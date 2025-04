HSBC überrascht mit starken Quartalszahlen – Mega-Aktienrückkaufprogramm

Im Jahresvergleich musste HSBC jedoch Einbußen hinnehmen: Der Gewinn vor Steuern sank um 25 Prozent, der Umsatz um 15 Prozent. Im Vergleich zum Vorquartal stieg der Gewinn vor Steuern jedoch um fast 317 Prozent. Konzernchef Georges Elhedery sieht die Bank auf Kurs: Die Ergebnisse zeigten "eine konsequente Umsetzung der Strategie und finanzielle Stärke", so Elhedery.

Trotz der positiven Zahlen warnt HSBC vor wachsenden Risiken. Die konjunkturellen Unsicherheiten nehmen zu, insbesondere durch protektionistische Maßnahmen im internationalen Handel. Zwar wurden die im April von US-Präsident Donald Trump angekündigten neuen Zölle vorerst ausgesetzt, doch die bestehenden Abgaben auf Stahl, Aluminium und Autos bleiben bestehen.

Die kürzlich eingeleitete Umstrukturierung bei HSBC, die das Geschäft in "östliche" und "westliche" Märkte aufteilt, soll nach früheren Angaben rund 300 Millionen US-Dollar an Kosten einsparen. Analystin Manyi Lu von der DBS Bank ist zuversichtlich, dass sich die Umstrukturierung langfristig positiv auswirken wird, auch wenn die Belastungen durch Handelsstreitigkeiten und Rezessionsängste in den kommenden Quartalen stärker spürbar werden könnten.

Gleichzeitig setzt sich Elhedery gemeinsam mit anderen britischen Bankmanagern für die Abschaffung der so genannten Ringfencing-Regeln ein. Diese Regeln trennen das Privatkundengeschäft vom riskanteren Investmentbanking - eine Abschaffung könnte der britischen Wirtschaft Impulse geben.

Die Aktie legt im frühen Handel bei Tradagte um rund 2,5 Prozent zu. Ein Anteilsschein kostet derzeit 10,07 Euro (Stand: 07:32 Uhr).

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion

