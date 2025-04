DAX ist die Puste ausgegangen

An derart markanten Schaltstellen ist es sehr ungewöhnlich, wenn große Indizes solche Hürden schlicht überspringen. Die Annahme einer erhöhten Volatilität ist folgerichtig und könnte für die nächsten Handelsstunden andauern. Hierbei wäre es nicht ungewöhnlich, wenn der DAX zurück auf 22.078 Punkte fällt, darunter sogar den 50-Tage-Durchschnitt bei aktuell 21.765 Punkten im Rahmen einer gesunden Konsolidierung touchiert. Ob noch die darunter gelegene Kurslücke indes geschlossen wird, bleibt abzuwarten. Kurzfristig zeigt die Barriere um 22.320 Zählern aber ihre volle Wirkung, was einen späteren Ausbruch und folglich Folgekaufsignal nicht ausschließt. Vorläufig allerdings ist ein erhöhter Cash-Bestand von Vorteil, zumal auch die US-Indizes an markante Hürden herangelaufen sind und ebenfalls die Gewinne der Vortage korrigieren könnten.

Grundsätzlich wird dem DAX immer noch ein Gipfelsturm auf 23.476 Punkte zugetraut, hierzu muss das Barometer jedoch mindestens auf Tagesschlusskursbasis über 22.500 Punkte zulegen. Mit einem kurzen Zwischenstopp sollten Investoren im Bereich von 23.204 Zählern rechnen. Auf der Unterseite stellt der EMA 50 bei 21.765 Punkten ein potenzielles Ziel in der vor wenigen Stunden gestarteten Konsolidierung dar. Bei weiterer Abgabebereitschaft wäre sogar ein Kurslückenschluss mit Abschlägen zurück auf 21.296 Zähler denkbar und würde sich sogar für ein kurzzeitiges Short-Engagement anbieten. Passende Scheine für die eine oder andere Seite werden gleich im Anschluss vorgestellt.