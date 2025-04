UBS stuft Santander auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Santander auf "Buy" mit einem Kursziel von 7,15 Euro belassen. Analyst Ignacio Cerezo bezog sich in einer am Montag vorliegenden Studie auf geführte Gespräche der Bank mit der Erste Group über den Verkauf einer 49-Prozent-Beteiligung an Santander Polska. Sollte dieses Geschäft vollzogen werden, würde der Experte eine positive Kursreaktion erwarten. Santander würde dann den Kapitalaufbau beschleunigen./tih/heVeröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2025 / 15:25 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2025 / 15:25 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Banco Santander Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,58 % und einem Kurs von 6,498EUR auf Tradegate (28. April 2025, 20:59 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Ignacio Cerezo

Analysiertes Unternehmen: Santander

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 7,15

Kursziel alt: 7,15

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m