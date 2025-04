Boeing vorm Trendwechsel?

Die Rückkehr des Vertrauens in Boeing lässt sich in deutlichen Bremsspuren im laufenden Abwärtstrend erkennen, zahlreiche Airlines orderten zuletzt wieder fleißig Flugzeuge bei dem Unternehmen. Doch für einen Durchbruch in der Aktie bedarf es deutlich höherer Anstrengungen seitens der Käufer. Diese sollten mindestens für einen Ausbruch über 185,26 US-Dollar sorgen, damit im Anschluss Kurspotenzial auf 192,09 und schließlich 199,50 US-Dollar freigesetzt werden kann und sich für ein entsprechendes Long-Investment anbieten würde. Zuallerletzt bleibt noch der seit 2021 bestehende Abwärtstrend zu knacken, damit auch mittelfristig eine Trendwende in dem Papier mit anschließendem Kurspotenzial auf 243,10 US-Dollar entfaltet werden kann. Ein Verbleib in der Handelsspanne bis 160,00 US-Dollar bleibt dagegen als neutral zu bewerten, erst darunter dürften sich die Anzeichen für einen Abverkauf in Richtung der Jahrestiefs bei 128,88 US-Dollar verdichten. Das vergleichsweise hohe Niveau der Aktie sollte derzeit engmaschig beobachtet werden, um ein mögliches Kaufsignal nicht zu verpassen.

Trading-Strategie: