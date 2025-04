Chance von 161,54 Prozent p.a.!

Trotz der desaströsen Quartalszahlen vom vergangenen Dienstag, dem 22. April, konnte sich der Aktienkurs von Tesla erholen. Hierfür könnten mehrere Faktoren als Ursache dienen. Ein wichtiger Faktor ist die Nachricht, dass Elon Musk wieder mehr Zeit für die Leitung des Elektroautopioniers aufwenden wird. Sein Ausflug in die Politik hatte eher negative Folgen für den Aktienkurs von Tesla. Manche Analysten sehen den Autobauer mittlerweile in der Krise, nachdem der Gewinn im Bezug zum Vorjahresquartal um 71 Prozent eingebrochen ist. Im Vergleich zur Konsensschätzung gab es immer noch ein Minus von 34 Prozent. Eine weitere Rolle spielen die Zollausnahmen Donald Trumps zugunsten der amerikanischen Autoindustrie.

Der Kurszuwachs nach dem Tief vom 22. April 2024 bei 138,80 USD stoppte im großen Bild erst beim gewichtigen Widerstand auf Höhe des Allzeithochs bei 488,54 USD am 18. Dezember 2024. Dabei wurde die Widerstandszone zwischen 271,00 USD und 299,29 USD im vierten Anlauf überwunden. Ein Bündel an Schwierigkeiten sorgte nach der Markierung des Allzeithochs für einen starken Abverkauf der entsprechenden Tesla-Aktien. So steht die politische Nähe Musks zu Donald Trump im Widerspruch zu den Zollplänen des Präsidenten. Zölle auf Autos und Autoteile würden auch mittelfristig erhöhte Kosten beim Elektroautopionier verursachen. Das rein fundamental betrachtete erwartete KGV 2025 bei 128,96 liegt noch immer weit über den Werten der konkurrierenden Autokonzerne. Dabei ist Tesla schon länger vom geometrischen Output-Ziel abgewichen, nachdem die Konkurrenz auf den wichtigen Automärkten aufgeholt hat. Auch charttechnisch steckt der Kurs erneut in der Widerstandszone zwischen 271,00 USD und 299,29 USD. Aus heutiger Sicht ist ein starker Kursausbruch bis zu den Widerständen bei 423,50 USD und 483,99 USD daher nicht zu erwarten. Ein Kursrückgang ist jederzeit möglich, wobei das Papier oberhalb der Unterstützung bei 209,13 USD in den letzten Wochen Resilienz gezeigt hat.

Tesla, Inc. (Tageschart in USD) Tendenz:

Mit einem Inline-Optionsschein, bezogen auf die Aktie von Tesla (SX00BD), können risikofreudige Anleger einen maximalen Auszahlungsbetrag von 10,00 Euro erzielen. Dafür muss sich der Kurs bis einschließlich 20.06.2025 durchgehend innerhalb der für den Inline-Optionsschein maßgeblichen Spanne zwischen 200,00 USD auf der Unterseite und 500,00 USD auf der Oberseite bewegen. Gerechnet vom Stand des Scheins am 28. April 2025 um 20:00 Uhr (Briefkurs 8,10 Euro) würde dies einem annualisierten Kursgewinn von 161,54 Prozent entsprechen. Wird eine der beiden Knockout-Schwellen erreicht, tritt ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ein. Falls der Kurs unter den Supportbereich bei 209,13 USD fällt oder über den Widerstand bei 483,99 USD klettert, sollte zur Vermeidung eines Knockouts der vorzeitige Ausstieg aus der spekulativen Position erwogen werden. Der Preis des Inline-Optionsscheins reagiert während der Laufzeit darauf, ob die Wahrscheinlichkeit des Erreichens einer der beiden Schwellen zu- oder abnimmt.

Inline-Optionsschein auf Tesla, Inc. (Stand: 28.04.2025, 20:00 Uhr) Strategie für seitwärts gerichtete Kurse WKN: SX00BD Typ: Inline-Optionsschein akt. Kurs: 8,01 / 8,11 Euro Emittent: Société Générale untere KO-Schwelle: 200,00 USD Basiswert: Tesla, Inc. obere KO-Schwelle: 500,00 USD akt. Kurs Basiswert: 276,94 Euro Laufzeit: 20.06.2025 Kursziel: 10,00 Euro Kurschance: + 161,54 % p.a. Quelle: Société Générale

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur Société Générale S.A. eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.