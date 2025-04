mutares - Aktie im Rampenlicht - 28.04.2025

Mutares ist eine führende Beteiligungsgesellschaft in Europa, spezialisiert auf den Turnaround von Unternehmen. Mit einem Fokus auf operative Verbesserungen und Restrukturierungen bietet Mutares einzigartige Unterstützung für Unternehmen in Umbruchsituationen. Konkurrenz kommt von Aurelius und Triton, jedoch hebt sich Mutares durch seine spezialisierte Strategie und aktive operative Unterstützung ab.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von mutares in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +40,55 % bestehen.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,04 % geändert.

Die Beteiligungsgesellschaft Mutares hat im abgelaufenen Geschäftsjahr überraschend wenig umgesetzt und verdient. Die Erlöse seien im Vergleich zum Vorjahr um 12 Prozent auf 5,26 Milliarden Euro geklettert, teilte das Unternehmen überraschend am …

Mutares beeindruckt mit einem Jahresüberschuss von EUR 108,3 Mio. und einem Umsatz von über EUR 5 Mrd. im Jahr 2024, angetrieben durch strategische Verkäufe und eine neue Anleihe für Expansion.

Mutares showcases robust growth and strategic foresight, setting ambitious targets for the future while navigating current financial landscapes with precision.