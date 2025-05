Mega-Anleihe: Alphabet startet erstmals mit Anleihe in Europa – Großer Ansturm

Unternehmen nutzen die wiedererstarkte Anlegerstimmung, um sich frisches Kapital zu sichern – Alphabet strebt dabei erstmals mit einer Debüt-Emission in Euro mindestens 2,5 Milliarden Euro an.

Das Tech-Schwergewicht bringt dabei eine ungewöhnlich strukturierte Emission in fünf Teilen auf den Markt – mit insgesamt 26 Tranchen an einem einzigen Tag. So viele gab es zuletzt am 16. Januar, wie Daten von Bloomberg zeigen.

Hintergrund: Der Aufschwung am Kreditmarkt folgt auf eine Phase der Verunsicherungen am Kapitalmarkt. Die daraus resultierende Volatilität hatte zwischenzeitlich Deals auf Eis gelegt. Nun aber nutzen Emittenten wie Frankreich, der Einzelhandelsriese Carrefour und der Versicherer Ethias das verbesserte Marktumfeld. Insgesamt wollen Marktteilnehmer rund 17 Milliarden Euro aufnehmen – Tendenz steigend.

Alphabet setzt auf lange Laufzeiten – Anleger zeigen reges Interesse

Alphabet bietet Benchmark-Volumina mit Laufzeiten von vier bis 29 Jahren an. Die anfänglichen Renditeaufschläge reichen von etwa 85 Basispunkten über Mid-Swaps bei der kürzesten Laufzeit bis zu rund 190 Basispunkten für die längste. Die Spreads dürften sich bei starker Nachfrage noch verengen – mit einer Preisfestsetzung im Laufe des Tages.

Bereits am Montag zeigte sich in den USA ein starker Appetit der Investoren: 15 Emittenten sammelten im hochklassigen Markt insgesamt 18,3 Milliarden US-Dollar ein – inklusive einer 5-Milliarden-Dollar-Anleihe von Alphabet, der ersten seit 2020.

Analysten sehen strategischen Hintergrund

Laut Bloomberg könnte Alphabet mit der Emission seine Kapitalkosten senken – und zugleich Spielraum für größere Aktienrückkäufe und Investitionen in Künstliche Intelligenz schaffen. Dabei sitzt das Unternehmen ohnehin auf einem komfortablen Polster: Rund 95 Milliarden US-Dollar an liquiden Mitteln und ein erwarteter Free Cashflow von 300 Milliarden US-Dollar in den nächsten drei Jahren.

Die 29-jährige Euro-Anleihe wäre übrigens die zweitlängste Unternehmensanleihe, die dieses Jahr in Europa ausgegeben wurde. Der Emissionserlös soll für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden – darunter auch die Rückzahlung bestehender Schulden.

Die beteiligten Banken sind: Goldman Sachs, HSBC und JPMorgan, die als globale Koordinatoren agieren. Barclays und die Deutsche Bank begleiten die Emission als Bookrunner.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

