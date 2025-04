Weltkulturen und Innovationen treffen auf der 34. Abu Dhabi International Book Fair aufeinander

ABU DHABI, VAE, 28. April 2025 /PRNewswire/ -- Die 34. Abu Dhabi International Book Fair (ADIBF), die vom Abu Dhabi Arabic Language Centre, Teil des Department of Culture and Tourism - Abu Dhabi, organisiert wird, hat ihre Aktivitäten aufgenommen und bietet eine Plattform für Kulturen und Innovationen der Welt, um zusammenzukommen, zu interagieren und neue Horizonte des Wissens zu erkunden.

Darüber hinaus steht Ibn Sina im Mittelpunkt des ADIBF 2025, um das 1.000-jährige Jubiläum seines Buches The Canon of Medicine zu feiern und sein Vermächtnis als einer der Wissenschaftler hervorzuheben, die am meisten zum Fortschritt der Menschheit beigetragen haben. Außerdem wird One Thousand and One Nights als Buch der Welt vorgestellt, was seinen zeitlosen, kulturübergreifenden und dauerhaften Einfluss unterstreicht.

Die Messe begrüßt 20 Länder, die zum ersten Mal teilnehmen. Sie stellt außerdem die Initiative „On the Path of Knowledge" vor, ehrt Pioniere des arabischen Verlagswesens und begrüßt prominente Schriftsteller, Denker, Verleger und Autoren von Inhalten aus der arabischen Region und der Welt, die verschiedene Aktivitäten zu fünf Themen vorstellen: Gesellschaft, Fantasie, Nachhaltigkeit, Arabische Wissenschaften und Künstliche Intelligenz & Innovation. Die Ausstellung beherbergt auch die Poetry Majlis, die 10 Tage lang verschiedene poetische Erfahrungen mit prominenten Dichtern, Autoren und Experten zelebriert.

Darüber hinaus veranstaltet ADIBF 2025 die dritte Staffel von Podcast from Abu Dhabi, der hochwertige Inhalte präsentiert, die sich mit der sich entwickelnden Literaturszene befassen, sowie die erste Konferenz „Digitising Creativity", auf der untersucht wird, wo sich KI und Kunst überschneiden und wie neue Technologien die Erstellung von Inhalten beeinflussen.

Die Besucher können Kunst, Unterhaltung, Fotografie und die World's Cuisine erleben, während Kinder und Jugendliche an Workshops teilnehmen können, die Lernen und Spaß mit wissenschaftlichen und kreativen Aktivitäten verbinden, die ihre Fähigkeiten entwickeln und ihre Verbindung zu ihrem kulturellen Erbe stärken.

In der Erlebniswelt Under the Ghaf's Shade werden Lesungen aus ausgewählten Büchern angeboten, gefolgt von Signierstunden mit Gastautoren, während die Business Lounge Verleger und Autoren von Inhalten zusammenbringt, um die Zusammenarbeit in der Branche zu fördern.

Darüber hinaus bietet das ADIBF Professional Programme eine Plattform zur Unterstützung der Verlags- und Kreativbranche, die die neuesten Trends wie KI und digitale Technologien aufgreift. In der Zwischenzeit bietet der Digital Square Aktivitäten und Initiativen zur Entwicklung des Verlagswesens.

Die ADIBF wird Initiativen zur Förderung des Lesens und der Kreativität sowie zur Unterstützung der arabischen Sprache starten. Dies steht im Einklang mit der Vision der UAE und Abu Dhabis, aufstrebende literarische Talente zu fördern, die arabische Bibliothek zu bereichern und eine Gemeinschaft von begeisterten Lesern aufzubauen, die in der Lage sind, arabische Inhalte für das digitale Zeitalter zu produzieren.

