"Run Fast. Grow Strong" – Rekordstart für Adidas

Auch der Gewinn je Aktie übertraf mit 2,40 Euro die Prognose von 2,03 Euro. Das starke Quartalsergebnis wurde vor allem durch zweistelliges Wachstum der Marke Adidas in allen Regionen und Vertriebskanälen getragen.

CEO Bjørn Gulden zeigt sich sehr zufrieden mit dem Ergebnis: "Ich bin sehr stolz auf das, was unser Team im ersten Quartal erreicht hat. Zweistelliges Wachstum in allen Märkten und Vertriebskanälen in einem heutigen volatilen Umfeld zeigt die Stärke unserer Marke und unterstreicht die hervorragende Arbeit, die unsere Mitarbeitenden leisten. Der operative Gewinn von 610 Millionen Euro und die operative Marge von 9,9 Prozent belegen das große Potenzial unseres Unternehmens. Ein großartiges Quartal!"

Die Anteilsscheine liegen seit Jahresbeginn rund 14 Prozent im Minus. Seit der letzten Woche legen die Aktien von Adidas aber eine klene Rallye hin und haben bereits beinahe 10 Prozent wieder an Boden gewonnen. Seit dem Tief aus November 2022, als die Aktie knapp unter 100 Euro notierte, haben sich die Anteillscheine deutlich erhohlt. Sie liegen jetzt rund 35 Prozent unter ihrem Allzeithoch vom August 2021.

Trotz der schwierigen Marktbedingen präsentiert Adidas sehr gute Zahlen. Der Trend zeigt wieder deutlich nach oben.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

Die adidas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 217,8EUR auf Tradegate (29. April 2025, 10:32 Uhr) gehandelt.

