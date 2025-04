Deckel gesprengt! Mega-Chance jetzt bei dieser Cybersecurity-Aktie?

Viel Aufmerksamkeit erregten in der Vergangenheit vor allem Palo Alto Networks und CrowdStrike . Palo Alto Networks wurde unter weniger gut informierten Investoren vor allem aufgrund des Engagements der US-Abgeordneten Nancy Pelosi bekannt. CrowdStrike sorgte nach einem fehlerhaften Update mit einem weltweiten Ausfall von Computersystemen für Schlagzeilen . Ein Schock, von dem sich die Aktie angesichts des Rückenwinds in der Branche längst erholt hat.

Deutlich weniger bekannt sind hingegen die Anteile von Fortinet und Zscaler. Während Fortinet eine der höchsten Nettomargen und damit eine der konkurrenzfähigsten Bewertungen bietet, überzeugt Zscaler durch anhaltend hohes Wachstum. Das könnte angesichts eines charttechnischen Befreiungsschlages künftig auch für die Aktie gelten. Eine Chance für risikoaffine Anlegerinnen und Anleger, die bereit sind, bei der Bewertung nicht allzu genau hinzuschauen!

Zscaler Chartsignale

Frisches 52-Wochen-Hoch: Die Zscaler-Aktie ist auf den höchsten Stand seit mehr als einem Jahr geklettert. Das ist ein technisches Kaufsignal.

Die Zscaler-Aktie ist auf den höchsten Stand seit mehr als einem Jahr geklettert. Das ist ein technisches Kaufsignal. Charttechnischer Ausbruch: Den Anteilen ist der Sprung über einen markanten Widerstand gelungen. Jetzt könnte eine Ausbruchsrallye folgen.

Den Anteilen ist der Sprung über einen markanten Widerstand gelungen. Jetzt könnte eine Ausbruchsrallye folgen. Intakter Aufwärtstrend: Die technische Indikation bestätigt den Aufwärtstrend der Aktie. Das spricht für die Nachhaltigkeit der jüngsten Kursbewegung.

Die technische Indikation bestätigt den Aufwärtstrend der Aktie. Das spricht für die Nachhaltigkeit der jüngsten Kursbewegung. Solide Unterstützungen: Zscaler ist nach unten durch zahlreiche Unterstützungen abgesichert. Das bietet ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis zur Oberseite.

Zero Trust, aber 100 Prozent fürs Depot

Zscaler ist spezialisiert auf sogenannte Zero-Trust-Lösungen und bietet damit größten Schutz für Datensicherheit. Mit seiner Zenith-Plattform werden dabei Sicherheitslösungen angeboten von der Mitarbeitenden- bis hin zur Cloud- und B2B-Ebene. Damit verfügt Zscaler über ein vertikal integriertes Sicherheitsmodell – eine gefragte Dienstleistung, die sogar von Unternehmen mit eigenen Sicherheitslösungen, darunter Microsoft und CrowdStrike, in Anspruch genommen wird.

Zur Auswertung und Bekämpfung von Bedrohungen in Echtzeit setzt das Unternehmen außerdem verstärkt auf Künstliche Intelligenz. Unter dem Namen Zscaler AI verfügt die Zenith-Plattform über KI-Tools, die Kundinnen und Kunden gegen KI-unterstützte Angriffe schützen soll.

Nach 18 Jahren endlich profitabel? Darauf wettet jetzt der Markt

In den vergangenen Jahren verzeichnete das Unternehmen ein bemerkenswert starkes Wachstum. Lagen die Erlöse vor 10 Jahren bei gerade mal 53,7 Millionen US-Dollar waren es im abgelaufenen Geschäftsjahr bereits 2,17 Milliarden US-Dollar.

Zwar ist das Unternehmen nicht länger ein Hypergrowth-Wert mit Wachstumsraten von mehr als 50 Prozent, in den zurückliegenden Quartalen konnte sich Zscaler aber kontinuierlich um über 20 bis 30 Prozent steigern. Auch die Profitabilität hat große Fortschritte gemacht. Verzeichnete der Konzern vor zwei Geschäftsjahren noch einen Nettoverlust in Höhe von 390,3 Millionen US-Dollar dürfte noch in diesem Jahr ein Vorzeichenwechsel stattfinden und das Unternehmen erstmals in seiner 18-jährigen Geschichte mit Gewinn wirtschaften.

Zscaler vor Rallye? Charttechnischer Ausbruch macht Mut!

Die Aussichten auf nachhaltige Gewinne haben zuletzt zu starken Kursgewinnen geführt. Seit dem Jahreswechsel haben sich die Anteile um etwa 22 Prozent verteuert – und können den US-Gesamtmarktindex S&P 500 (-5,9 Prozent) damit deutlich outperformen. Der Aktie ist damit außerdem ein womöglich entscheidender Ausbruch gelungen.

Zwar zeigte Zscaler in den vergangenen Monaten immer wieder Bemühungen, sich deutlich über 200 US-Dollar zu verteuern. Doch die Käuferinnen und Käufer scheiterten dabei wiederholt an einem bei rund 217,00 US-Dollar liegenden Widerstand. Dieser konnte zum Wochenauftakt überwunden werden, womit Zscaler den höchsten Stand seit mehr als einem Jahr erklommen hat. Das ist aus technischer Perspektive ein ermutigendes Zeichen und könnte zu einer Anschlussrallye führen.

Aktie verfügt über jede Menge Rückenwind

Die Chancen hierfür stehen gut, denn obwohl die Aktie in den vergangenen Monaten vorwiegend seitwärts handelte, haben sich die technischen Indikatoren kontinuierlich verbessern können. Sowohl der Relative-Stärke-Index (RSI) als auch der Trendstärkeindikator MACD befinden sich gegen den seitwärts gerichteten Trend der Aktie in Aufwärtstrends.

Damit verfügt der jüngste Ausbruch über den nötigen Rückenwind, sich als nachhaltig zu entpuppen. Besonders ermutigend ist dabei der deutlich über der Nulllinie liegende MACD, der damit auf einen technisch intakten Aufwärtstrend hindeutet, der noch an Fahrt gewinnen könnte.

Der Relative-Stärke-Index ist mit 63 Punkten auf Tageskursbasis zwar im fortgeschrittenen, aber noch längst nicht überkauften Bereich. Damit liefert auch der RSI Rückenwind für weitere Kursgewinne.

Attraktives Chance-Risko-Profil für Wetten auf steigende Kurse

Derzeit stellen sich der Aktie nur wenige Widerstände in den Weg. Ein markantes, im Februar vergangenen Jahres markiertes Top liegt bei 260 US-Dollar. Dieses könnte bereits die letzte Hürde auf dem Weg zu den bei 375 US-Dollar erzielten Rekordhochs sein.

Zur Unterseite ist Zscaler gut abgesichert. Sollte sich der Ausbruch über 217 US-Dollar als nachhaltig erweisen, dürfte diese Horizontale künftig als Support dienen. Daneben liegt mit der 50-Tage-Linie bei 200 US-Dollar ein weiterer signifikanter Supportbereich. Auch die 200-Tage-Linie ist nicht allzu weit entfernt und diente mit Ausnahme der jüngsten Zollpanik immer wieder als Bastion der Bullen. Damit bietet die Zscaler-Aktie ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis zur Oberseite.

Analysten zuversichtlich, starke Finanzposition

Angesichts der erst in diesem Jahr zu erwartenden Profitabilität müssen Anlegerinnen und Anleger bei der Bewertung aber beide Augen festzudrücken. Für 2025 ist von Analysten ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 71,3 veranschlagt. Selbst für das kommende Geschäftsjahr ist noch mit einem KGV von 61 zu rechnen. Das liegt deutlich über dem Durchschnitt der ohnehin nicht günstig bewerteten Konkurrenz. Auch bei anderen Bewertungsvielfachen schneidet das Unternehmen derzeit noch schlecht ab. Das dürfte sich mit dem Vorzeichenwechsel bei den Erträgen aber rasch ändern.

Finanzielle Sorge besteht ohnehin keine, denn abzüglich aller Verbindlichkeiten verfügt Zscaler über ein Nettovermögen in Höhe von 1,64 Milliarden US-Dollar. Der größte Teil der Bilanzverluste ergibt sich nämlich durch Aktienvergütungen und nicht durch den Abfluss von Cash. Im vergangenen Jahr lag der freie Cashflow dadurch bei starken 692,0 Millionen US-Dollar.

Die hohe Cash-Conversion dürfte daher auch ein starkes Argument für die vielen Analysten sein, welche die Aktie zum Kauf empfehlen. Bei insgesamt 46 Einschätzungen kommt Zscaler aktuell auf 33 Mal "Kaufen" oder "Übergewichten". Dem stehen 12 Empfehlungen zum Halten sowie nur eine einzige zum Verkauf der Aktie gegenüber. Das Kursziel liegt im Mittel bei 236,83 US-Dollar, was ein Aufwärtspotenzial von 7,7 Prozent impliziert.

Zscaler auf einen Blick

ISIN: US98980G1022

US98980G1022 Börsenwert: 34,02 Milliarden US-Dollar

34,02 Milliarden US-Dollar Dividendenrendite: -

- KGVe 2026: 61,0

61,0 Durchschnittliche Analystenempfehlung: Kaufen

Kaufen Fairer Wert (laut Konsens): 236,83 US-Dollar

Die TrendFinder-Hebel-Idee

Anlegerinnen und Anleger, die sich die technische Stärke der Aktie zu Nutze machen und auf eine Anschlussrallye setzen wollen, können das für überproportional hohe Gewinne mithilfe des Call-Optionsscheines MJ2RS5 tun. Der Einsatz von Optionsscheinen ist aktuell bei Zscaler auch deshalb interessant, weil die implizite Volatilität unterdurchschnittlich ist, was Optionen günstiger als sonst üblich macht.

MJ2RS5 verfügt über eine Laufzeit bis zum 19. September und besitzt einen Basispreis von 200,00 US-Dollar. Damit liegt der Optionsschein bereits im Geld, was die Totalverlustgefahr reduziert. Zum Start in eine Position aus dem Geld liegende Optionsscheine bieten zwar höhere Hebel, aber eben auch eine größere Ausfallwahrscheinlichkeit. Obwohl MJ2RS5 bereits bequem im Geld liegt, müssen Investoren hier aber nur geringe Abstriche machen: Der effektive Hebel (Omega) liegt bei 4,0. Dadurch ergibt sich für einige beispielhafte Fälle folgendes Auszahlungsprofil:

Doch Vorsicht: Sollte Zscaler zum Laufzeitende unter 200,00 US-Dollar notieren, verfällt MJ2RS5 wertlos. Es besteht also Totalverlustgefahr. Daher sollte der Call-Optionsschein spätestens dann verkauft werden, wenn die Aktie nachhaltig unter die 200-Tage-Linie gefallen ist, was einen Trendwechsel darstellen würde.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 203,89 $ , was einem Rückgang von -7,96% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer

Magnificent 7 - Die Spreu trennt sich vom Weizen Jetzt Report kostenlos herunterladen!