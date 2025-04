Börsen Update USA - 28.04. - US Tech 100 schwach -0,78 %

Der Dow Jones bewegt sich bei 40.034,55 PKT und fällt um -0,12 %.

Top-Werte: Boeing +2,48 %, IBM +0,99 %, Verizon Communications +0,98 %, Johnson & Johnson +0,78 %, Apple +0,59 %

Flop-Werte: NVIDIA -3,54 %, Amazon -1,57 %, Salesforce -1,40 %, Nike (B) -1,14 %, American Express -1,04 %

Der US Tech 100 bewegt sich bei 19.264,90 PKT und fällt um -0,78 %.

Top-Werte: Intel +1,77 %, AppLovin Registered (A) +1,70 %, Zscaler +1,36 %, O'Reilly Automotive +1,31 %, T-Mobile US +1,29 %

Flop-Werte: NVIDIA -3,54 %, Micron Technology -3,02 %, The Kraft Heinz Company -2,77 %, Copart -2,63 %, Marvell Technology -2,62 %

Der S&P 500 bewegt sich bei 5.495,21 PKT und fällt um -0,48 %.

Top-Werte: AbbVie +2,95 %, Weyerhaeuser +2,59 %, Boeing +2,48 %, Aon Registered (A) +2,29 %, Centene +2,24 %

Flop-Werte: Erie Indemnity (A) -4,42 %, NVIDIA -3,55 %, Micron Technology -3,02 %, Colgate-Palmolive -2,90 %, Schlumberger -2,87 %