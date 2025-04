Kleine Veränderungen - Erste Group schwach

WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Montag mit kleinen Veränderungen geschlossen. Der ATX beendete den Tag mit einem Minus von 0,23 Prozent auf 4.052,31 Punkte. Der breiter gefasste ATX Prime schloss mit einem Plus von 0,02 Prozent und 2.045,17 Zähler. Belastet wurde der ATX vor allem von den Verlusten bei der schwer gewichteten Aktien von Erste Group .

Diese drehten am Nachmittag deutlich ins Minus und verloren bis Handelsschluss 3,1 Prozent. Erste Group gab am Montag bekannt, dass sie den Kauf einer Beteiligung von 49 Prozent an der polnischen Tochter der spanischen Bank Santander prüft. Die Nachrichtenagentur Bloomberg hatte schon zuvor über die mögliche Transaktion berichtet. Auf Basis des aktuellen Aktienkurses entspricht der Anteil einem Wert von rund 7,3 Milliarden Euro.