Dividendenwachstumswert Waste Management: Das ist enttäuschend!

Hohes Wachstum, aber Erwartungen verfehlt

Am Montagabend hat der Konzern seinen Geschäftsbericht zum ersten Quartal vorgelegt. Nach der Übernahme des Spezialentsorgungsunternehmens Stericycle konnte Waste Management zwar ein starkes Wachstum präsentieren, verfehlte die Erwartungen aber dennoch.

Im Vergleich zum Vorjahresquartal legten die Erlöse um 16,5 Prozent auf 6,01 Milliarden US-Dollar zu. Damit bietet Waste Management derzeit ein höheres Wachstum als beispielsweise Technologiekonzern Alphabet, was beweist, dass Anlegerinnen und Anleger sich bei der Suche nach wachstumsstarken Unternehmen nicht allein auf die Tech-Branche versteifen sollten. Die Erwartungen wurden damit jedoch um 90 Millionen US-Dollar verfehlt.

Der bereinigte Ertrag pro Aktie fiel mit 1,67 US-Dollar jedoch versöhnlich aus, denn damit präsentierte das Unternehmen ein um 8 Cent über den Schätzungen liegendes Ergebnis. Im Vorjahresquartal hatte der Gewinn je Anteilsschein allerdings noch bei 1,75 US-Dollar gelegen.

Gewinnrückgang nach Stericycle-Übernahme

Insgesamt verzeichnete der Konzern einen operativen Ertrag in Höhe von 1,67 Milliarden US-Dollar, das Nettoeinkommen lag bei 637 Millionen US-Dollar. Das bedeutet gegenüber dem Vergleichszeitraum einen Rückgang um 71 Millionen US-Dollar beziehungsweise von -10,0 Prozent.

Grund hierfür ist eine um 200 Basispunkte geringere EBITDA-Marge, die von 29,7 auf 27,7 Prozent gesunken ist. Verantwortlich hierfür ist die Sparte für Medizinabfälle, wo die Marge nur bei 12,3 Prozent lag. Sollte Waste Management eine erfolgreiche Integration von Stericycle gelingen, dürfte es hier in den kommenden Quartalen aber zu spürbaren Verbesserungen kommen.

Einen Teil der etwas schwächeren Erlöse führt das Unternehmen außerdem auf das Winterwetter zurück, das zu einem um 30 Basispunkte niedrigeren Sammelaufkommen geführt habe. Insgesamt zeigte sich CEO Jim Fish jedoch zufrieden mit dem erreichten Ergebnis: "Unsere Ergebnisse zum ersten Quartal spiegeln eine anhaltende Erfolgsgeschichte des gesamten Teams wider, während wird in das Jahr mit Verbesserungen bei all unseren strategischen Prioritäten sind."

Verluste zu erwarten, aber anhaltende Outperformance

Dieser Einschätzung waren sich Anlegerinnen und Anleger angesichts der verfehlten Umsatzerwartungen in der US-Nachbörse nicht bereit sich anzuschließen. Die Aktie verlor nach rund 237.000 gehandelten Stücken 1,7 Prozent an Wert. Im regulären Handel hatte sie noch 0,3 Prozent zulegen können.

Sollte es am Dienstag bei den Verlusten bleiben, dürfte das für Investoren zu verschmerzen sein, denn gegenüber dem Jahreswechsel stand zuletzt ein Plus von 13,5 Prozent zu Buche – eine signifikante Outperformance gegenüber dem US-Gesamtmarkindex S&P 500, der im gleichen Zeitraum 5,9 Prozent an Wert verloren hat.

Fazit: Derzeit keinen Einstieg wert

Was die Bewertung der Aktie betrifft, handelt Waste Management nach dem Gewinnrückgang gegenüber dem Vorjahresquartal wieder am oberen Ende seiner Bewertungsspanne.

Aktuell ist ein für 2025 erwartetes Kurs-Gewinn-Verhältnis von 30,1 veranschlagt. Das liegt um 4,4 Prozent über dem Fünfjahresmittel von 28,8 und um ganze 72,5 Prozent gegenüber dem Branchendurchschnitt von 17,5.

Zwar bietet die Aktie ein krisensicheres Geschäftsmodell und eine hohe Konsistenz der Ausschüttungspolitik, angesichts der hohen Bewertungsvielfachen sollten Anlegerinnen und Anleger für einen Einstieg aber günstigere Kurse abwarten.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

Die Waste Management Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,71 % und einem Kurs von 199,2EUR auf Tradegate (29. April 2025, 10:22 Uhr) gehandelt.

