Mutares enttäuscht mit Jahreszahlen und Verschiebung des testierten Berichts

FogFrog schrieb 24.04.25, 21:41

In diesem Interview finde ich vieles interessant:



Der Verkauf der "care-service" Sparte von Alcura mit EUR 17Mio Umsatz (solche Geschäftsfelder werden eher mit Umsatzmultiples bewertet). Hat man ja erst Ende 2024 erworben!



Generell: Verkaufsprozesse dauern 6-12 Monate.



Bei Kaufkandidaten trifft Laumann immer persönlich das Management incl. Werksführung usw.



Wert von Steyr EUR 800Mio, bei 40Mio Gewinn und KGV von 20 laut Laumann ein faires Multiple (Restwert damit theoretisch bei EUR 320Mio).



In den nächsten Jahren will man auch die Verschuldung der Holding wieder runter bringen!



2025: 10 Exits geplant und 10-15 Zukäufe (da kann man gerade sehr wählerisch sein).



Im Mai ist Laumann in Japan, man will dort ein weiteres Büro eröffnen.