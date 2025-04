Rheinmetall - Aktie im Rampenlicht - 29.04.2025

Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von Rheinmetall einen Gewinn von +85,18 % verbuchen.

Der DAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,39 % geändert.

Die heutigen Börsenentwicklungen präsentieren ein vielfältiges Bild: Während der DAX und der Dow Jones zulegen, zeigt der SDAX Schwächen. Welche Unternehmen als Gewinner und Verlierer hervorgehen, erfahren Sie hier.

Am Dienstag hat der Dax Zugewinne verbucht. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 22.425 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 0,7 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss.Über deutliche Zuwächse …

In der vergangenen Woche sind S&P500 und DAX nach oben geschossen, wobei gerade die Technologieaktien bei Investoren gefragt waren. Hingegen ist der Goldpreis eingebrochen. Diese Themen analysiert Finanzspezialist Egmond Haidt in der Sendung ebenso, wie die neuesten Zahlen und Nachrichten zu Rheinmetall, SAP, Tesla, Alphabet, Nvidia, Porsche AG und Traton. In den nächsten Tagen legen Apple, Amazon, Microsoft und Meta Platforms Quartalsergebnisse vor. Zudem steht der US-Arbeitsmarktbericht am Freitag im Fokus. Wie geht es in dem Umfeld weiter bei S&P500, Nasdaq und DAX, Euro-Dollar, Öl, Gold und Bitcoin?