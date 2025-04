US-Börsen vor Big-Tech-Datenflut zurückhaltend

Die Urlaubszeit steht vor der Tür. Ein Gedanke wären Flughäfen. Sie zählen zur Infrastruktur und sind daher weniger stark den Wirtschaftszyklen unterworfen. Airlines unterliegen einem starken Wettbewerb, Airports weniger.Als Region hätte ich einmal Süd- und Mittelamerika, da habe ich noch sehr wenige Aktien.In Mexico gibt es 3 börsennotierte Flughafenbetreiber• Grupo Aeroportuario del Centro Norte• Grupo Aeroportuario del Sureste• Grupo Aeroportuario del PacificoPassend auch noch ist Corporacion America Airports und Aena. Als „asiatische“ Referenz habe ich dann noch Japan Airport Terminal aufgenommen.CAAP betreibt 52 Airports in 6 Ländern – hauptsächlich in Latein America – 33 davon in Argentinien. Aber dies sind vergleichsweise kleine Airports. Der argentinische „Milei-Effekt“ erklärt daher auch den überproportionalen Anstieg im Chartvergleich (siehe unten)-Eine Unterscheidungsmerkmal zwischen Centro Norte im Vergleich zu Sureste (ASUR) und Pacifico ist, dass Centro Norte weniger vom Tourismus abhängt [1]. Das heisst allerdings auch, dass Centro Norte weniger internationale Fluggäste hat – siehe auch Abbildung zu Fluggast Zahlen unten.ASR betreibt 9 Flughäfen im Süden von Mexico und entstand 1997 aus der Privatisierung der Flughäfen.Bild: 11695_20250427101710_01Aus touristischer Perspektive ist besonders der Cancun-Airport interessant und natürlich die Nähe zur Karibik.Hier stellt sich die Frage, wie es touristisch weitergeht, wenn die Menschen in den USA für Import Produkte höhere Preise zahlen müssen. Reisen sie dann allgemein weniger? Oder verlagern sie teure Reisen (Hawaii, Europa) eher in günstigere Regionen und reisen mehr nach Mexico?Aena ist ein spanischer Betreiber von Flughäfen, nach Passagierzahlen der weltgrößte mit 590 Millionen Passagieren in 2023. Sie betreiben 46 Flughäfen in Spanien (Madrid & Barcelona), sowie 33 Flughäfen in anderen Ländern wie Brazilien und UK. Zum Angebot gehören neben den Flugabfertigungen auch Shops, Restaurants und Mietwagen.Aena ist dabei zu 51 % im Besitz des spanischen Staats.Bild: 11695_20250427101759_02Value Chain Map (AR 2024)Passagier aufkommenBild: 11695_20250427101834_03Source Company Presentation ASURBild: 11695_20250427101950_04Source Company Presentation ASURIm Chart-Vergleich war besonders Corporacion America Airports erfolgreich. Das liegt aber – wie so oft – an der gewählten Zeitachse. Also Vorsicht.Bild: 11695_20250427102057_05OMA und ASUR sind ungefähr gleichauf.Wirklich überrascht hat mich der Anteil des Werts der Konzessionen auf der Seite der Aktiva bei Grupo Sureste (ASUR)Bild: 11695_20250427102123_06Über 60%. Ich wollte das erst nicht glauben und hab als Vergleich dann noch Grupo Norte (OMA) rausgesucht – aber hier zeigt sich das gleiche Bild. Airports sind ein reguliertes Business und offensichtlich hält Vater Staat hier beide Hände auf.Bild: 11695_20250427102151_072020 als Referenzpunkt ist nicht ideal – weil das die Kernschmelze der Luftfahrt war. Leider hab ich von Sureste (ASUR) nur 5 Jahre Daten bekommen – beginnend mit 2020.Bild: 11695_20250427102222_08Operative Margen >40 % kennt man hauptsächlich von den großen Digitalkonzernen. Dass ein Flughafen so profitabel arbeitet, hätte ich nicht gedacht. Als Vergleich habe ich noch den japanischen Airport Betreiber dargestellt. In Marge liegt JAT aber deutlich tiefer.Bild: 11695_20250427102244_09Bild: 11695_20250427102255_10In der Bewertung zeigt sich, dass ASUR doch deutlich günstiger bewertet ist als Aena.Bild: 11695_20250427102319_11ASUR zahlt einigermaßen regelmäßig eine Dividende; nur in den Jahren 2013 und 2020 ist die Dividende ausgefallen. Der Yield liegt dabei meist zwischen 2 und 4 Prozent. Das ist angesichts des starken Kursgewinns ein gutes Wachstum. Einzig den Peak in der Abbildung in 2022 kann ich mir nicht erklären. Die Daten von der ASUR-Webseite zeigen diesen Peak nicht.Im letzten Jahr hat CAAP eine tolle Rally hingelegt und ist nach P/E immernoch günstig bewertet – allerdings hat die Euphorie in Argentinien schon einige Werte ziemlich weit nach oben getrieben. Für mich ist CAAP schon zu weit gelaufen. Ist in Europa ein wirklich großer Mitspieler. Und die aktuellen Zahlen 2025 zeigen ein starkes Passagieraufkommen auf den Balearen. Einzig die Bewertung hat schon deutlich angezogen ein P/E von 17 finde ich nicht günstig für einen Flughafen. Auf der anderen Seite ist das P/E gegenüber 2022 deutlich gefallen.Schaut man die Bewertungen bei Seeking alpha an, so ist Aena bei den Quant Top Stocks gelistet, bei den Analysten zeigt sich eine bessere Bewertung für Centro Norte (OMA). Ich tendiere – aufgrund der günstigeren Bewertung – zu ASUR. Aber Aena schaue ich mir trotzdem nochmal an.Würdet Ihr einen Airport kaufen? Und falls ja, was wäre Eurer Favourit?[1] https://seekingalpha.com/article/4756766-grupo-aeroportuario…