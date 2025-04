Regeneron Pharmaceuticals - Aktie im Rampenlicht - 29.04.2025

Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von Regeneron Pharmaceuticals mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -18,36 % hinnehmen.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,15 % geändert.

First quarter 2025 revenues of $3.0 billion; GAAP diluted EPS of $7.27 and non-GAAP diluted EPS(a) of $8.22First quarter 2025 Dupixent global net sales (recorded by Sanofi) increased 19% to $3.67 billion versus first quarter 2024First quarter 2025 …