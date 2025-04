Marktdesaster für Musk: New York will Tesla den Verkauf verbieten

Tesla droht in New York eine empfindliche Niederlage. Demokratische Gesetzgeber im Bundesstaat wollen eine Sonderregelung kippen, die es Tesla erlaubt, seine Fahrzeuge direkt an Kunden zu verkaufen. Senatorin Patricia Fahy reichte einen Gesetzentwurf ein, der diese Ausnahme rückgängig machen soll. Sie begründete ihr Vorgehen mit Elon Musks politischer Unterstützung für Donald Trump. "Warum sollten wir ihnen ein Monopol gewähren?", fragte Fahy laut der New York Times. Musk sei Teil einer Regierung, "die alle Fördermittel für Elektrofahrzeug-Infrastruktur streicht, die Windenergie zerstört und dem Klimaschutz schadet", so Fahy weiter.

Seit 2014 besitzt Tesla eine exklusive Ausnahme in New York, die den Direktverkauf über fünf Stores erlaubt, während andere Autobauer an klassische Händlerstrukturen gebunden sind. Sollte das neue Gesetz beschlossen werden, müssten Tesla-Käufer außerhalb des Bundesstaats auf ihre Fahrzeuge warten. Für Tesla wäre das ein schwerer Schlag: Von den 172.000 registrierten E-Autos in New York ist rund die Hälfte ein Tesla.