Einladung zur digitalen Jahrespressekonferenz des Industrieverbands Agrar am 6. Mai

Marco_Berlin schrieb gestern 15:26

Ich glaube, dass BASF bei seinem Verbundstandort in China nicht stoppen wird. Der Regelbetrieb ist ab 2030 geplant. Dann wird es hier und da Kinderkrankheiten geben die gelöst werden müssen und dann wird BASF weiter massiv im Ausland investieren. Die einzelnen Regionen Nordamerika Südamerika Asien werden weiter so stark wachsen, dass sich der Betrieb separater Verbundstandorte nur für die jeweilige Region lohnen wird. Der in China soll ja auch ausschließlich für die Region China Asien produzieren. Es wird der Tag kommen, wo BASF ein Übernahme/Fusionskandidat für einen ausländischen Investor oder Mischkonzern wird und dann wird auch die HZ aus Deutschland verschwinden. Noch gibt es etwas was Rot Grün gar nicht passt aber wiederholt vom Vorstand und Aufsichtsrat so benannt wurde, Patriotismus. Das alleinig sichert derzeit Ludwigshafen und die HZ. Habeck hatte das ja selbst nach einem Treffen mit BASF gesagt, es bräuchte mehr Unternehmen mit „Standortpatriotismus“ was bei seinen Parteikollegen zu Schnappatmung führte. Vielen war und ist überhaupt nicht bewusst was es für Konsequenzen hat in der Zukunft was bereits mit der Industrie passiert ist. Allein die Städte und Gemeinden haben in einem Jahr 28 Milliarden neue Schulden gemacht ein Rekord, auf Grund massiv einbrechender Einnahmen und massiv steigender Ausgaben fürs Sozialsystem. Es gibt die ersten Gemeinden die kurz vor der Insolvenz stehen. Der Schaden ist angerichtet und wer glaubt daran dass jemand von den Unternehmen in den nächsten 50 Jahren zurückkommen wird? Merz hat die Chance verpasst, laut Gutachten wäre es möglich die Kernkraft binnen 3 Jahre in Deutschland wieder zu starten. Der Neubau neuester Technologien in dem Bereich könnte angestoßen werden. Aber es geht weiter immer weiter und BASF wird sich weiter Fördergelder abholen für das nächste weltweit größte Gender Bioklo für 3 Milliarden aber die Industrieanlagen gehen ins Ausland und das ist was den Kurs zukünftig weit über 100€ bringen wird.