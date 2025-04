Achtung, Anleger: Bärenfalle! Das dicke Ende kommt erst noch, warnt Wall Street

Trotz der jüngsten Erholung an den US-Börsen bleibt Skepsis angesagt. Der S&P 500 legte in vier Tagen 7,1 Prozent zu, gestützt von der Hoffnung auf eine stabilere Federal Reserve und Entspannung im Zollstreit. Optimisten wie Tom Lee von Fundstrat glauben an eine "V-förmige Erholung". Doch Dan Niles, Gründer von Niles Investment Management, warnt eindringlich: "Die Aktien werden zumindest die jüngsten Tiefststände erneut testen."

Niles verweist auf historische Parallelen: Während der Finanzkrise und der Dotcom-Blase folgten auf kurzfristige Aufwärtsbewegungen tiefe Verluste. Auch heute seien die politischen Risiken, die Rezessionswahrscheinlichkeit und mögliche Marktverwerfungen nicht ausreichend eingepreist. Die aktuelle Rallye könnte also eine klassische Bärenmarkterholung sein. Insbesondere die bullishen Gewinnprognosen von über 10 Prozent Wachstum im S&P 500 für 2025 hält Niles für deutlich überzogen – realistischer wäre ein Nullwachstum oder ein Rückgang bei einer Rezession.