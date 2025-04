Marktüberblick: DAX und Dow Jones im Aufwind, SDAX schwächelt

Entwicklung der Indizes

DAX Topwerte

DAX Flopwerte

MDAX Topwerte

MDAX Flopwerte

SDAX Topwerte

SDAX Flopwerte

TecDAX Topwerte

TecDAX Flopwerte

Dow Jones Topwerte

Dow Jones Flopwerte

S&P 500 Topwerte

S&P 500 Flopwerte

Am heutigen Handelstag zeigen die wichtigsten Aktienindizes eine gemischte Entwicklung. Der deutsche Leitindex DAX verzeichnet einen Anstieg von 0,41% und steht aktuell bei 22.436,89 Punkten. Der MDAX, der die mittelgroßen Unternehmen abbildet, zeigt ein leichtes Plus von 0,09% und notiert bei 28.436,37 Punkten. Im Gegensatz dazu verzeichnet der SDAX, der kleinere Unternehmen umfasst, einen leichten Rückgang von 0,08% und steht bei 15.624,26 Punkten. Der TecDAX, der die Technologiewerte repräsentiert, kann ein Plus von 0,25% auf 3.607,75 Punkte verbuchen. Auch die US-amerikanischen Indizes zeigen positive Tendenzen. Der Dow Jones Industrial Average steigt um 0,56% und erreicht 40.454,88 Punkte. Der S&P 500, der die 500 größten börsennotierten US-Unternehmen umfasst, legt um 0,23% zu und notiert bei 5.541,15 Punkten. Insgesamt zeigen die heutigen Entwicklungen eine überwiegend positive Stimmung an den Märkten, wobei insbesondere der Dow Jones mit einem deutlichen Plus hervorsticht.Der SDAX bildet die Ausnahme mit einem leichten Rückgang, während die anderen Indizes moderate Gewinne verzeichnen.Die DAX-Spitzenreiter sind Rheinmetall mit einem Anstieg von 7.73%, gefolgt von der Deutschen Bank, die um 5.47% zulegte. Symrise verzeichnete ebenfalls einen positiven Trend mit einem Plus von 3.54%.Im Gegensatz dazu mussten die DAX-Flopwerte herbe Verluste hinnehmen. Porsche AG fiel um 4.24%, adidas um 2.81% und Infineon Technologies um 2.21%.Im MDAX sticht HelloFresh mit einem Anstieg von 5.23% hervor, gefolgt von der RENK Group mit 5.06% und HENSOLDT, das um 5.01% zulegte.Die MDAX-Flopwerte zeigen hingegen eine negative Entwicklung, angeführt von Deutsche Lufthansa mit einem Rückgang von 5.05%, gefolgt von Aroundtown mit -3.28% und TRATON, das um 3.20% fiel.Im SDAX führt Nagarro mit einem beeindruckenden Anstieg von 11.15%, gefolgt von Alzchem Group mit 5.11% und Vossloh, das um 3.60% zulegte.Die Flopwerte im SDAX sind deutlich schlechter, insbesondere mutares, das um 15.78% fiel, gefolgt von CECONOMY mit -2.98% und INDUS Holding mit -2.39%.Im TecDAX ist Nagarro erneut an der Spitze mit 11.15%, gefolgt von HENSOLDT mit 5.01% und SAP, das um 2.59% zulegte.Die TecDAX-Flopwerte umfassen Eckert & Ziegler mit -1.01%, Elmos Semiconductor mit -1.54% und Infineon Technologies, das auch hier mit -2.21% zu kämpfen hat.Im Dow Jones sind Honeywell International und Sherwin-Williams die Topwerte mit Anstiegen von 5.45% und 4.82%. Merck & Co folgt mit einem Plus von 2.12%.Die Flopwerte im Dow Jones zeigen Caterpillar mit -0.81%, Amazon mit -0.87% und Unitedhealth Group mit -1.75%.Im S&P 500 führt SBA Communications Registered (A) mit einem Anstieg von 5.54%, gefolgt von Honeywell International und Zebra Technologies (A) mit 5.45% und 5.27%.Die Flopwerte im S&P 500 umfassen Amcor mit -3.53%, Insulet mit -4.42% und Paccar, das um 6.02% fiel.