Besser als MSCI World: 3 Equal-Weighted-ETFs, die ihren Index schlagen

Der konzentrierte MSCI-World-Index

So besteht beispielsweise der MSCI-World-Index aus insgesamt 1.352 Aktien, was zunächst nach einer sehr breiten Aufstellung und Streuung klingt. Doch ein aktuelles Factsheet verrät, dass sich bereits 22,9 Prozent auf nur zehn Titel konzentrieren. Bei einer Gleichgewichtung dürften es hingegen nur 0,74 Prozent sein.

Auch hinsichtlich der regionalen Streuung entsteht ein sehr großes Ungleichgewicht. So besteht der MSCI-World-Index zu knapp 72 Prozent aus US-Aktien.

Der Grund hierfür liegt in der Aktiengewichtung nach Marktkapitalisierung, die eine genauere Marktreflexion ermöglichen soll. Je schneller ein Wertpapier steigt und je größer das Unternehmen wird, desto höher fällt seine Indexgewichtung aus.

Doch dies birgt auch Gefahren. So erhöht eine hohe Konzentration die Risiken, die vor allem in fallenden Marktphasen zum Tragen kommen. Zudem wechseln die Zeitabschnitte, in denen Wachstums- oder Valueaktien besser abschneiden. Untersuchungen belegen, dass gleichgewichtete langfristig ihre konzentrierten, nach Marktkapitalisierung gewichteten Indizes übertreffen.

MSCI-USA-Equal-Weighted- (rot) vs. MSCI-USA-Index (Zeitraum: 1. Dez. 1969 bis 25. Apr. 2025)

Quelle: longtermtrends.net

Bei einer regelmäßigen Wiederherstellung der Gleichgewichtung erfolgt ein Teilverkauf der teuren (Momentum) und eine Aufstockung der günstigeren (Value) Aktien. So notiert der MSCI-World-Equal-Weighted-Index derzeit zu einer Dividendenrendite von 2,59 Prozent, während es für den original MSCI-World-Index nur 1,83 Prozent sind. Darüber hinaus erfolgt eine Umschichtung von den großen zu den kleineren Unternehmen, die im Durchschnitt stärker wachsen.

Equal-Weighted-ETFs

Mittlerweile existieren zahlreiche ETFs, die verschiedene Indizes gleichgewichtet nachbilden.

1. Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF

Zu ihnen gehört zum Beispiel der Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF, der erst im September 2024 in Irland aufgelegt wurde und den beliebten MSCI-World-Index mit 1.395 Positionen gleichgewichtet nachbildet. Der Vorteil: Hier kommen alle Unternehmen und Regionen besser zur Geltung.

Der Fonds verwaltet bereits 352 Millionen Euro (29.04.2025), investiert physisch, thesauriert seine Erträge und besitzt eine niedrige Gesamtkostenquote von jährlich nur 0,20 Prozent. Da er sich im jüngsten Abschwung bisher besser behaupten konnte, liegt er bereits jetzt vor dem Original-MSCI-World-Index.

Quelle: wallstreet-online.de

2. Ossiam STOXX Europe 600 ESG Equal Weight NR UCITS ETF

Für ein gleichgewichtetes physisches Investment in die wichtigsten europäischen Unternehmen eignet sich der Ossiam STOXX Europe 600 ESG Equal Weight NR UCITS ETF. Er umfasst 478 der bedeutendsten europäischen Aktien, die zudem nach ESG-Kriterien gefiltert sind, und wurde im Mai 2011 aufgelegt. Seitdem hat er seinen Vergleichsindex bereits übertroffen.

Quelle: wallstreet-online.de

Der Fonds verwaltet derzeit 105 Millionen Euro (29.04.2025), thesauriert seine Erträge und kostet jährlich nur 0,30 Prozent des investierten Betrages.

3. Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF

Für den US-Markt bietet sich der Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF an. Er wurde im Juni 2014 in Irland aufgelegt und hat bisher den ursprünglichen S&P-500-Index übertroffen.

Quelle: wallstreet-online.de

Der Fonds hält alle S&P-500-Aktien gleichgewichtet, thesauriert seine Erträge, verwaltet bereits 9,46 Milliarden Euro (29.04.2025) und besitzt eine jährliche Gesamtkostenquote von nur 0,20 Prozent.

Für den asiatischen Raum existieren aktuell noch keine entsprechenden ETFs.

Fazit Equal Weighted ETFs

Gleichgewichtete ETFs setzen die Idee einer breiten Streuung nicht nur besser in der Praxis um, sondern performen langfristig auch stärker als nach Marktkapitalisierung gewichtete konzentrierte Indizes und ihre entsprechenden Indexfonds.

Autor: Christof Welzel, wallstreetONLINE-Redaktion, Ressort Anlageprodukte