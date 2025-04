BP schockt mit Gewinneinbruch – Aktie geht auf Talfahrt

Das enttäuschende Ergebnis fällt in eine Phase des Umbruchs. Im Februar hatte BP eine strategische Neuausrichtung angekündigt: Weniger Investitionen in erneuerbare Energien, dafür eine stärkere Konzentration auf das klassische Öl- und Gasgeschäft. Damit will das Unternehmen verloren gegangenes Vertrauen der Anleger zurückgewinnen, nachdem BP lange Zeit schlechter abgeschnitten hatte als viele Konkurrenten.

Doch der Kurswechsel scheint nicht auszureichen. Der US-Hedgefonds Elliott Management, der inzwischen mehr als fünf Prozent der BP-Aktien hält, macht zunehmend Druck. Nach Angaben von LSEG ist Elliott nun zweitgrößter Anteilseigner hinter BlackRock. Bereits im Februar waren Gerüchte über einen Einstieg von Elliott aufgekommen, woraufhin die BP-Aktie deutlich zulegte – in der Hoffnung, dass der neue Großaktionär weitere Schritte zur Fokussierung auf Öl und Gas erzwingen könnte.

Zudem steht BP intern unter Beschuss: Auf der Hauptversammlung Anfang April stimmten rund 24, 3 Prozent der Aktionäre gegen die Wiederwahl von Aufsichtsratschef Helge Lund. Ein deutliches Zeichen für die wachsende Unzufriedenheit der Anleger.

Im frühen Handel bei Tradegate fiel die Aktie um fast fünf Prozent. Ein Anteilsschein kostet derzeit 4,09 Euro (Stand: 09:20 Uhr).



Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion