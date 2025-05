SMT Scharf AG: Spannende Q1 2025 Ergebnisse enthüllt! Ein Umsatzsprung von 83,2 % im ersten Quartal 2025 katapultiert die SMT Scharf AG in neue Höhen. Dank strategischer Partnerschaften und wachsender Nachfrage in der Tunnellogistik zeigt das Unternehmen beeindruckende Wachstumszahlen. Besonders in …