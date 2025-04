mutares - Aktie im Rampenlicht - 29.04.2025

Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von mutares einen Gewinn von +17,73 % verbuchen.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,15 % geändert.

Die Beteiligungsgesellschaft Mutares ist dank eines regen Portfolioumbaus mit mehr Erlös und einem Gewinnsprung in das neue Jahr gestartet. Der Umsatz des Konzerns sei im ersten Quartal um rund 13 Prozent auf gut 1,5 Milliarden Euro geklettert, …

Mutares is charting a path of growth and strategic refinement, with significant financial achievements and ambitious global expansion plans for the future.

Mutares startet dynamisch ins Jahr 2025: Trotz eines Gewinnrückgangs verzeichnet die Holding beeindruckende Umsätze und plant ambitionierte Wachstumsziele bis 2028.