MP Materials Corp.: Einziger westlicher Seltene-Erden-Produzent

Das junge MP Materials (2017 gegründet) aus den USA ist der einzige große Seltene-Erden-Produzent in der westlichen Welt und hat die Produktion in einer stillgelegten Mine wieder aufgenommen. MP steht für Mountain Pass, den Bergbaukomplex des Unternehmens in Kalifornien. Die dortige Mine mit einem der hochwertigsten Vorkommen der Welt an Seltenen Erden machte die USA zwischen den 1960er und 1980er Jahre zum führenden Hersteller dieser Metalle – solange, bis China die Vorherrschaft in diesem Bereich übernahm und die Mountain-Pass-Mine noch vor der Jahrhundertwende stillgelegt wurde.

Inzwischen holt MP bereits rund 15% des weltweiten Angebots an Seltenen Erden an die Oberfläche. Die Magnete aus Seltenen Erden, die aus dem geförderten Rohstoff Neodym-Praseodym gewonnen werden, sind essenziell für technologische Komponenten. Diese werden für Elektroautos, Drohnen, Verteidigungssysteme oder in medizinischen Geräten benötigt. Unternehmensgründer und CEO James Litinsky hat sich zum Ziel gesetzt aus MP Materials den kostengünstigsten Produzenten von Seltenen Erden weltweit zu formen.