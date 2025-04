Adani Green Energy: Gewinnsprung dank Rekordausbau

Der starke Anstieg ist vor allem auf den massiven Ausbau der Erzeugungskapazitäten zurückzuführen. Adani Green verzeichnete im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Rekord an neu installierten Anlagen, wobei das Solargeschäft den größten Beitrag leistete. Die operative Kapazität stieg um 30 Prozent auf 14,2 Gigawatt. Ein weiteres Gigawatt befand sich Ende März im Bau, wobei Solaranlagen rund drei Viertel des Portfolios ausmachen.

Adani Green Energy, Indiens kapazitätsmäßig größter Erzeuger erneuerbarer Energien, hat seinen Gewinn im vierten Geschäftsquartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 53 Prozent gesteigert. Das Unternehmen meldete für das im März zu Ende gegangene Quartal einen Gewinn von 2,3 Milliarden Rupien (27 Millionen US-Dollar), wie aus einer am Montag veröffentlichten Börsenmitteilung hervorgeht. Der Gesamtumsatz stieg um 15 Prozent auf 32,8 Milliarden Rupien.

Der Gewinnsprung kommt für Adani Green zu einem entscheidenden Zeitpunkt: Nach Vorwürfen wegen angeblicher Bilanzunregelmäßigkeiten, die das Unternehmen und seine Muttergesellschaft zurückweisen, könnte die positive Entwicklung helfen, das Vertrauen der Investoren wieder zu stärken. Gleichzeitig sind steigende Einnahmen wichtig, um die ehrgeizigen Wachstumspläne zu finanzieren.

Bis 2030 will Adani Green seine Kapazität auf 50 Gigawatt mehr als verdreifachen, davon sollen 5 Gigawatt auf sogenannte Pumpspeicherprojekte entfallen. Darüber hinaus arbeitet der Konzern am Aufbau des weltweit größten Erneuerbare-Energien-Kraftwerks: In Khavda im Bundesstaat Gujarat sollen bis 2029 rund 30 Gigawatt Solar- und Windkraftleistung entstehen. Innerhalb von zwei Jahren nach Baubeginn seien dort bereits 4,1 Gigawatt ans Netz gegangen, erklärte Executive Director Sagar Adani.

Trotz der Erfolge stiegen auch die Ausgaben. Die Gesamtkosten stiegen im vierten Quartal um 12 Prozent auf 27 Milliarden Rupien, was unter anderem auf höhere Finanzierungskosten zurückzuführen ist.

Mit dem Rekordausbau und den ehrgeizigen Zielen positioniert sich Adani Green als treibende Kraft im globalen Wettlauf um erneuerbare Energien – ein Signal, das auch über die Grenzen Indiens hinaus Beachtung finden dürfte.



Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion