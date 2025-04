Rheinmetall: Gewinner der neuen Weltordnung – Kursziele rauf, Aktie springt!

Papperger betonte, dass sich mit Trumps Amtsantritt am 20. Januar 2025 endgültig gezeigt habe, dass Europa sicherheitspolitisch auf eigenen Beinen stehen müsse. "Für uns bei Rheinmetall bringt dies Chancen, aber auch eine große Verantwortung. Viele Regierungen fragen nach unseren Produkten, und unser Wachstum hat sich erheblich beschleunigt", so der Konzernchef.

Rheinmetall trotzt dem geopolitischen Gegenwind und präsentiert sich als Gewinner der neuen Weltordnung. Trotz drohender Handelskonflikte bleibt der Düsseldorfer Rüstungskonzern mit Blick auf Donald Trumps Zollpolitik gelassen. "Auch in den USA sind wir ein wichtiger Player und agieren dort als voll-amerikanischer Anbieter. Mit Zöllen haben wir insofern kein Problem", sagte CEO Armin Papperger gegenüber der Rheinischen Post. Rheinmetall sehe sich gut aufgestellt für anstehende Großprogramme der US-Streitkräfte – und das mit Rückenwind aus Washington: "Von der US-Regierung erhalten wir sehr positives Feedback."

Die steigende Nachfrage nach Rüstungsgütern bescherte Rheinmetall ein starkes erstes Quartal, das die Erwartungen der Analysten deutlich übertraf: Der bereinigte operative Gewinn lag um 20 Prozent über den Prognosen. Analystin Chloe Lemarie vom Analysehaus Jefferies hob in ihrer aktuellen Studie das Kursziel von 1.540 auf 1.700 Euro an und bekräftigte ihre Kaufempfehlung. Auch JPMorgan zeigt sich bullish: Analyst David Perry lobte in seiner Ersteinschätzung die überraschend starken Ergebnisse. Sowohl Umsatz als auch Ebita lagen rund 20 Prozent über den Markterwartungen. Die Bewertung der US-Bank lautet weiter "Overweight" mit einem Kursziel von 1.400 Euro.

Die Privatbank Berenberg verweist in ihrer Einschätzung darauf, dass der operative Erfolg im ersten Quartal nahezu ausschließlich auf das boomende Rüstungsgeschäft zurückzuführen sei. Analyst George McWhirter bestätigte die Einstufung "Buy" mit einem Kursziel von 1.630 Euro. Besonders bemerkenswert sei, dass Rheinmetall seinen Ausblick zu diesem frühen Zeitpunkt bereits bestätigt habe – mit der Option, diesen später anzuheben, sobald sich die Verteidigungsausgaben europäischer Staaten konkretisieren.

Die Rheinmetall-Aktie legt am Dienstag deutlich zu. Mitten in einem zunehmend instabilen weltpolitischen Umfeld steht Rheinmetall erneut auf der Käuferliste vieler Analysten – und auf der Wunschliste zahlreicher Regierungen.

Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,12 % und einem Kurs von 1.427EUR auf Tradegate (29. April 2025, 09:59 Uhr) gehandelt.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Zentralredaktion





