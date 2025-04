Goldman-Chef Solomon erwartet Beruhigung an den Märkten

"Wenn die Unsicherheit von hier aus weiter zunimmt, werden Sie nicht mehr das gleiche Maß an Kapitalaktivität sehen – aber die Lage wird sich beruhigen", so Solomon. Und weiter: "Die Menschen müssen Geschäfte machen, sie brauchen Kapital und Liquidität für ihre Investitionen. Ein Teil davon ist einfach eine Neuausrichtung der Erwartungen."

Trotz der derzeitigen Unsicherheit auf den Kapitalmärkten sieht David Solomon, CEO der Goldman Sachs Group, Anzeichen für eine Stabilisierung. In einem Interview mit Bloomberg Television sagte Solomon am Dienstag, dass die Aktivitäten bei Fusionen, Übernahmen und Börsengängen zwar unter Druck stünden, sich aber auf einem "komfortablen Niveau" einpendeln dürften.

Kritisch äußerte sich Solomon zum aktuellen politischen Umfeld. Die durch politische Entscheidungen entstandene Unsicherheit wirke sich negativ auf Investitionen und Wachstum aus. Viele Unternehmen hielten sich mit Investitionen zurück und setzten verstärkt auf Kostendisziplin, was laut Solomon auch zu vermehrten Entlassungen führen könnte.

Während das Geschäft mit Fusionen und Übernahmen schwächelt, profitieren die Handelsabteilungen der Banken von den Marktturbulenzen. Goldman Sachs beispielsweise verzeichnete im ersten Quartal ein Rekordergebnis im Aktienhandel – eine Entwicklung, die sich auch bei anderen Wall-Street-Häusern beobachten lässt.

Erfreut zeigte sich Solomon über Signale aus Washington: Lockerungen bei der Bankenregulierung könnten die Branche in den USA entlasten. Positive Ansätze sieht er auch in Europa. Insbesondere das deutsche Konjunkturpaket gebe Anlass zu vorsichtigem Optimismus, so Solomon. Er hofft, dass Brüssel weitere regulatorische Hürden abbaut, um die Kapitalmärkte stärker zu integrieren und Konsolidierungen im Bankensektor zu erleichtern.

"Es herrscht Entschlossenheit und Aufbruchstimmung", so Solomon zur Lage in Europa. Weitere fiskalische Anreize wären seiner Meinung nach hilfreich, um das Wachstum in der Region anzukurbeln.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion