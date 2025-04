Trump will Folgen seiner Autozölle entschärfen

US-Präsident Donald Trump will die Auswirkungen seiner Autozölle auf die heimischen Autobauer offenbar abmildern. Wie Handelsminister Howard Lutnick mitteilte, sollen die Abgaben auf importierte Autoteile, die in den USA verbaut werden, gesenkt werden. Gleichzeitig soll sichergestellt werden, dass Fahrzeuge aus dem Ausland nicht doppelt belastet werden. Ziel sei es, die heimische Industrie zu stärken und Unternehmen zu unterstützen, die in den USA investieren.

"Dieses Abkommen ist ein großer Erfolg für die Handelspolitik des Präsidenten", erklärte Lutnick in einer Stellungnahme. Die Autohersteller, die sich klar zur Produktion in den USA bekennen, werden davon besonders profitieren.