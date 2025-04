Nio-Aktie: Hebt nach BYD jetzt Nio ab? – Citi sieht Verdopplung des Kurses!

Die positive Einschätzung der Citi hat der Nio-Aktie zu einem guten Start in die neue Woche verholfen. Über 4 Prozent haben die in den USA gelisteten ADRs zum Wochenauftakt hinzugewonnen. Aber keine Sorge: Anleger, die zum Start in die Woche nicht zugegriffen haben, besitzen immer noch die Chance auf eine sehr ansehnliche Performance.

Die Experten der Citi haben das Kursziel bei 8,10 US Dollar festgemacht und Monatg ist das Papier von Nio etwas über 4 US-Dollar aus dem Handel gegangen. Es besteht also immer noch die Möglichkeit, rund 100 Prozent mit dem Nio-Papier zu machen. Woher kommt dieser große Optimismus der Citi?