Star Copper verstärkt seine Position im Goldenen Dreieck mit Brad Nichol

Veröffentlichung im Auftrag von Star Copper Corp. und Zimtu Capital Corp.

Star Copper Corp. schlägt mit der Ernennung des erfahrenen Rohstoffmanagers und bewährten Unternehmensaufbauers Brad Nichol zum Vorstandsvorsitzenden ein neues Kapitel auf. Nichol ist dafür bekannt, Explorationsprojekte in der Frühphase zu grossen Erfolgsgeschichten zu machen – insbesondere bei Alpha Lithium Corp., wo er das Unternehmen von einer Bewertung von $20 Mio. zu einer Übernahme in bar im Wert von $313 Mio. führte. Er bringt umfangreiche Erfahrung, Kapitalmarktexpertise und Verhandlungsgeschick in das Team von Star Copper ein.

Seine Ernennung ist ein entscheidender Moment für das umstrukturierte Unternehmen, das gleichzeitig eine Finanzierung in Höhe von $6 Mio. bekanntgegeben hat, um die Exploration voranzutreiben und den Wert seines Flaggschiffprojekts namens Star im produktiven Golden Triangle in British Columbia zu erschliessen. Bohrungen und Grabungen ("trenching") sind auch beim Indata-Kupfer-Gold-Projekt geplant, das nur 3 km von der hochgradigen Kwanika-Entdeckung im Quesnel Terrane entfernt liegt. Da es bereits erste Anzeichen für ein unternehmensbildendes Kupfer-Gold-Porphyr-System beim Star Projekt gibt, stellt Star Copper die richtigen Mitarbeiter, das Kapital und die Strategie zusammen, um eine bedeutende Entdeckungsmöglichkeit zu nutzen – und Brad Nichol wird diese Aufgabe übernehmen.

Auszüge aus der heutigen Pressemitteilung:

Herr Nichol ist kein Unbekannter, wenn es darum geht, im Rohstoffsektor aussergewöhnliche Werte zu schaffen und zu erschliessen. Er ist vor allem als treibende Kraft hinter Alpha Lithium bekannt, dessen Aktionäre nur etwas mehr als 3 Jahre nach dem Erwerb ihres Flaggschiff-Assets und der Ernennung von Herrn Nichol zum CEO ein Barangebot in Höhe von $313 Mio. angenommen haben. Nachdem er das junge Explorationsprojekt mit einer Marktkapitalisierung von $20 Mio. übernommen hatte, beschaffte Nichol über $100 Mio., erschloss bedeutende Ressourcen und schuf in kürzester Zeit einen erheblichen Wert für die Aktionäre von Alpha.

"Brad leitet Unternehmen nicht nur – er baut sie von Grund auf auf", bemerkt Darryl Jones, CEO von Star Copper. "Was er bei Alpha Lithium erreicht hat, ist bemerkenswert, und wir glauben, dass seine Erfahrung perfekt zu dem passt, was wir bei Star aufbauen."

"Was mich an Star Copper am meisten begeistert hat, ist, wie vertraut mir diese Geschichte vorkommt", erklärt der neu ernannte Vorsitzende Nichol. "Das Unternehmen befindet sich in einer frühen Phase, wird unterschätzt und hat bereits ein erhebliches Aufwärtspotenzial gezeigt. Genau so hat Alpha Lithium angefangen, und ich glaube, dass wir die Chance haben, das Ganze noch einmal zu wiederholen."

Star Copper Corp. treibt ein Portfolio von 3 vielversprechenden Kupfer-Gold-Projekten in British Columbia voran, dessen Kernstück das Hauptprojekt Star im produktiven Golden Triangle bildet, ergänzt durch 2 weitere attraktive Grundstücken im Quesnel Terrane:

• Das Indata Projekt befindet sich nur 3 km von der hochgradigen Kwanika Kupfer-Gold-Silber-Entdeckung und 20 km südlich der hochgradigen Stardust Kupfer-Gold-Lagerstätte. Das Indata Projekt ist von bedeutenden Porphyrlagerstätten umgeben und liegt in einem bewährten Gebiet mit geologischem Potenzial für großflächige Kupfer-Gold-Mineralisierungen.

• Das Quesnel Projekt ist über Strassen erreichbar und strategisch günstig im Herzen des Quesnel Trough gelegen – einem der produktivsten Porphyr-Kupfer-Gold-Gürtel Kanadas. Das Quesnel Projekt erstreckt sich entlang eines 27 km langen magnetischen Trends, der der Lage der nahe gelegenen Mount Polley Kupfer-Gold-Tagebaumine ähnelt. Erste geochemische Daten zeigen starke Kupfer- und Goldanomalien, was das Projekt zu einem vielversprechenden Explorationsziel im Frühstadium macht.



Vollbild / Das Star Projekt befindet sich im produktiven Goldenen Dreieck im Nordwesten von British Columbia, einer Region, die für einige der grössten und reichhaltigsten Kupfer-, Gold- und Silberlagerstätten der Welt bekannt ist. Das mineralreiche Gebiet des Goldenen Dreiecks zieht seit langem grosse Explorations- und Minenunternehmen an, die von seinem umfangreichen geologischen Potenzial und seinen erstklassigen Lagerstätten – insbesondere Kupfer-Gold-Porphyren – angezogen werden. Mit einer Tradition bedeutender Entdeckungen und laufender Erschliessungsarbeiten bleibt das "Golden Triangle" ein weltweit wichtiges Zentrum für die Exploration, Erschliessung und Produktion von Edel- und Basismetallen.

Das Star Projekt

Das Star Projekt bietet eine einzigartige, vielversprechende Gelegenheit in einer der produktivsten Minenregionen der Welt – dem Goldenen Dreieck im Nordwesten von British Columbia.

Dieses 68 km² grosse Kupfer-Gold-Porphyr-Projekt, das nun erstmals seit fast 70 Jahren zu 100% im Besitz eines einzigen Unternehmens ist, vereint Grösse, starke historische Ergebnisse und eine funktionierende Infrastruktur mit einer Pipeline von ungetesteten Zielen.

Nach der Umstrukturierung und mit einem neuen Managementteam, das nachweislich Explorationsprojekte erfolgreich zu Fusionen und Übernahmen geführt hat, ist Star Copper strategisch gut positioniert, um den vollen Wert des Projekts für seine Aktionäre zu realisieren.

Mit bereits mehr als 16.000 Metern an historischen Bohrungen und einer überzeugenden geologischen Grundlage beschafft Star Copper derzeit $6 Mio., um ein aggressives, hochwirksames Explorationsprogramm zu starten. Der Schwerpunkt liegt auf einer transformativen Bohrkampagne, die auf die Tiefe, Ausrichtung und Kontinuität des Hauptporphyrsystems abzielt – eine Chance mit echtem "Company-Making"-Potenzial. Dieses Programm wird durch moderne IP-Messungen, fortschrittliche Strukturmodellierung und Schürfgraben in vielversprechenden Satellitenzielen, darunter Star North, Star East, Copper Creek und Pyrrhotite Creek, weiter verstärkt und positioniert das Unternehmen für einen bedeutenden Durchbruch bei der Entdeckung.

HIGHLIGHTS

• "Die historischen und jüngsten Explorationsarbeiten auf dem Star Grundstück haben zur Abgrenzung einer mineralisierten Porphyrlagerstätte geführt [...], die in alle Richtungen erweiterbar ist. Etwa 85% der historischen Bohrlöcher enden in Mineralisierung, und die 2013/2014-Bohrungen haben die historische Tiefe des mineralisierten Systems von der Oberfläche aus auf ≥ 700 m verdoppelt. Auf dem Grundstück gibt es 5 bestätigte, bohrbereite Kupfer-Gold-Porphyrziele [...] und jedes scheint eine erhaltene supergene Anreicherungszone aufzuweisen." (Jeremy Hansen, P.Geo., Autor des NI 43-101-konformen Technischen Reports zum Star-Projekt, Februar 2025)

• Das Star Projekt ist eine kalziumalkalische bis alkalische Porphyr-Lagerstätte, die sich in den Golden Triangle und im Horseshoe Regiomen von British Columbia in einem außergewöhnlich produktiven Gebiet für Kupfer-Gold-Porphyrprojekte befindet.

• Ein 68 km² (6.829 Hektar) grosses Kupfer-Gold-Porphyrprojekt in strategisch günstiger Lage 50 km nordwestlich der Gemeinde Telegraph Creek und 100 km west-südwestlich von Dease Lake in einem Gebiet, das als Stikine Arch bekannt ist, einem wichtigen Mineralgebiet im Norden von British Columbia.



Vollbild / Der Stikine Arch ("Bogen") umfasst das nördliche Stikine Terrain, ein Gebiet, in dem reichhaltige Porphyr-, vulkanogene Massivsulfid- und hochgradige Aderlagerstätten vorkommen, darunter die derzeit produzierenden Minen Red Chris und Brucejack, die stillgelegten Minen Eskay Creek, Snip, Granduc, Silbak Premier und Scottie Gold sowie grosse unerschlossene Lagerstätten wie die Porphyrlagerstätten Galore Creek, Schaft Creek, Kerr, Sulphurets, Mitchell, Snowfield und Iron Cap.

• Das grosse, bezirksweite Grundstück befindet sich nun zum ersten Mal in seiner fast 70-jährigen Geschichte zu 100% im Besitz eines Unternehmens – ein wichtiger Meilenstein, der die vollständige strategische und operative Kontrolle ermöglicht. Dies erlaubt eine optimierte Entscheidungsfindung, grössere Flexibilität bei der Exploration und die Möglichkeit, den vollen Wert des Projekts ohne Verwässerung durch Partner oder Joint-Venture-Beschränkungen zu realisieren.

• Das Projekt ist vollständig genehmigt und verfügt bereits über eine mehrjährige, flächenbezogene Arbeitsgenehmigung ("MYAB") – die Exploration kann also sofort beginnen.

• Auf dem Grundstück gibt es 3 Hauptgebiete mit Kupfer-Gold-Mineralisierungen: Star (einschliesslich Star East und Star North), Copper Creek und Pyrrhotite Creek.



Vollbild

• Das mineralisierte System ist weiterhin in mehrere Richtungen offen – nach Norden, Nordwesten, Westen, Südwesten und in die Tiefe – und weist damit ein starkes Expansionspotenzial für zukünftige Bohrprogramme auf.

• Das System zeichnet sich durch mehrere mineralisierende Intrusionsphasen aus, die eine steil abfallende, rohrartige Struktur bilden.

• Die Erhaltung der supergenen Zone ist besonders bedeutsam, da sie auf eine begrenzte Erosion hindeutet und das Potenzial für höhere Kupfergehalte in Oberflächennähe bietet, was das Erfolgspotenzial des Projekts erhöht.

• Der Kaketsa Pluton im westlichen Teil des Grundstücks ist an der Oberfläche etwa 7 km lang und 4,5 km breit und erstreckt sich in Nord-Süd-Richtung. Eine separate Intrusion ähnlichen Alters dringt in die Stuhini Vulkangesteine im östlichen Teil des Grundstücks ein. Zahlreiche Dykes kommen auf dem gesamten Grundstück vor und verlaufen in nordwest-südöstlicher Richtung. Mehrere Verwerfungen beeinflussen die Mineralisierungs- und Alterationsmuster durch späte mineralische und/oder postmineralische Verlagerungen.

• Das Star Grundstück weist sowohl in supergenen als auch in hypogenen Umgebungen eine klassische porphyrische Mineralisierung auf. Die supergene Zone erstreckt sich lokal bis in Tiefen von 80 bis 100 m und ist durch disseminierte Azurit- und Malachit-Vorkommen gekennzeichnet, wobei Brüche/Gesteinsfrakturen häufig mit Tenorit überzogen sind. Am Star Zielgebiet wird die hypogene Mineralisierung durch in Adern vorkommende und disseminierte Sulfide definiert, darunter Chalkopyrit, Pyrit, Bornit und Molybdänit. Unter diesen ist Chalkopyrit das am häufigsten vorkommende kupferhaltige Sulfid, das auf dem Grundstück identifiziert wurde.



Vollbild / Ein mineralisierter Aufschluss/Ausbiss ("outcrop") am Copper Creek Zielgebiet: Leuchtend grüne und blaue Verfärbungen auf der Gesteinsoberfläche sind klassische visuelle Indikatoren für sekundäre Kupferminerale wie Malachit (grün) und Azurit (blau). Diese Mineralien bilden sich in der oxidierten, oberflächennahen Umgebung eines Porphyr-Kupfersystems und weisen häufig auf das Vorhandensein einer supergenen Anreicherungszone hin. Das dunkle, zerklüftete Grundgestein mit mineralisierten Adern: Diese Brüche und Adersysteme deuten auf ein strukturell kontrolliertes Mineralisierungsmuster hin, das in Porphyrsystemen häufig vorkommt, wo hydrothermale Flüssigkeiten kupferhaltige Minerale in Rissen und entlang von Kontakten ablagern. Dieser Aufschluss ist eine starke visuelle Bestätigung der Kupfermineralisierung an der Oberfläche und unterstreicht das Potenzial für eine bedeutende Kupfer-Gold-Mineralisierung in der Tiefe, insbesondere wenn sie durch übereinstimmende geophysikalische und geochemische Anomalien unterstützt wird. Es handelt sich um eine Art Aufschluss, der das Vertrauen vor den Bohr- und Grabenarbeiten in einem Zielgebiet im Frühstadium stärkt.

• Die Mineralisierung steht im Zusammenhang mit Zonen mit intensiver Frakturierung (Gesteinsbruchbildung) in der Nähe der Kontakte zwischen Kaketsa und/oder verwandten Intrusivgesteinen und den umgebenden vulkanischen und vulkanoklastischen Einheiten der Stuhini Gruppe. Das System weist viele Merkmale auf, die für alkalische Porphyr-Kupfer-Gold-Mineralisierungen typisch sind.



Vollbild / Beispiel einer Gesteinsprobe ("grab sample") mit Adermineralisierung aus dem Star Zielgebiet, die eine klassische kupferhaltige Adermineralisierung in einem Porphyrsystem veranschaulicht: Die grün-blauen Mineralflecken weisen auf das Vorhandensein sekundärer Kupferminerale hin, höchstwahrscheinlich Malachit (grün) und möglicherweise Chrysokoll oder Azurit in feineren Zonen. Diese Minerale entstehen durch die Verwitterung primärer Kupfersulfide wie Chalkopyrit und Bornit und deuten auf Kupfermobilität und eine Anreicherung in Oberflächennähe hin. Ein dichtes Netz aus Quarz- und Quarz-Sulfid-Adern, die das Muttergestein in verschiedenen Ausrichtungen durchschneiden, ist charakteristisch für porphyrische Mineralisierungen.

• Das Star Zielgebiet ist eine mehrphasige Intrusion mit einer Größe von etwa 500 x 1.000 m, die aus mineralisiertem Diorit bis Tonalit besteht, einschliesslich Quarz-Monzodiorit- und Monzodiorit-Gängen ("dykes").

• Das Star Zielgebiet liegt auf einer grossen, starken und zusammenfallenden Kupfer-Gold-Bodenanomalie mit einer Größe von etwa 500 x 500 m. Innerhalb dieser Anomalie sind erhöhte Goldgehalte im Erdboden vorhanden, die sich nach Nordosten fortsetzen und weit über die Grenzen der Kupferanomalie hinausreichen, was auf zusätzliches Explorationspotenzial hindeutet.



Vollbild

• Die Infrastruktur für die effiziente Unterstützung der laufenden Exploration und der zukünftigen Erschliessung ist vorhanden, darunter eine Landebahn für Starrflügelflugzeuge, ein gut ausgebautes Netz von Strassen und Wegen sowie ein gut ausgestattetes permanentes Camp, das für die Unterbringung der Crews geeignet ist. Alle bekannten mineralisierten Zonen sind über historische "Cat Roads" oder ATV-Wege erreichbar, wodurch der Bedarf an kostspieligen neuen Zufahrtswegen minimiert wird. Eine nur 8 km westlich gelegene Allwetterstrasse erhöht die logistische Flexibilität zusätzlich und versetzt das Projekt in die Lage, rasch voranzukommen.

• Über 16.000 m Bohrungen in 49 Bohrlöchern, die bis zu einer Tiefe von 650 m getestet wurden – dies unterstreicht die fundierten geologischen Kenntnisse und ebnet den Weg für gezielte Folgebohrungen in der Zukunft.



Vollbild

Frühere Exploration

Historische Bohrergebnisse:

• 106,98 m @ 1,02% CuEq ab 12,02 m (S045)

• 76,94 m @ 1,12% CuEq ab 2.06 m (S048)

• 288 m @ 0,67% CuEq ab 123 m (S048)

• 324 m @ 0,58% CuEq ab 4 m (S049)

• 242,3 m @ 0,63% CuEq ab Erdoberfläche (S005)

2013-Highlights:

Bohrungen im Jahr 2013 durchschnitten eine porphyrartige Mineralisierung, die sich am Star Ziel über 500 m unter der Oberfläche erstreckt:

• 312,16 m @ 0,37% Kupfer + 0,24 g/t Gold (S024)

• 269 m @ 0,42% Kupfer + 0,198 g/t Gold (S025)

• 263 m @ 0,35% Kupfer + 0,15 g/t Gold (S026)

• 72 m @ 0,27% Kupfer + 0,1 g/t Gold (S027; von 504-576 m)

2014-Highlights:

Insgesamt wurden 20 Bohrlöcher (6.661,5 m) beim Star Zielgebiet abgeschlossen, wodurch die bekannte Mineralisierung sowohl seitlich als auch in der Tiefe erfolgreich erweitert werden konnte. Die Bohrungen verlängerten die Mineralisierung auf Tiefen von über 600 m. Das Star Zielgebiet wurde über eine Fläche von etwa 550 m in Nord-Süd-Richtung und 350 m in Ost-West-Richtung definiert. Bei Pyrrhotite Creek bestätigten Kartierungen und Bohrungen das Vorhandensein einer Kupfermineralisierung innerhalb mineralisierter struktureller Korridore. Bei Pyrrhotite Creek wurden 3 Bohrlöcher (951,9 m) fertiggestellt, um geochemische und geophysikalische Anomalien in der Nähe historischer Bohrungen zu untersuchen. Zusätzliche Kartierungen und Prospektionsarbeiten wurden in den Zielgebieten Star North und Star East durchgeführt.



Vollbild



Vollbild

Nächste Schritte

• Star Copper beabsichtigt, das Star Projekt mit einer fokussierten, datengestützten Explorationsstrategie voranzutreiben.

• Die anstehenden Arbeiten umfassen die Erstellung einer umfassenden Datenbank, eine verfeinerte Klassifizierung der mineralisierten Porphyr-Gänge ("dykes") und -Adern sowie eine strukturelle Interpretation, um die Kontrollen der Mineralisierung besser zu verstehen.

• Tiefen- und flache IP-Messungen sind in der gesamten Star Hauptzone und in wichtigen Satellitenzielen, darunter Copper Creek und Pyrrhotite Creek, geplant.

• Im Star Zielgebiet ist ein Bohrprogramm geplant, um die Tiefe, Ausrichtung und Kontinuität des Porphyrsystems zu untersuchen. Es umfasst vier 800 m tiefe Bohrlöcher, die auf den Kern des Systems abzielen, zwei 500 m tiefe Bohrlöcher zur Untersuchung hochprioritären magnetischen und ladungsfähigen Anomalien sowie ein 300 m entferntes "Step-Out"-Bohrloch südöstlich der Hauptzone zur Untersuchung der flachen Mineralisierung.

• Zusätzliche Schürfgrabenarbeiten ("trenching") werden die Ziele Star East, Star North und Star West vorantreiben, die jeweils durch starke geochemische Bodenproben und geophysikalische Anomalien unterstützt werden.

• Zusammen versetzen diese Programme das Unternehmen in die Lage, die nächste bedeutende Entdeckung im Herzen des produktiven Goldenen Dreiecks zu machen.

Fazit

Mit vollständigen Eigentumsrechten, einem grossen Landpaket in einer geologischen Umgebung von Weltklasse und einer Pipeline hochwertiger Ziele, die durch geophysikalische und geochemische Untersuchungen sowie frühere Bohrerfolge gestützt werden, ist das Star Projekt ein hervorragender Kandidat für bedeutende Kupfer-Gold-Entdeckungen.

Star Copper ist nun ideal positioniert, um diese Gelegenheit zu nutzen und das Projekt mit modernen Explorationsmethoden und logistischen Vorteilen zum nächsten wichtigen Meilenstein voranzutreiben. Das bevorstehende Bohrprogramm, das durch detaillierte geologische Neuinterpretationen und geophysikalische Untersuchungen unterstützt wird, soll vorrangige Ziele testen und die bekannte mineralisierte Fläche erweitern. Dies ist ein herausragendes Kupfer-Gold-Projekt, das für die nächste bedeutende Entdeckung bereit ist.

Wichtig ist, dass die Unternehmensführung über umfangreiche Erfahrung in der Weiterentwicklung von Explorationsprojekten bis zu dem Stadium verfügt, in dem grosse Unternehmen Interesse an einer Übernahme zeigen – und so durch zeitlich gut abgestimmte und strategische Exits Wert für die Aktionäre schafft.

Die Kombination aus erhaltener supergener Anreicherung, einem robusten hypogenen System und mehreren offenen mineralisierten Zonen bietet ein erhebliches Explorationspotenzial und langfristige Entwicklungsmöglichkeiten. Dies ist das richtige Projekt zur richtigen Zeit in den Händen des richtigen Teams.



Vollbild / Dieses Bild zeigt eine auffällige Gesteinsprobe, die reich an Azurit und Malachit ist und aufgrund ihres dichten, zementierten Aussehens und ihrer leuchtenden Kupfermineralflecken umgangssprachlich als Kupferbeton ("copper-crete") bezeichnet wird. Leuchtend blaue Färbung: Das tiefblaue Mineral ist Azurit, ein sekundäres Kupfercarbonatmineral, das typischerweise durch Verwitterung und Oxidation von primären Kupfersulfiden wie Chalkopyrit oder Bornit entsteht. Leuchtend grüne Verfärbung: Das grüne Mineral ist Malachit, ein weiteres sekundäres Kupfercarbonatmineral, das häufig in Verbindung mit Azurit in oxidierten Kupferzonen vorkommt. Textur: Das Gestein erscheint porös und zementiert, was mit einer supergenen Anreicherung in Oberflächennähe übereinstimmt, wo kupferhaltige Flüssigkeiten Azurit und Malachit in Brüchen, Hohlräumen oder verwittertem Muttergestein ausgefällt haben. Feldkontext: Diese Probe wurde an der Oberfläche entnommen, wahrscheinlich aus einem oxidierten Aufschluss oder aus Floatmaterial, und ist ein deutlicher visueller Hinweis auf eine Kupfermineralisierung an oder nahe der Erdoberfläche. Diese Probe ist ein eindrucksvoller visueller Nachweis für hochgradiges Kupfer an der Oberfläche und unterstreicht das Vorhandensein einer supergenen Anreicherungszone. Solche Zonen liegen oft über tieferen primären (hypogenen) Mineralisierungen und können die Kupfergehalte in Oberflächennähe erheblich verbessern, was die Wirtschaftlichkeit der Exploration und Erschliessung in frühen Stadien erhöht. Das Vorhandensein von Azurit und Malachit hilft auch dabei, die Explorationsbemühungen auf primäre Sulfidzonen unter der Oberfläche zu lenken.



Vollbild / Karte der fusionierten Gesamtmagnetintensität (TMI; "Total Magnetic Intensity") mit überlagerten Eigentumsverhältnissen (basierend auf historischen Explorationen aus dem Jahr 2013).



Vollbild / Induzierte Polarisationsuntersuchung (IP) des Star Zielgebiets: Aufladbarkeit ("chargeability") (ermittelt anhand früherer Explorationen im Jahr 2013)



Vollbild / Induzierte Polarisationsuntersuchung (IP) des Star Zielgebiets: Widerstandsfähigkeit ("resistivity") (ermittelt anhand früherer Explorationen im Jahr 2013)



Vollbild

Bilder hierüber und hierunter: Das Star Projekt zeigt eine hervorragende Topografie mit bestehenden Straßenanbindungen sowie einen gut ausgebauten permanenten Camp-Standort, der eine solide logistische Grundlage für eine effiziente Exploration bildet. Dank der bereits vorhandenen Infrastruktur ist Star Copper gut positioniert, um die Exploration in einer vielversprechenden Region im Goldenen Dreieck von British Columbia voranzutreiben.



Vollbild



Vollbild / Eine Ansicht des Star Projekts in nord-nordwestlicher Richtung (NNW), die die räumliche Verteilung der Bohrungen und der bestehenden Strasseninfrastruktur im gesamten Projektgebiet zeigt. Die weitläufige Verteilung der Bohrstandorte unterstreicht das Expansionspotenzial in mehrere Richtungen, sowohl seitlich als auch in der Tiefe.



Vollbild / Das Foto zeigt das Star East Zielgebiet mit sehr begrenzten Aufschlüssen, aber einer hohen IP-Aufladbarkeit, das sich etwa 1 km südöstlich der Star Porphyr-Entdeckung befindet: Historische Oberflächenproben weisen Gehalte von bis zu 0,4% Kupfer auf, wobei diese Proben nicht auf Gold untersucht wurden. Eine kurze Bohrung (137 m) durchschnitt Abschnitte mit Kupfermineralisierung (4 m mit 0,17% bzw. 6 m mit 0,22% Kupfer). Begrenzte Schürfgrabenarbeiten ("trenching") legten niedriggradige propylitische Gesteine mit Kupferverfärbungen frei. 500 x 500 m stark positive Kupfer- und Gold-Bodenanomalien.



Vollbild / Das Foto zeigt das Star North Zielgebiet, ein noch nicht erkundetes Zielgebiet, das sich etwa 1 km südöstlich der Star Porphyr-Lagerstätte befindet. Im Rahmen der Prospektionsarbeiten im Jahr 2015 wurden neue Mineralisierungsbereiche entdeckt, die aus Chalkopyrit-Adern und -Einsprengungen in Quarz-Monzodiorit mit Malachit- und Azurit-Verfärbungen über mehr als 350 m, feinkörnigem Bornit in Flotation und einer starken positiven magnetischen Anomalie und IP-Anomalie bestehen.



Vollbild / Das Star Projekt befindet sich in strategisch günstiger Lage im Goldenen Dreieck von British Columbia, in unmittelbarer Nähe zu bedeutenden Bergbaubetrieben und fortgeschrittenen Projekten von Branchenführern wie Newmont, Teck, BHP, Seabridge Gold und Skeena. Das erfahrene Managementteam von Star Copper kann auf eine nachweisliche Erfolgsbilanz bei der Weiterentwicklung von Explorationsprojekten in erstklassigen Rechtsgebieten und der Schaffung von "Shareholder Value" durch erfolgreiche Fusionen und Übernahmen mit grossen Unternehmen zurückblicken.

Management & Direktoren

DARRYL JONES

Präsident, CEO, Direktor

Darryl verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung auf den Kapitalmärkten und ein gut etabliertes Finanznetzwerk. Er war Gründungsdirektor von Alpha Lithium Corp., die im Dezember 2023 für $313 Mio. übernommen wurde. Zuvor war er als Anlageberater bei PI Financial Corp. und Raymond James Ltd. in Kanada tätig. Im Laufe seiner Karriere war Darryl maßgeblich an der Beschaffung von Risikokapital für Wachstumsunternehmen aus verschiedenen Branchen beteiligt, wobei sein Schwerpunkt auf dem Bereich der natürlichen Ressourcen lag.

BRAD NICHOL (P.Eng.)

Vorstandsvorsitzender

Brad ist seit über 25 Jahren als leitender Angestellter und Direktor in zahlreichen öffentlichen und privaten Unternehmen der Finanz- und Rohstoffbranche tätig. Er hat verschiedene Unternehmen durch mehrere Runden privater und öffentlicher Projektfinanzierungen geführt, Doppellistings initiiert und durchgeführt, wichtige internationale und nationale Finanzbeziehungen aufgebaut, eine Vielzahl von Führungs- und technischen Funktionen übernommen und mehrere wertsteigernde Akquisitionen und Finanzierungen in verschiedenen Rechtsordnungen abgeschlossen. Zuvor war er bei Schlumberger (jetzt SLB) in verschiedenen technischen, leitenden, Marketing- und Vertriebsfunktionen in Nordamerika, Südamerika und Europa tätig. Brad erwarb seinen MBA an der London Business School (mit Auszeichnung, 2003) und hat einen BSc. in Maschinenbau von der University of Alberta. 1994 wurde er als professioneller Ingenieur registriert.

BILL MORTON (P.GEO.)

Technische Führung, Direktor

Bill war maßgeblich an der Akquisition und Optionierung des Stardust-Projekts von Sun Metals Corp. in British Columbia beteiligt. Mit über 20 Jahren Erfahrung in leitenden Positionen bei börsennotierten Rohstoffunternehmen war er als Direktor oder technischer Berater für mehr als ein Dutzend börsennotierte Unternehmen tätig. Bill ist seit 1991 als professioneller Geologe tätig und Mitglied der Engineers & Geoscientists British Columbia.

WES SIEMENS (P.ENG.)

Direktor

Wes ist Gründer und ehemaliger Präsident und CEO eines privat finanzierten Energieexplorationsunternehmens mit Sitz in Westkanada. Er begann seine Karriere 1993 bei Canadian Occidental Petroleum Ltd. und war über 21 Jahre lang in verschiedenen technischen und leitenden Managementpositionen tätig, während sich das Unternehmen zu Wascana, Nexen und schliesslich zu CNOOC Ltd. entwickelte. Seine internationale und leitende Erfahrung umfasst die Bereiche Betrieb, Unternehmensplanung und Geschäftsentwicklung, Ölsand sowie technische Exzellenz, mit besonderem Schwerpunkt auf Afrika und dem Nahen Osten. Wes verfügt ausserdem über fundierte Kenntnisse im Bereich Fusionen und Übernahmen und hat Transaktionen im Wert von mehreren Milliarden Dollar geleitet.

SEAN CHARLAND

Direktor

Sean ist ein erfahrener Kommunikationsprofi mit fundierten Kenntnissen in den Bereichen Kapitalbeschaffung und Marketing für Rohstoffexplorationsunternehmen. Er war Gründungsdirektor von Alpha Lithium Corp., die im Dezember 2023 für rund $313 Mio. übernommen wurde. Sean verfügt über ein umfangreiches Netzwerk in der Finanzwelt in Nordamerika und Europa. Darüber hinaus ist er als Direktor bei Maple Gold Mines Ltd., Arctic Star Exploration Corp., Eyecarrot Innovations Corp. und Voltaic Minerals Corp. tätig.

SEAN KINGSLEY

Direktor

Sean ist ein Investor und Unternehmer mit über 14 Jahren Erfahrung in den Bereichen Unternehmensentwicklung, strategisches Marketing, Investor Relations, Kapitalbeschaffung und Unternehmensstrategie. Derzeit ist er Präsident, CEO und Direktor von Gold Hunter Resources Inc. sowie Direktor von Pan American Energy Corp. Darüber hinaus ist er CEO und Präsident des privaten Unternehmens Mango Research and Management Inc. und fungiert als strategischer Berater von Stuhini Exploration Ltd. Von 2014 bis 2018 war Sean Vorsitzender des Kommunikations- und Marketingausschusses der Association for Mineral Exploration BC (AME), wo er weiterhin als aktives Ausschussmitglied tätig ist. Darüber hinaus ist er Mitglied des Exekutiv- und Beirats des Centre of Training Excellence in Mining (CTEM).

Jody Bellefleur (CPA, CGA)

CFO

Jody verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung als Unternehmensbuchhalterin. Sie ist für alle Aspekte der vorgeschriebenen Finanzberichterstattung verantwortlich, einschliesslich der Erstellung von Quartals- und Jahresabschlüssen, Managementdiskussionen und Analyseberichten sowie der Steuerberichterstattung an Behörden. Vor ihrer Tätigkeit bei börsennotierten Unternehmen war Jody als Controllerin bei einem privaten Fertigungsunternehmen tätig. Seit 2008 ist sie ausschliesslich für die Betreuung von börsennotierten und privaten Unternehmen im Bereich Junior-Mining zuständig.



Vollbild / Siehe PDF mit Links

“Kritische Minerale in Rechenzentren: Transformatoren und modernisierte Stromnetze sind 2 der wichtigsten mineralienintensiven Bereiche der KI. Beispielsweise machen Kupfer und Aluminium als Isoliermaterial etwa 50% der Gesamtkosten eines Transformators aus. Rechenzentren, das Rückgrat der Infrastruktur für künstliche Intelligenz, sind für ihren Bau und Betrieb auf eine Vielzahl kritischer Minerale angewiesen, darunter Kupfer: Aufgrund seiner hervorragenden Leitfähigkeit und Langlebigkeit ist es für Stromverteilungssysteme, Netzwerkkabel und Kühlinfrastrukturen unverzichtbar. Schwachstellen in der Lieferkette: Die IEA warnt davor, dass die geografische Konzentration der Produktion kritischer Mineralien erhebliche Risiken birgt. So stammen beispielsweise fast 60% des raffinierten Kupfers aus nur 3 Ländern. Diese Konzentration schafft Schwachstellen gegenüber Versorgungsschocks, die durch Handelsbeschränkungen, extreme Wetterereignisse oder geopolitische Spannungen verursacht werden. Die jüngsten Entwicklungen haben diese Risiken noch verschärft. Lesen Sie auch unseren aktueller Bericht darüber, wie die explosionsartige Verbreitung der künstlichen Intelligenz voraussichtlich einen zehnjährigen Superzyklus für kritische Mineralien auslösen wird, da der massive Energiebedarf neuer KI-Rechenzentren den Druck auf die bereits angespannten globalen Lieferketten erhöhen wird, um die globalen Netto-Null-Ziele zu erreichen.“ (The Oregon Group im Apri 2025)



Vollbild / Siehe PDF mit Links



Vollbild / Siehe PDF mit Links



Vollbild / Siehe PDF mit Links

“Kupferversorgungsengpass: Laut unserem aktuellen Bericht "Copper, at the centre of the metal supercycle" wird die weltweite Versorgung mit Kupfer, das für eine Vielzahl von Branchen unverzichtbar und für grüne Technologien und die globale Energiewende von entscheidender Bedeutung ist, in den nächsten 10 Jahren voraussichtlich um fast 10 Mio. Tonnen zurückgehen. Aufgrund jahrelanger Unterinvestitionen der Produzenten ist die Primärkupferversorgung nicht ausreichend, um die bevorstehende Nachfrageflut zu decken. Es gibt nicht genügend Minen, nicht genügend kurzfristig verfügbare Produzenten und nicht genügend hochwertige Lagerstätten. So erreichten beispielsweise die Kupferexporte Chiles im Jahr 2023 den niedrigsten Stand seit 6 Jahren, und es wird vor einem weiteren Rückgang der Produktion gewarnt. Bis 2035 könnte die Kupferversorgungslücke bis zu 9,9 Mio. Tonnen betragen, 20% weniger als erforderlich, um die globalen Netto-Null-Ziele für 2050 zu erreichen. Zum Vergleich: Die größte Versorgungslücke zwischen 1994 und 2020 betrug 2,5%.“ (The Oregon Group im Apri 2024)



Vollbild / “Im Jahr 2021 bezeichnete Goldman Sachs Kupfer als "das neue Öl" und hob dessen wesentliche Rolle in sauberen Energietechnologien hervor. Zwei Jahre später prognostizierte der IWF, dass die Kupfernachfrage zwischen 2020 und 2040 um über 66% steigen wird, da die Welt sich vom Öl wegbewegt. In dieser Grafik veranschaulichen wir, wie die Kupfernachfrage in den kommenden Jahrzehnten voraussichtlich steigen wird, während der Ölverbrauch zurückgehen dürfte. Die Daten wurden vom Internationalen Währungsfonds im Oktober 2024 zusammengestellt. Steigende Kupfernachfrage: Kupfer ist für eine Vielzahl von Anwendungen von entscheidender Bedeutung, darunter Stromnetze, Elektrofahrzeuge (EVs) und Technologien für erneuerbare Energien. Über den Bereich der sauberen Energie hinaus wird Kupfer aufgrund seiner einzigartigen Eigenschaften auch in Branchen wie dem Bauwesen, der Infrastruktur und der Verteidigung in grossem Umfang eingesetzt. Daher wird die weltweite Kupfernachfrage in einem Netto-Null-Emissionsszenario, das den durchschnittlichen Temperaturanstieg auf 1,5 °C über dem vorindustriellen Niveau begrenzt, von 25,9 Mio. Tonnen im Jahr 2023 auf 39,1 Mio. Tonnen im Jahr 2040 steigen. Ein Grossteil dieses Wachstums wird voraussichtlich aus der EV-Industrie kommen. Viele Komponenten von batterieelektrischen Fahrzeugen sind auf Kupfer angewiesen. Im Durchschnitt enthält ein Standard-Elektrofahrzeug 60 bis 83 kg Kupfer, viermal mehr als ein Fahrzeug mit Verbrennungsmotor, der in der Regel 15 bis 20 kg Kupfer pro Fahrzeug verbraucht. Der Ölverbrauch wird voraussichtlich von 101,9 Mio. Barrel pro Tag im Jahr 2023 auf 66 Mio. Barrel pro Tag bis 2040 sinken. Der Rückgang des Ölverbrauchs wird durch weltweite Bemühungen zur Reduzierung der CO2-Emissionen und die zunehmende Nutzung erneuerbarer Energien vorangetrieben. Darüber hinaus dämpfen Verbesserungen der Energieeffizienz und politische Vorschriften die Ölnachfrage weiter." (VisualCapitalist im Dezember 2024)



Vollbild / “Chinesische Kupfervorräte verzeichnen wöchentlichen Rekordrückgang: Die Kupfervorräte in China verzeichneten einen wöchentlichen Rekordrückgang, was darauf hindeutet, dass die Nachfrage im grössten Verbraucherland trotz der zunehmenden Besorgnis über einen drohenden Handelskrieg stabil bleibt. Die von der Shanghai Futures Exchange überwachten Lagerbestände gingen um 54.858 Tonnen auf 116.753 Tonnen zurück, was laut den am Freitag veröffentlichten Wochenzahlen den stärksten Rückgang seit 2003 darstellt.“ (Bloomberg am 25. April 25 2025)



Vollbild / Quelle / “Trotz eines Anstiegs der Explorationsbudgets um 12% im Jahr 2023 haben wir in den letzten 5 Jahren (2019–2023) nur 4 Entdeckungen mit insgesamt 4,2 Mio. Tonnen Kupfer verzeichnet, was den Abwärtstrend bei der Häufigkeit und Grösse bedeutender Entdeckungen in den letzten 10 Jahren unterstreicht. Der Trend zu weniger bedeutenden neuen Kupferfunden setzte sich auch im Jahr 2023 fort. Die Entdeckungen des letzten Jahrzehnts machen nur 14 der 239 in der Analyse berücksichtigten Lagerstätten aus. Die enthaltene Menge dieser Entdeckungen macht nur 46,2 Mio. Tonnen oder 3,5% des gesamten Kupfers in bedeutenden Entdeckungen seit 1990 aus.“ (S&P Global im September 2024)



Vollbild / “In den letzten 3 Jahrzehnten hat die Kupferindustrie einen bedeutenden Wandel in ihrer Herangehensweise an die Erschliessung und den Erwerb von Ressourcen erlebt. Die Zahl der grossen Kupferfunde ist stark zurückgegangen, während Fusionen und Übernahmen (M&A) zugenommen haben. Die 1990er Jahre waren eine Zeit reichhaltiger Kupferfunde. Von 1990 bis 1999 verzeichnete die Branche jährlich zwischen 8 und 18 grosse Kupferfunde, wobei 1997 mit 18 bedeutenden Funden ein Höhepunkt erreicht wurde. Auch zu Beginn der 2000er Jahre blieb das Tempo mit 7 bis 15 Funden pro Jahr bis 2008 stabil. Nach 2010 begann die Rate der Neuentdeckungen jedoch dramatisch zu sinken. Bis 2018 wurden keine grossen Funde mehr gemacht, und in den folgenden Jahren gingen die Funde auf ein Minimum zurück, mit nur 1 oder 2 pro Jahr zwischen 2019 und 2023. Im Jahr 2023 verzeichnete die Branche überhaupt keine neuen grossen Kupferfunde. Dieser Rückgang ist auf mehrere Faktoren zurückzuführen, darunter die Erschöpfung leicht zu findender Kupferressourcen, gestiegene Explorationskosten und die zunehmende Komplexität der Entdeckung grosser, wirtschaftlich rentabler Lagerstätten. Darüber hinaus werden viele der weltweit vielversprechendsten Gebiete bereits exploriert oder abgebaut, sodass nur noch wenige unerschlossene Regionen übrig bleiben. Mit dem Rückgang der grossen Kupferfunde verzeichnete die Branche einen wachsenden Trend zu grossen M&A-Transaktionen im Kupferbereich.“ (MiningVisuals im November 2024)



Vollbild / “Es gibt zahlreiche Charts, die belegen, dass die Welt über reichlich Kupfer verfügt – mehr als genug, um den aktuellen und den absehbaren weltweiten Verbrauch zu decken. Und das ist auch der Fall ... mehr oder weniger. Die Welt verfügt zwar über grosse Kupfervorkommen, doch die bescheidenen Neufunde der letzten Jahre sind nicht auf geringere Explorationsbudgets zurückzuführen. Laut S&P stiegen die branchenweiten Budgets für die Kupferexploration im Jahr 2022 um 21% auf knapp 2,8 Mrd. USD. Das ist der höchste Stand seit 2014, aber hier ist der Haken: Obwohl die Reserven und Ressourcen um schätzungsweise 50 Mio. Tonnen gewachsen sind, stammt der Grossteil dieses Zuwachses aus Lagerstätten, die in den 1990er Jahren entdeckt wurden. Dieses Problem ist seit einiger Zeit bekannt. Wie die Grafik [hierüber] zeigt, wurden vor einem Jahrzehnt massive jährliche Explorationsbudgets bereitgestellt, aber nur wenig neues Kupfer gefunden. Einfacher ausgedrückt: Die Ära des billigen, hochgradigen Kupfers ist vorbei.“ (The Oregon Group in 2023)



Vollbild / “In der sich wandelnden Landschaft des Kupferbergbaus wird es immer schwieriger, Lagerstätten zu lokalisieren und abzubauen. Da die Vorkommen immer tiefer unter der Erde liegen, wird der Zugang zu diesen Ressourcen kostspieliger und technisch komplexer, was sich letztlich auf die Kupferpreise auswirkt. Um diesen Trend zu verdeutlichen, hat Visual Capitalist in Zusammenarbeit mit BHP die Tiefe und Grösse der wichtigsten Kupferfunde seit 1900 dargestellt. Diese Grafik zeigt Kupferfunde mit über 3 Mio. Tonnen Kupferäquivalent, basierend auf Daten von MinEx Consulting und BHP bis zum Jahr 2022. Die jüngste bedeutende Entdeckung, die 2020 von Filo del Sol gemacht wurde, liegt 600 m unter der Erde und enthält etwas mehr als 11 Mio. Tonnen Kupferäquivalent. Das 1955 in Chile entdeckte Andina Copper Camp verfügt über riesige 144 Mio. Tonnen Kupferäquivalent und ist damit die grösste seit 1900 entdeckte Lagerstätte. Allerdings werden Lagerstätte dieser Grössenordnung in Oberflächennähe immer seltener. Bemerkenswerte Entdeckungen wie die Escondida Lagerstätte, die 1981 in einer relativ geringen Tiefe von nur 40 Metern gefunden wurde, stehen in starkem Kontrast zu neueren, tieferen Funden wie der Resolution-Lagerstätte, die 2002 in einer Tiefe von 1.280 m entdeckt wurde. Die Zukunft des Kupferbergbaus: Dieser Trend bei den jüngsten Kupferfunden macht deutlich, dass Kupferminen schwieriger zu erschliessen sind als je zuvor. Und obwohl das Recycling von Kupfer laut BHP eine wesentliche Rolle bei der Deckung der wachsenden Nachfrage spielen wird, wird es allein nicht ausreichen. Der Schwerpunkt muss auf der Primärversorgung liegen, zusammen mit technologischen Fortschritten, die die Produktivität der Minen verbessern. Insgesamt schätzt die Analyse von BHP, dass in den nächsten 10 Jahren Investitionen in Höhe von $250 Mrd. USD in diesem Sektor erforderlich sind, um diese Herausforderungen zu bewältigen.“ (BHP im Dezember 2024)



Vollbild / Quelle



Vollbild / Quelle / Die Marktstimmung zeigt die wahrscheinlichsten Rohstoffgewinner, die in einer Umfrage unter 112 Entscheidungsträgern aus dem Bergbau- und Metallsektor ermittelt wurden: Kupfer wurde als Rohstoff mit der höchsten Wahrscheinlichkeit für eine Outperformance im Jahr 2025 gewählt, gefolgt von Gold und Lithium.



Vollbild / Quelle



Vollbild / Quelle



Vollbild / Quelle

Unternehmensdetails

Star Copper Corp.

Suite 1450 – 789 West Pender Street

Vancouver, BC, V6C1H2 Kanada

Telefon: +1 604 788 9533

Email: info@starcopper.com

www.starcopper.com

CUSIP: 854937109 / ISIN: CA8549371091

Aktien im Markt: 31.281.026



Vollbild / Quelle

Kanada-Symbol (CSE): STCU

Aktueller Kurs: $0,51 CAD (28.04.2025)

Marktkapitalisierung: $16 Mio. CAD



Vollbild / Quelle

Deutschland-Symbol / -WKN (Frankfurt): PP00 / A4127U

Aktueller Kurs: €0,29 EUR (29.04.2025)

Marktkapitalisierung: €9 Mio. EUR

Kontakt:



www.rockstone-research.com

Rockstone-Haftungsausschluss : Dieser Bericht und die darin genannten externen Artikel sowie die Pressemitteilung von Star Copper Corp. enthalten zukunftsgerichtete Informationen oder zukunftsgerichtete Aussagen (zusammenfassend „zukunftsgerichtete Informationen“) im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen sind in der Regel durch Wörter wie „glauben“, „erwarten“, „voraussichtlich“, „beabsichtigen“, „schätzen“, „potenziell“ und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet oder sind solche, die sich aufgrund ihrer Natur auf zukünftige Ereignisse beziehen. Rockstone Research, Star Copper Corp. und Zimtu Capital Corp. weisen Anleger darauf hin, dass die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen keine Garantie für zukünftige Ergebnisse oder Leistungen darstellen und dass die tatsächlichen Ergebnisse aufgrund verschiedener Faktoren erheblich von den in den zukunftsgerichteten Informationen angegebenen Ergebnissen abweichen können. Eine ausführlichere Erörterung dieser Risikofaktoren und ihrer potenziellen Auswirkungen finden Sie in den öffentlichen Unterlagen von Star Copper Corp., die über das Profil des Unternehmens auf SEDAR unter www.sedarplus.ca abgerufen werden können. Bitte lesen Sie den vollständigen Haftungsausschluss im vollständigen Research Report im PDF-Format (siehe hier oder hierunter), da fundamentale Risiken und Interessenkonflikte bestehen. Der Autor, Stephan Bogner, hält derzeit keine Wertpapiere an Star Copper Corp., ist jedoch Eigentümer von Wertpapieren an Zimtu Capital Corp. und wird daher von einem Anstieg des Volumens und des Kurses dieser Aktien profitieren. Der Autor wird von Zimtu Capital Corp. für die Erstellung, Veröffentlichung und Verbreitung dieses Berichts bezahlt, während Zimtu Capital Corp. eine Beteiligung an Star Copper Corp. hält und somit von einem Anstieg des Volumens und des Kurses profitieren wird. Bitte beachten Sie, dass Star Copper Corp. Zimtu Capital Corp. für die Erstellung dieses Berichts und andere Dienstleistungen zur Investorenaufklärung bezahlt. Bitte beachten Sie auch, dass Star Copper Corp. gemeinsame Direktoren mit Zimtu Capital Corp. hat.

Haftungsausschluss und Informationen zu zukunftsgerichteten Aussagen: Rockstone Research, Zimtu Capital Corp. („Zimtu“) und Star Copper Corp („STCU“; „das Unternehmen“) weisen Anleger darauf hin, dass alle hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen keine Garantie für zukünftige Ergebnisse oder Leistungen darstellen und dass die tatsächlichen Ergebnisse aufgrund verschiedener Faktoren erheblich von den in den zukunftsgerichteten Informationen angegebenen Ergebnissen abweichen können. Eine ausführlichere Erörterung dieser Risikofaktoren und ihrer möglichen Auswirkungen finden Sie in den öffentlichen Unterlagen von STCU, die über die auf SEDAR unter www.sedarplus.ca eingereichten Dokumente abgerufen werden können. Gemäß der Pressemitteilung von STCU vom 29. April 2025: „Qualifizierte Person: Jeremy Hanson, P. Geo., eine gemäß NI 43-101 qualifizierte Person, ist Berater des Unternehmens und hat die technischen Aspekte dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt. Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen: Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und andere Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig durch Begriffe wie „wird“, „könnte“, „sollte“, „erwartet“, „rechnet mit“ und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die Risiken und Ungewissheiten beinhalten. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung zählen unter anderem Aussagen zu den Bedingungen und dem Abschluss des Angebots, zur Verwendung der Angebotserlöse und zum potenziellen Charakter der Vermögenswerte des Unternehmens. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als richtig erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen. Wichtige Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den Erwartungen des Unternehmens abweichen, sind unter anderem die Marktbedingungen und die Risiken, die von Zeit zu Zeit in den Unterlagen des Unternehmens bei den Wertpapieraufsichtsbehörden angegeben werden. Der Leser wird darauf hingewiesen, dass sich die Annahmen, die bei der Erstellung zukunftsgerichteter Informationen verwendet wurden, als unrichtig erweisen können. Ereignisse oder Umstände können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den prognostizierten abweichen, da zahlreiche bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen, eine Rolle spielen können. Der Leser wird darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Solche Informationen, die zum Zeitpunkt der Erstellung von der Unternehmensleitung als angemessen erachtet wurden, können sich als unrichtig erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den erwarteten Ergebnissen abweichen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen ausdrücklich diesem Vorbehalt. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen wird die darin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich aktualisieren oder revidieren, wenn dies nach geltendem Recht ausdrücklich erforderlich ist." Alle Aussagen in diesem Bericht, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, sind als zukunftsgerichtete Aussagen zu betrachten. Ein Großteil dieses Berichts besteht aus Prognosen. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in diesem Bericht gehören unter anderem, dass seine Ankunft einen entscheidenden Moment für das umstrukturierte Unternehmen darstellt, das gleichzeitig eine Finanzierung in Höhe von 6 Millionen Dollar angekündigt hat, um die Exploration voranzutreiben und den Wert seines Flaggschiffprojekts Star im produktiven Golden Triangle in British Columbia zu erschließen; dass Bohrungen und Schürfgraben auch im Indata-Kupfer-Gold-Projekt des Unternehmens geplant sind; dass Star Copper angesichts der ersten Anzeichen eines vielversprechenden Kupfer-Gold-Porphyr-Systems die richtigen Mitarbeiter, das erforderliche Kapital und die richtige Strategie zusammenstellt, um eine bedeutende Entdeckungsmöglichkeit zu nutzen – und Brad Nichol wird diese Aufgabe übernehmen; dass wir glauben, dass seine Erfahrung perfekt zu dem passt, was wir bei Star aufbauen; dass es sich um ein Projekt in einem frühen Stadium handelt, das Projekt unterschätzt wird und bereits ein erhebliches Aufwärtspotenzial aufweist, und genau so hat Alpha Lithium angefangen, und ich glaube, dass wir die Chance haben, dies noch einmal zu erreichen; dass das Indata-Projekt in einem bewährten Gebiet mit geologischem Potenzial für eine großflächige Kupfer-Gold-Mineralisierung liegt; dass das Star-Projekt eine einzigartige, vielversprechende Gelegenheit in einer der produktivsten Bergbauregionen der Welt bietet – dem Goldenen Dreieck im Nordwesten von British Columbia; dass Star Copper strategisch positioniert ist, um den vollen Wert des Projekts für seine Aktionäre zu erschließen; dass Star Copper derzeit 6 Millionen Dollar aufbringt, um ein aggressives, wirkungsvolles Explorationsprogramm zu starten, dessen Schwerpunkt auf einer transformativen Bohrkampagne liegt, die auf die Tiefe, Ausrichtung und Kontinuität des Hauptporphyrsystems abzielt – eine Gelegenheit mit echtem Potenzial, das Unternehmen zu formen; dass dieses Programm durch moderne IP-Untersuchungen, fortschrittliche Strukturmodellierung und Schürfgraben in vielversprechenden Satellitenzielen weiter verstärkt wird, darunter Star North, Star East, Copper Creek und Pyrrhotite Creek –, wodurch das Unternehmen für einen bedeutenden Durchbruch bei der Entdeckung positioniert ist; dass es auf dem Grundstück fünf bestätigte, bohrbereite Cu-Au-Porphyr-Ziele gibt [...] und jedes davon eine erhaltene supergene Anreicherungszone aufzuweisen scheint; dass das mineralisierte System in mehrere Richtungen – nach Norden, Nordwesten, Westen, Südwesten und in die Tiefe – offen bleibt, was ein starkes Expansionspotenzial für zukünftige Bohrprogramme unterstreicht; dass die Erhaltung der supergenen Anreicherungszone besonders bedeutsam ist, da sie auf eine begrenzte Erosion hindeutet und das Potenzial für höhere Kupfergehalte in Oberflächennähe bietet, was das Erfolgspotenzial des Projekts verbessert; dass dieser Fund am Ziel Copper Creek eine starke visuelle Bestätigung der Kupfermineralisierung an der Oberfläche darstellt und das Potenzial für bedeutende Kupfer-Gold-Mineralisierungen in der Tiefe unterstreicht, insbesondere wenn dies durch koinzidente geophysikalische und geochemische Anomalien unterstützt wird; dass die grün-blauen Mineralverfärbungen auf das Vorhandensein sekundärer Kupfermineralien hinweisen; dass diese Mineralien durch Verwitterung von primären Kupfersulfiden wie Chalkopyrit und Bornit entstehen und auf Kupfermobilität und oberflächennahe Anreicherung hinweisen; dass innerhalb dieser Anomalie erhöhte Goldwerte im Boden vorhanden sind, die sich nach Nordosten fortsetzen und weit über die Grenzen der Kupferanomalie hinausreichen, was auf zusätzliches Explorationspotenzial hindeutet; dass Star Copper das Star-Projekt mit einer fokussierten, datengestützten Explorationsstrategie vorantreiben wird; dass die bevorstehenden Arbeiten eine umfassende Datenbankerstellung, eine verfeinerte Klassifizierung der mineralisierten Porphyr-Gänge und -Adern sowie eine strukturelle Interpretation, um die Kontrollen der Mineralisierung besser zu verstehen; dass tiefe und flache IP-Untersuchungen über die Hauptzone Star und wichtige Satellitenziele, einschließlich Copper Creek und Pyrrhotite Creek, geplant sind; dass ein 4.500 m umfassendes Bohrprogramm am Ziel Star geplant ist, um die Tiefe, Ausrichtung und Kontinuität des Porphyr-Systems zu erproben, einschließlich vier tiefer Bohrlöcher mit einer Tiefe von 800 m, die auf den Kern des Systems abzielen, zwei tiefe Bohrlöcher mit einer Tiefe von 500 m, die hoch und die Kontinuität des Porphyrsystems zu ermitteln, darunter vier tiefe 800-m-Bohrlöcher, die auf den Kern des Systems abzielen, zwei tiefe 500-m-Bohrlöcher zur Erprobung vorrangiger magnetischer und ladungsfähiger Anomalien sowie ein 300-m-Step-out-Bohrloch südöstlich der Hauptzone zur Erprobung der flachen Mineralisierung; dass zusätzliche Schürfgrabenarbeiten die vorrangigen Ziele in Star East, Star North und Star West voranbringen werden; dass diese Programme das Unternehmen gemeinsam für die nächste bedeutende Entdeckung im Herzen des produktiven Goldenen Dreiecks positionieren; dass diese Probe eine eindrucksvolle visuelle Bestätigung für hochgradiges Kupfer an der Oberfläche darstellt und das Vorhandensein einer supergenen Anreicherungszone hervorhebt; dass solche Zonen häufig über tiefer liegenden primären (hypogenen) Mineralisierungen liegen und die Kupfergehalte in Oberflächennähe erheblich verbessern können, wodurch sich die Wirtschaftlichkeit der Exploration und Erschließung im Frühstadium verbessert; dass das Vorkommen von Azurit und Malachit auch dazu beiträgt, die Explorationsbemühungen auf primäre Sulfidzonen unter der Oberfläche zu lenken; dass das Star-Projekt sich als erstklassiger Kandidat für bedeutende Kupfer-Gold-Entdeckungen hervorhebt; dass Star Copper nun ideal positioniert ist, um diese Gelegenheit zu nutzen und das Projekt mithilfe moderner Explorationsverfahren und logistischer Vorteile zum nächsten wichtigen Meilenstein voranzutreiben; dass das bevorstehende Bohrprogramm, das durch detaillierte geologische Neuinterpretationen und geophysikalische Untersuchungen unterstützt wird, darauf ausgelegt ist, vorrangige Ziele zu testen und die bekannte mineralisierte Fläche zu erweitern; dass es sich um ein herausragendes Kupfer-Gold-Vorkommen handelt, das für die nächste bedeutende Entdeckung bereit ist; dass die Kombination aus erhaltener supergener Anreicherung, einem robusten hypogenen System und mehreren offenen mineralisierten Zonen ein erhebliches Explorationspotenzial und langfristiges Entwicklungspotenzial bietet; dass dies das richtige Projekt zur richtigen Zeit in den Händen des richtigen Teams ist; dass Star Copper gut positioniert ist, um die Entdeckung in einer vielversprechenden Region im Goldenen Dreieck von British Columbia zu beschleunigen; dass die weitläufige Verteilung der Bohrkragen das Expansionspotenzial in mehrere Richtungen, sowohl lateral als auch in der Tiefe, unterstreicht; dass unser jüngster Bericht darüber, wie die explosionsartige Verbreitung künstlicher Intelligenz einen zehnjährigen Superzyklus für kritische Mineralien auslösen dürfte, da der massive Energiebedarf neuer KI-Rechenzentren den Druck auf die bereits angespannten globalen Lieferketten erhöhen wird, um die globalen Netto-Null-Ziele zu erreichen; dass die weltweite Kupferversorgung in den nächsten zehn Jahren voraussichtlich mit einer Versorgungslücke von fast 10 Millionen Tonnen konfrontiert sein wird; dass die jahrelange Unterinvestition der Produzenten dazu führt, dass die Primärkupferversorgung nicht ausreichend ist, um die bevorstehende Flutwelle neuer Nachfrage zu befriedigen; dass bis 2035 die Kupferversorgungslücke bis zu 9, 9 Mio. Tonnen betragen und damit 20 % unter dem Wert liegen könnte, der zur Erreichung der globalen Netto-Null-Ziele für 2050 erforderlich ist; dass der IWF prognostiziert, dass die Kupfernachfrage von 2020 bis 2040 um über 66 % steigen wird; dass die Kupfernachfrage in den kommenden Jahrzehnten voraussichtlich steigen wird, während der Ölverbrauch zurückgehen dürfte; dass die weltweite Kupfernachfrage von 25, 9 Millionen Tonnen im Jahr 2023 auf 39,1 Millionen Tonnen im Jahr 2040 steigen wird; dass ein Großteil dieses Wachstums aus der Elektrofahrzeugindustrie kommen dürfte; dass der Ölverbrauch voraussichtlich zurückgehen wird, von 101, 9 Millionen Barrel pro Tag im Jahr 2023 auf 66 Millionen Barrel pro Tag bis 2040 zurückgehen wird; dass die Nachfrage der größten Verbraucher trotz der Unsicherheit aufgrund des drohenden Handelskriegs stabil bleibt; dass die Ära des billigen, hochwertigen Kupfers vorbei ist; dass die Erschließung tiefer liegender Vorkommen immer kostspieliger und technisch komplexer wird, was sich letztlich auf die Kupferpreise auswirken wird; dass das Recycling von Kupfer zwar eine wesentliche Rolle bei der Deckung der steigenden Nachfrage spielen wird, aber allein nicht ausreichen wird; dass laut einer Analyse von BHP in den nächsten zehn Jahren Investitionen in Höhe von 250 Milliarden US-Dollar in diesem Sektor erforderlich sind, um diese Herausforderungen zu bewältigen; dass Kupfer als Rohstoff mit der höchsten Wahrscheinlichkeit für eine Outperformance im Jahr 2025 gewählt wurde, gefolgt von Gold und Lithium; dass die Nachfrage bis 2030 um bis zu 165 % steigen dürfte; dass in der ersten Hälfte des Jahres 2024 allein in Nordamerika 3.871 Megawatt an Rechenzentrumsfläche im Bau waren, wofür über 100.000 Tonnen Kupfer benötigt werden; dass sich 118 Regierungen auf dem UN-Klimagipfel COP28 verpflichtet haben, die weltweite Kapazität für erneuerbare Energien bis 2030 zu verdreifachen; dass die weltweite Windkapazität zwischen 2024 und 2030 voraussichtlich um 1.210.000 MW wachsen wird und dafür bis zu 9.680.000 Tonnen Kupfer benötigt werden; dass die weltweite Solarenergiekapazität zwischen 2024 und 2030 voraussichtlich um 2.910.000 MW steigen wird und dafür bis zu 16.000.000 Tonnen Kupfer benötigt werden; dass das Segment der netzgebundenen Batterien zwischen 2024 und 2030 voraussichtlich um 137.000 MW wachsen wird und dass hierfür bis zu 493.000 Tonnen Kupfer benötigt werden; dass die Technologiegiganten sich verpflichtet haben, ihre Rechenzentren zu 100 % mit sauberer Energie zu betreiben; dass selbst ohne Berücksichtigung der Energiewende oder des Booms bei Rechenzentren die Welt mindestens 115 % mehr Kupfer abbauen muss als jemals zuvor in der Geschichte der Menschheit, um den Trends bis 2050 bei unveränderten Rahmenbedingungen gerecht zu werden; dass das rasante Wachstum in den Entwicklungsländern die Nachfrage nach Kupfer im Bauwesen, in der Elektroinstallation, im Sanitärbereich und in der Industrie erhöht; dass die derzeitige Entwicklung der Kupferversorgung nicht mit den Nachfrageprognosen Schritt halten kann; dass die Bewältigung der steigenden Nachfrage erhebliche Investitionen in neue Bergbauprojekte und Infrastruktur erfordert; dass sich die Nachfrage nach Kupfer bis 2035 fast verdoppeln könnte, die Bergbauunternehmen jedoch Schwierigkeiten haben, mit dieser Entwicklung Schritt zu halten; dass die USA bis 2035 doppelt so viel Kupfer benötigen werden, um ihren „Energiebedarf für die Energiewende“ zu decken; dass der Kupferverbrauch in den USA unter Berücksichtigung des konventionellen Bedarfs, der nicht mit der Energiewende zusammenhängt, bis 2035 3,5 Millionen Tonnen erreichen wird, was einem Anstieg von 112 Prozent (6,5 % CAGR) entspricht. Solche Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten abweichen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Risiken und Ungewissheiten umfassen: Der Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen und Lizenzen für die Exploration und den Abbau; die Fähigkeit, ausreichende Mineralisierungen für den Abbau zu finden; die Ungewissheit der zukünftigen Produktion, ungewisse Kapitalausgaben und andere Kosten; die Finanzierung und zusätzlicher Kapitalbedarf für die Exploration, Erschließung und den Bau einer Mine sind möglicherweise nicht zu angemessenen Kosten oder überhaupt nicht verfügbar; die Mineralgehalte und -mengen in den Projekten sind möglicherweise nicht so hoch wie erwartet; die bisher gefundenen Proben und historischen Bohrungen sind möglicherweise kein Indikator für weiteres Potenzial auf den Grundstücken; dass die bei Probenahmen und Bohrungen gefundenen Mineralisierungen unwirtschaftlich sind; dass die angestrebten Vorkommen nicht erreicht werden können; dass weitere Genehmigungen nicht rechtzeitig erteilt werden; dass gesetzliche, politische, soziale oder wirtschaftliche Entwicklungen in den Rechtsgebieten, in denen STCU tätig ist, den Fortschritt behindern könnten; dass keine Einigung mit Nachbarn, Partnern oder Behörden über die Entwicklung der jeweiligen Projekte oder der Infrastruktur erzielt werden kann; dass betriebliche oder technische Schwierigkeiten oder Kostensteigerungen im Zusammenhang mit Explorations-, Abbau- oder Erschließungsaktivitäten auftreten; die Fähigkeit, wichtige Mitarbeiter zu halten und den Betrieb zu finanzieren; dass sich auf den ersten Blick ähnliche Betriebsminen und -projekte als nicht wesentlich ähnlich erweisen könnten; dass die Aktienkurse und Marktbewertungen von STCU und anderen Unternehmen aufgrund vieler Faktoren, einschließlich der hier aufgeführten und anderer in den Offenlegungen der Unternehmen aufgeführter Faktoren, fallen könnten; und dass die zum Zeitpunkt der Gewinnung der Ressource verfügbaren Rohstoffpreise möglicherweise nicht ausreichen, um einen wirtschaftlichen Abbau zu gewährleisten. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Rockstone und der Verfasser dieses Berichts übernehmen keine Verpflichtung, die in diesem Bericht gemachten Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Es ist zu beachten, dass die in ähnlichen Gesteinen und Lagerstätten auf anderen Grundstücken beschriebenen Mineralgehalte und Mineralisierungen nicht repräsentativ für die Mineralisierung auf den Grundstücken von STCU sind und dass die historischen Arbeiten und Aktivitäten auf den Grundstücken nicht überprüft wurden und nicht als verlässlich angesehen werden sollten. Mineralisierungen außerhalb der Projekte von STCU sind keine Garantie für Mineralisierungen auf den Grundstücken von STCU, und alle Projekte von STCU sind Explorationsprojekte. Beachten Sie auch, dass Oberflächenproben nicht unbedingt mit den Gehalten korrelieren, die bei Bohrungen gefunden werden könnten, sondern lediglich das Potenzial für Mineralien zeigen, die in der Tiefe durch Bohrungen unterhalb der Oberflächenprobenanomalien gefunden werden könnten.

Offenlegung von Interessen und Warnhinweise: Nichts in diesem Bericht ist als Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der genannten Wertpapiere zu verstehen. Rockstone, seine Eigentümer und der Verfasser dieses Berichts sind keine registrierten Broker-Dealer oder Finanzberater. Bevor Sie in Wertpapiere investieren, sollten Sie Ihren Finanzberater und einen registrierten Broker-Dealer konsultieren. Treffen Sie niemals eine Anlageentscheidung allein auf der Grundlage von Informationen aus Online- oder gedruckten Berichten, einschließlich des Berichts von Rockstone, insbesondere wenn es sich um eine kleine, wenig gehandelte und wenig bekannte Gesellschaft handelt. Der Autor dieses Berichts, Stephan Bogner, wird von Zimtu Capital Corp. („Zimtu“), einer an der TSX Venture Exchange notierten Investmentgesellschaft, vergütet. Zu den Aufgaben des Autors bei Zimtu gehört es, Unternehmen zu recherchieren und über diese zu berichten, in die Zimtu investiert hat. Der Autor dieses Berichts wird zwar nicht direkt von Star Copper Corp. („STCU“) bezahlt, jedoch profitiert sein Arbeitgeber Zimtu Capital Corp. vom Handelsvolumen und Kursanstieg der STCU-Aktien. Der Autor hält derzeit keine Anteile an STCU, jedoch hält er Anteile an Zimtu Capital Corp. und wird daher auch vom Volumen und der Wertsteigerung der Aktien von Zimtu profitieren. STCU bezahlt Zimtu Capital Corp. für die Erstellung dieses Berichts und andere Dienstleistungen. Gemäß der Pressemitteilung von STCU vom 29. April 2025: „Star Copper freut sich außerdem bekannt zu geben, dass es eine Vereinbarung mit Zimtu Capital Corp. (TSX.V: ZC) (FSE: ZCT1) („Zimtu“) unterzeichnet hat, wonach Zimtu im Rahmen seines ZimtuADVANTAGE-Programms ab dem 1. Mai 2025 für eine anfängliche Laufzeit von 12 Monaten zu einem Preis von 12.500 Dollar pro Monat Marketingdienstleistungen erbringen wird. Das Programm soll Möglichkeiten, Beratung, Marketing und Unterstützung bieten. Die Dienstleistungen umfassen Investorenpräsentationen, E-Mail-Marketing, Kampagnen zur Lead-Generierung, Blog-Beiträge, digitale Kampagnen, Social-Media-Management, Berichte von Rockstone Research und deren Verbreitung, Video-Pressemitteilungen sowie damit verbundene Marketing- und Sensibilisierungsmaßnahmen. Zimtu hat seinen Sitz in Vancouver, Suite 1450 – 789 West Pender Street, Vancouver, BC V6C 1H2. Zimtu ist unter der Telefonnummer 604.681.1568 oder unter info@zimtu.com erreichbar. Die Vergütung von Zimtu umfasst keine Wertpapiere des Unternehmens; zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts hält Zimtu 1.320.000 Aktien und 1.320.000 Warrants zum Erwerb von Stammaktien des Unternehmens." Insgesamt bestehen mehrere Interessenkonflikte. Daher sollten die in diesem Bericht enthaltenen Informationen nicht als Finanzanalyse oder Empfehlung, sondern als Werbung betrachtet werden. Die Ansichten und Meinungen von Rockstone und dem Autor zu den in den Berichten vorgestellten Unternehmen sind die eigenen Ansichten des Autors und basieren auf Informationen, die öffentlich zugänglich sind und als zuverlässig angesehen werden. Rockstone und der Autor haben keine unabhängige Due-Diligence-Prüfung der erhaltenen oder öffentlich zugänglichen Informationen durchgeführt. Rockstone und der Autor dieses Berichts übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Nützlichkeit der Inhalte dieses Berichts oder dessen Eignung für einen bestimmten Zweck. Schließlich übernehmen Rockstone und der Autor keine Gewähr dafür, dass die in diesem Bericht genannten Unternehmen die erwartete Performance erzielen werden, und dass Vergleiche mit anderen Unternehmen gültig sind oder eintreten werden. Bitte lesen Sie den gesamten Haftungsausschluss sorgfältig durch. Wenn Sie nicht mit dem gesamten Haftungsausschluss einverstanden sind, dürfen Sie nicht auf diese Website oder eine ihrer Seiten, einschließlich dieses Berichts in Form einer PDF-Datei, zugreifen. Durch die Nutzung dieser Website und/oder dieses Berichts, unabhängig davon, ob Sie den Haftungsausschluss tatsächlich gelesen haben oder nicht, erklären Sie sich mit ihm einverstanden. Die bereitgestellten Informationen sind informativer und allgemeiner Natur. Daten, Tabellen, Abbildungen und Bilder, die nicht anders gekennzeichnet oder verlinkt sind, stammen von Star Copper Corp., Tradingview, Stockwatch und aus öffentlich zugänglichen Quellen.