Terra Clean Energy Corp. plant für den Sommer ein Bohrprogramm auf South Falcon East

Das Konzessionsgebiet liegt 18 km außerhalb des Athabasca-Beckens, rund 50 km östlich des ehemaligen Uranbergbau- und Uranverarbeitungsbetriebs Key Lake (Abbildung 1). Das Unternehmen unterzeichnete im Oktober 2022 eine Optionsvereinbarung mit der Firma Skyharbour Resources Ltd. („Skyharbour“), um sich im Rahmen eines Earn-ins bis zu 75 % der Anteile am Konzessionsgebiet zu sichern.

Das Unternehmen plant für den Sommer 2025 ein umfangreiches Bohrprogramm mit einer Gesamtlänge von etwa 2.500 Metern. Ziel ist es, ein im Winterprogramm 2025 ausgewiesenes Gebiet zu erkunden, bei dem vermutet wird, dass sich hier eine nord-nordwestlich verlaufende spröde Struktur, eine nach Norden abfallende Struktur mit starker Tonalteration und mineralisierte Pegmatite mit hydrothermaler Hämatitalteration in graphitischem pelitischem Gneis überschneiden. Damit befinden sich viele der Indikatoren, die als Schlüsselkomponenten für eine hochgradige Uranmineralisierung angesehen werden, an derselben Stelle.

Es ist allgemeiner Konsens, dass für höhergradige Uranlagerstätten im Athabasca-Becken mehrere Schlüsselindikatoren erforderlich sind:

- Graphitische Metasedimente

- Spröde reaktivierte Grundgebirgsstrukturen

- Reduzierende Flüssigkeit (angezeigt durch Tonalteration)

- Oxidierende Flüssigkeit (angezeigt durch Hämatitalteration, transportiert Uran)

Alle diese Merkmale wurden nun im Gebiet der Lagerstätte Fraser Lakes B identifiziert. Der Ort, an dem sie sich vermutlich überschneiden, gilt als vorrangiges Zielgebiet für die Entdeckung einer höhergradigen, mit einer Diskordanz in Verbindung stehenden Uranlagerstätte im Grundgebirge und weiterer mineralisierter Pegmatite. „Das Athabasca-Becken ist eines der weltweit bedeutendsten Uranbecken und macht etwa 20 % der weltweiten Uranproduktion aus. Es ist seit vielen Jahren gut erforscht und erschlossen und zieht Investitionen in Milliardenhöhe an. Aus diesen Gründen und aufgrund der Tatsache, dass unser VP Exploration bereits intensiv in diesem Becken gearbeitet hat und von unseren Ergebnissen begeistert ist, sehen wir es als unmittelbare Priorität an, die vielversprechenden Ergebnisse aus dem Winter in diesem Sommer weiterzuverfolgen“, sagte CEO Greg Cameron. „Die Entdeckung einer Lagerstätte in einem diskordanzgebundenen Becken wie Eagle Point oder Rough Rider würde unser Unternehmen entscheidend verändern“, fügte Greg Cameron hinzu.