Krypto-Rallye in Sicht? BlackRock-ETF kassiert fast 1 Milliarde US-Dollar!

Die Kryptomärkte bleiben auf hohem Niveau stabil, während institutionelle Investoren in einem beispiellosen Tempo in börsengehandelte Bitcoin-Fonds (ETFs) einsteigen. Allein am Montag flossen über 591 Millionen US-Dollar in US-Spot-Bitcoin-ETFs – die stärkste einwöchige Zuflussserie seit März und ein deutliches Zeichen wachsender Zuversicht in die digitale Leitwährung.

Bitcoins nächster Halt 100.000?

Der Bitcoin-Kurs zeigte sich in den vergangenen 24 Stunden robust und pendelte sich in am Dienstag über der psychologisch wichtigen Marke von 95.000 US-Dollar ein. Analysten sehen hierin ein mögliches Sprungbrett für einen Angriff auf die 100.000-US-Dollar-Marke, sollte dieser Widerstand nachhaltig überwunden werden.

"Wir sind mittelfristig bullish bei Bitcoin. Die Kombination aus fiskalischen und geldpolitischen Lockerungen, getrieben durch tarifbedingte Wachstumseinbußen, unterstützt die aktuelle Marktstimmung", erklärte Augustine Fan, Head of Insights bei SignalPlus, gegenüber CoinDesk.

Starker US-Dollar-Verlust stärkt Bitcoin als "digitales Gold"

Parallel zur ETF-Rallye verliert der US-Dollar weiter an Boden. Der Dollar-Index, fiel in den letzten vier Wochen um knapp 6 Prozent – der stärkste Rückgang seit 2022. Diese Schwäche veranlasst offenbar viele institutionelle Investoren zur Diversifikation in alternative Wertspeicher – insbesondere Bitcoin.

ETF-Markt spaltet sich: IBIT dominiert, andere Fonds kämpfen mit Abflüssen

Obwohl IBIT beeindruckende Zuflüsse verzeichnet, zeigt der restliche ETF-Markt ein durchwachsenes Bild. Die Gesamthandelsvolumina aller zwölf US-Spot-Bitcoin-ETFs fielen am Montag auf 2,4 Milliarden US-Dollar, verglichen mit 3,3 Milliarden am Freitag. Auch Fidelitys FBTC (-86,9 Millionen US-Dollar), Grayscale’s GBTC (-42,6 Millionen US-Dollar) und VanEcks HODL mussten Verluste hinnehmen.

Ethereum, XRP, Solana: Seitwärtsbewegung mit Ausnahmen

Auch andere führende Kryptowährungen blieben weitgehend stabil. Ethereum (ETH) steigt leicht um 0,8 Prozent auf 1.822 US-Dollar und XRP fällt leicht um 1,5 Prozent, während BNB nahezu unverändert bleibt. Solana verbucht einen Rückgang von 1,7 Prozent auf 148,8 US-Dollar. Cardano (ADA) zeigte ebenfalls eine Kursbewegungen von über 1,5 Prozent ins Minus (Stand: Dienstag, 14:15 Uhr MEZ).

Gleichzeitig meldeten Spot-ETFs auf Ethereum 64 Millionen US-Dollar an Nettozuflüssen.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion