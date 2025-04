BAFFIN ERWEITERT GLOBALE REICHWEITE MIT INTERNATIONALEM DIREKTVERSAND AN VERBRAUCHER

STONEY CREEK, ON, 28. April 2025 /PRNewswire/ -- Baffin, eine führende kanadische Marke, die für Hochleistungsschuhe und -bekleidung bekannt ist, erweitert seine globale Reichweite mit dem Start des internationalen Direktversands nach Frankreich, Deutschland, Großbritannien und Italien. Mit dieser Erweiterung können Kunden in diesen europäischen Schlüsselmärkten nun direkt bei Baffin.com bestellen und erhalten so einen leichteren Zugang zu den innovativen Produkten der Marke, die für extreme Bedingungen entwickelt wurden und denen Arbeiter, Outdoor-Enthusiasten und Entdecker weltweit vertrauen.

„Als eine Marke, die tief in Handwerkskunst und Innovation verwurzelt ist, freuen wir uns, die Qualitätsprodukte von Baffin mit dem Start des internationalen Versands in diesen europäischen Schlüsselmärkten direkt an mehr Kunden weltweit zu bringen", sagt Mark Hubner, Senior-Vizepräsident bei Baffin . „Die in Kanada entwickelten und weltweit getesteten Baffin-Stiefel sind für diejenigen gedacht, die sich von den Elementen nicht aufhalten lassen. Von den Eisfeldern der Arktis über alpine Gipfel bis hin zu städtischen Winterlandschaften - unsere Produkte haben sich unter den härtesten Bedingungen der Welt bewährt, damit unsere Kunden ihre eigenen Herausforderungen mit Zuversicht angehen können. Jetzt können noch mehr Abenteurer in ganz Europa die gleiche bewährte Leistung erleben, die Baffin seit Generationen auszeichnet, mit dem Komfort, direkt bei Baffin.com einzukaufen."

Seit 1979 hat die Marke ein Vermächtnis aus strengen Produkttests und ihrer Real-World Tested Philosophie aufgebaut. Bei Baffin gehen die Produkttests über Laborergebnisse und kontrollierte Umgebungen hinaus - die Stiefel werden in denselben rauen Umgebungen auf Herz und Nieren geprüft, in denen die Verbraucher sie einsetzen. Von den eisigen Extremen des Nord- und Südpols bis hin zum anspruchsvollen Terrain von Machu Picchu, den Rocky Mountains, Südafrika, dem Appalachian Trail und der abgelegenen Wildnis Islands - Baffin stellt sicher, dass seine Schuhe den anspruchsvollsten Bedingungen auf der Erde standhalten.

Baffin ist seit langem für die Entwicklung leistungsfähiger Ausrüstung für kaltes Wetter und die Bereitstellung technisch fortschrittlicher Lösungen für die Bereiche Outdoor, Jagd und Fischerei sowie Industrie bekannt. Die Outdoor-Kollektion von Baffin wurde mit firmeneigenen Technologien und zweckmäßigen Materialien entwickelt und bietet umfassenden Schutz gegen die rauesten Umgebungen und gewährleistet Wärme, Haltbarkeit und Komfort. Die Hunt & Fish Collection ist nach wie vor ein zuverlässiger Favorit für Jäger, Trapper und Angler. Sie bietet die nötige Wärme und Wasserdichtigkeit für jedes Terrain und jede Bedingung, ob auf dem Baumstamm, auf dem Trail oder auf dem Eis. Die Industrial Collection verbindet legendäre Handwerkskunst mit wesentlichen Sicherheitsmerkmalen, die den Anforderungen von Branchen wie Landwirtschaft, Baugewerbe, Versorgungsunternehmen, Fertigung und anderen gerecht werden.

Die Marke ist seit langem in Kanada und den Vereinigten Staaten über Baffin.com und Einzelhandelspartner vertreten und erreicht Kunden auch über Einzelhändler in Europa und Asien. Dazu gehören Länder wie Grönland, Österreich, die Tschechische Republik, Finnland, Frankreich, Norwegen, Schweden, die Schweiz, das Vereinigte Königreich, Armenien, Japan, die Mongolei und Südkorea. Diese Expansion ermöglicht es Baffin, sein Engagement, qualitativ hochwertige Schuhe einem breiteren globalen Publikum zugänglich zu machen, weiter auszubauen.

Um die Baffin-Kollektionen zu erkunden und mehr über den internationalen Versand zu erfahren, besuchen Sie www.baffin.com.

Baffin Ltd. ist ein innovatives, führendes Unternehmen für Oberbekleidung mit Sitz in Stoney Creek, Ontario, Kanada, das sich auf technisch hochentwickelte Schuhe und Hochleistungsbekleidung konzentriert. Baffin entwirft, entwickelt und testet Schuhe in den anspruchsvollsten Umgebungen der Welt und konzentriert sich darauf, ein weltweit führender Anbieter von Schuhen in den Kategorien Outdoor, Industrie und Jagd und Fischerei zu sein. Baffin Ltd. ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Canada Goose Holdings Inc.

FÜR WEITERE INFORMATIONEN WENDEN SIE SICH BITTE AN: Renee Denomme, Kommunikationsmanagerin, (905) 941-2111, rdenomme@baffin.com

