Luxus auf Talfahrt: Brutale Gewinnwarnung von Porsche schockt Anleger!

Die Porsche AG ist mit einem kräftigen Dämpfer ins neue Jahr gestartet. Im ersten Quartal sank der Konzernumsatz auf 8,86 Milliarden Euro – ein Rückgang um 1,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Noch deutlicher fiel das operative Ergebnis. Es brach um 40,6 Prozent auf 760 Millionen Euro ein. Die operative Marge stürzte damit von 14,2 auf nur noch 8,6 Prozent ab – schwächer, als Analysten ohnehin erwartet hatten.

Hauptgrund ist eine Kombination gleich mehrerer Belastungen: steigende Kosten, ein drastisch eingebrochener Absatz in China sowie die neuen US-Zölle, die Porsche wegen fehlender Produktion in Nordamerika derzeit aus eigener Tasche zahlen muss. Die Fahrzeuge verteuern sich in den USA seit April um 25 Prozent – Kunden wurden jedoch zuvor stabile Preise versprochen, weshalb der Hersteller auf den Kosten sitzen bleibt.