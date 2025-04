BlueFocus erzielt 2024 einen Umsatz von 60 Milliarden RMB, wobei das KI-gestützte Wachstum um das Zehnfache ansteigt

BEIJING, 28. April 2025 /PRNewswire/ -- Am Abend des 24. April veröffentlichte BlueFocus seinen Jahresbericht 2024, der einen Gesamtjahresumsatz von 60,797 Milliarden RMB ausweist, was einem Anstieg von 15,55 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Es ist nun das erste Marketingunternehmen in China, das einen Jahresumsatz von mehr als 60 Milliarden RMB erzielt.

Inmitten des technologischen Wandels und der globalen Expansion verzeichnete das Unternehmen eine positive Wende bei der operativen Bruttomarge, die zum Teil durch ein deutliches Wachstum im KI-getriebenen Geschäft unterstützt wurde.