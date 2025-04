LILYSILK feiert den Muttertag mit einem gefühlvollen Film und einer exklusiven Geschenkkollektion

NEW YORK, 28. April 2025 /PRNewswire/ -- LILYSILK, die weltweit führende Seidenmarke, die sich dafür einsetzt, Menschen zu einem spektakulären, nachhaltigen Leben zu inspirieren, feiert den Muttertag 2025 mit seinem allerersten thematischen Kurzfilm The Gift of a Mother's Love, einer Kollektion von bestickten Geschenken in limitierter Auflage und einer verbesserten umweltfreundlichen Verpackung – eine herzliche Art, Mütter in aller Welt zu ehren.

Der neue Film fängt die unausgesprochene Zärtlichkeit zwischen Müttern und Töchtern ein. Durch die Stimmen dreier Töchter entfaltet sich die Geschichte wie ein persönlicher Brief, der reflektiert, dass Liebe nicht durch große Erklärungen, sondern durch Präsenz, Fürsorge und leise Gesten gezeigt wird. Während jede Tochter heranreift, beginnt sie die Liebe ihrer Mutter in einem neuen Licht zu verstehen – und drückt ihre Dankbarkeit mit einem LILYSILK-Geschenk aus, das die lebenslange Zuneigung ihrer Mutter widerspiegelt.