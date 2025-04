Zalando mit zunehmend bärischen Mustern

Die Rede ist hierbei von einer ziemlich deutlich ausgeprägten SKS-Formation bestehend seit Anfang Dezember letzten Jahres zwischen 28,00 und dem aktuellen Jahreshoch von 40,08 Euro. Derzeit befindet sich das Papier in der Ausbildung der rechten Schulter und könnte bei weiterer Abgabebereitschaft die These einer baldigen Aktivierung einhergehend mit einem Trendbruch stützen. Kurzfristig wären demnach Abschläge auf 31,66 Euro durchaus möglich und würden sich für ein erstes spekulatives Short-Engagement anbieten. Aber erst unterhalb von 28,00 Euro dürfte das Verkaufssignal volle Gültigkeit entfalten und Abschläge auf 24,98 und darunter 22,05 Euro sehr wahrscheinlich machen. Noch halten Bullen jedoch die tendenziell stärkeren Karten auf der Hand, sollten für einen Gipfelsturm jedoch sehr bald das Vorwochenhoch bei 36,76 Euro in Angriff nehmen. Nur in diesem Szenario ließe sich ein Anstieg an die aktuellen Jahreshochs vollziehen, wo eine erneute Auswertung der Kursmuster erfolgen muss.

Trading-Strategie: