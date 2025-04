Nvidia-Aktie: Wird der Albtraum Realität?

Nvidia profitierte bisher aufgrund seiner leistungsfähigen, konkurrenzlosen Halbleiter am stärksten vom Boom der künstlichen Intelligenz (KI). Die Gewinnmarge stieg daraufhin zwischen 2022 und 2024 von 16,2 auf einen unglaublichen Rekordwert von 55,8 Prozent. Für Aktionäre, die bereits vor dieser Entwicklung investiert waren, hat sich die Nvidia-Aktie besonders gelohnt.

Doch wie ich schon 2024 in meinen Artikeln erläutert habe, lockt ein sehr profitables Geschäft auch immer viel Konkurrenz an, was in der Folgezeit meist zu einer Margennormalisierung führt.