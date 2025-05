Diese Aktien litten und profitierten unter Trumps erstem Quartal im Amt!

Der marktbreite S&P 500 verzeichnete im Zeitraum seit Trumps Amtsantritt Anfang Januar eine der schlechtesten 100-Tage-Entwicklungen eines US-Präsidenten seit Richard Nixons zweiter Amtszeit in den 1970er Jahren. Doch ein genauer Blick zeigt: Einige Unternehmen trifft es besonders hart – andere hingegen profitieren sogar von der neuen politischen Lage.

Donald Trumps zweite Amtszeit hat die Finanzmärkte in Aufruhr versetzt. Nach 100 Tagen im Amt sind die Auswirkungen seiner wirtschaftspolitischen Vorhaben klar erkennbar: von Trump verhängte Zölle, harte Sparpläne für die Bundesregierung und der Rückzug aus der Globalisierung lasten schwer auf der Stimmung der Wall Street.

Diese Aktien zählen zu den großen Verlierern

Spitzenreiter auf der Verliererseite ist ausgerechnet ein Lifestyle-Unternehmen: Deckers Outdoor, bekannt für seine Marken Ugg und Hoka, verlor in den ersten 100 Tagen von Trumps Amtszeit satte 48 Prozent an Wert. Anleger sorgten sich um Trumps Importzölle, die die Kostenstruktur des Konzerns hätte belasten können. Analystin Jesalyn Wong von Evercore verweist darauf, dass Deckers wohl einen Großteil seiner Produktion in China und Vietnam hat.

Trotz der massiven Verluste rechnen Analysten mit einer Erholung: Die Mehrheit der von LSEG befragten Experten spricht eine Kaufempfehlung aus und sieht ein Kurspotenzial von rund 67 Prozent.

Auch Tesla wurde hart getroffen: Rund ein Drittel des Börsenwerts des Elektroautobauers ging verloren. Neben Sorgen über Zölle machten Proteste gegen CEO Elon Musk dem Unternehmen zu schaffen. Sein Engagement für Trumps Wahlkampf und seine Rolle in der umstrittenen Regierungsinitiative zur Effizienzsteigerung (DOGE) sorgen für Unmut.

"Wenn Autos beschädigt oder angezündet werden, überlegen sich auch Musk-Fans zweimal, ob sie einen Tesla kaufen wollen", sagte Baird-Analyst Ben Kallo gegenüber CNBC.

Die meisten Analysten halten dennoch an ihrer Kaufempfehlung fest, sehen jedoch kaum Kurspotenzial für das nächste Jahr.

Auch Fluglinien litten: Delta und United verloren jeweils mehr als 36 Prozent. Die schwache Konsumentenstimmung und wachsende Rezessionssorgen dämpfen die Nachfrage. Zudem belasten erwartete Kürzungen bei staatlichen Ausgaben und Firmenreisen die Branche. Dennoch zeigen sich Analysten optimistisch: Laut LSEG liegen die Kursziele mehr als 30 Prozent über dem aktuellen Niveau.

Diese Aktien zählten zu den großen Gewinnern

Während der Gesamtmarkt schwächelt, konnten einige Titel dem Abwärtstrend trotzen.

Allen voran Palantir. Die Aktie des Datenanalyse-Spezialisten legte um über 57 Prozent zu – bereits im Vorjahr zählte der Titel zu den Highflyern. Das Unternehmen gilt als einer der Profiteure der neuen Regierung. Palantir-CTO Shyam Sankar sieht in Trumps Regierungsinitiative DOGE ("Department of Government Efficiency“) eine große Chance: "DOGE bringt Meritokratie und Transparenz in die Regierung, und genau das ist unser Geschäftsmodell."

Trotz des Kurssprungs ist die Wall Street vorsichtig. Die meisten Analysten empfehlen Halten, das durchschnittliche Kursziel liegt rund 18 Prozent unter dem aktuellen Kurs.

Auch Netflix konnte kräftig zulegen – ein Plus von mehr als 28 Prozent. Als international aufgestelltes Streaming-Unternehmen ist Netflix weitgehend immun gegen die Zollpolitik. Analysten sehen allerdings nur noch geringes Kurspotenzial von unter 2 Prozent.

Unter den Gewinnern fanden sich zudem defensive Werte: Philip Morris stieg um 40 Prozent, AT&T um mehr als 20 Prozent. Beide Titel werden mehrheitlich zum Kauf empfohlen. Das durchschnittliche Kurspotenzial liegt bei knapp 2 Prozent für Philip Morris und 3,6 Prozent für AT&T.

Fazit: Eine Präsidentschaft mit selektiver Wirkung

Trumps zweite Amtszeit wirkt sich deutlich auf die US-Börse aus – doch nicht alle Unternehmen leiden gleichermaßen. Während Konsum- und Technologiewerte Federn lassen müssen, profitieren Rüstungstechnologie und defensive Dividendenaktien.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion