gestellt werden und langfristige Partnerschaften über

Transaktionspreise gefördert werden.



"Angesichts des weltweit verschärften Wettbewerbs ist Yutong bestrebt, seine

Kunden von einer "preisorientierten" Denkweise zu einer umfassenden

Wertpartnerschaft zu führen, die auf Technologie und exzellentem Service

basiert", sagte Li Haifeng, CEO von Yutong Bus in Zentralasien.





EnRoute+: Sechs Säulen der unerschütterlichen Unterstützung



Das EnRoute+ Framework bietet umfassende Lösungen, die auf die Bedürfnisse von

Flotten zugeschnitten sind:



- Direkter Hersteller-Support : Die Mitarbeiter von Yutong sind 365 Tage im Jahr

vor Ort und bieten professionellen, effizienten und zuverlässigen

"Butler"-Support während des gesamten Lebenszyklus eines Fahrzeugs.

- Rasche Reaktion, effiziente Lösungen : Die Kunden können über die LINK+

Plattform oder die Service-Hotline sofort mit Yutong in Verbindung treten, um

in Notfällen eine schnelle und effektive Lösung zu erhalten.

- Volle Transparenz : Echtzeitverfolgung von Serviceanfragen,

Fortschrittsaktualisierungen und Bewertungen nach dem Service über das

digitale Link+ Ökosystem.

- Garantie für Originalteile : Ein zweistufiges Ersatzteilnetzwerk (Zentrallager

+ Frontlager) gewährleistet die schnelle Lieferung von Originalteilen,

unterstützt durch eine 15-jährige sorgenfreie Lieferung und umfassende

Qualitätssicherung.

- Garantie für kritische Ereignisse : Spezialisierte Serviceteams,

maßgeschneiderte Notfallpläne und strenge Protokolle werden eingesetzt, um bei

kritischen Ereignissen oder Wettbewerben einen reibungslosen Ablauf zu

gewährleisten.

- Maßgeschneiderte Wartungspläne : Proaktive, maßgeschneiderte Lösungen

optimieren die Betriebszeit des Maschinenparks, senken die Betriebskosten und

bieten End-to-End-Support durch vorbeugende Wartung und

Zero-Distance-Service-Management.



Yutongs lokalisierter Serviceansatz hat bereits messbare Erfolge gebracht. In

Astana, Kasachstan , betreibt das städtische Nahverkehrsunternehmen 620

Yutong-Busse, darunter 120 E-Fahrzeuge. Bedenken hinsichtlich des Kundendienstes

nach dem Verkauf wurden durch das Übersee-Servicepaket von Yutong ausgeräumt,

das intelligente Diagnosesysteme zur Fehlerprognose nutzt und die Betriebskosten

drastisch senkt.. In Taschkent, Usbekistan, hielten die Elektrobusse von Yutong

extremen Sommertemperaturen von über 40°C stand und zeigten dabei eine stabile

Leistung. Maßgeschneiderte Lösungen für den gesamten Lebenszyklus und technische

Unterstützung rund um die Uhr ermöglichten es den Verkehrsbetrieben von

Taschkent, ihre E-Fahrzeugflotte zu erweitern.



Yutong nutzt seine jahrzehntelange Erfahrung in den Bereichen Konnektivität und

neue Energien, um datengesteuerte Servicelösungen anzubieten. Durch die

Integration globaler Netzwerke, fortschrittlicher Analysen und intelligenter

Plattformen wie LINK+, OVAS und Intelligent Vehicle Cloud entstehen

lebenszyklusorientierte Ökosysteme, die weltweit Effizienz, Innovation und

kundenorientierte Exzellenz fördern.



